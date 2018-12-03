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食物好吃只會說「delicious」？美食當前，你還有這些英文形容詞
我們想讓你知道的是
生活中，每天都能嚐到不同食物。吃到美味可口的菜餚，除了good、great、yummy、delicious，你還能想出其他字詞嗎？不小心踩雷，吃到難以下嚥的食物，英文又能怎麼說呢？跟著希平方認識一下吧！
鼎泰豐遠近馳名，每天都吸引成千上萬名饕客前去排隊等候，小籠包就是他們的招牌菜色。這道聞名全球的菜餚究竟有什麼特別？製作過程和秘訣又是什麼呢？一起見識一下吧！
如此精緻的菜餚是否讓你食指大動了呢？生活中，每天都能嚐到不同食物。吃到美味可口的菜餚，除了good、great、yummy、delicious，你還能想出其他字詞嗎？不小心踩雷，吃到難以下嚥的食物，英文又能怎麼說呢？跟著希平方認識一下吧！
食指大動
有些食物色香味俱全，開始吃之前，就已經讓人產生美味的感受：
- appetizing
Appetite作為「名詞」，表示「食慾、胃口」。形容詞appetizing則可以用來表示食物的香味或賣相「美味可口的、開胃的、令人食指大動的」。
The cake looked so appetizing that my stomach began to rumble.（那塊蛋糕看起來好可口，讓我肚子開始咕嚕咕嚕叫。）
- mouthwatering
Water作為動詞，意思是「流口水」。Mouthwatering組合起來，意思就是「讓人流口水的」，類似中文常說的「垂涎三尺」。這個表達法除了形容詞形式，也可以寫成make one's mouth water喔。
The smell of dinner cooking is making my mouth water.（煮晚餐傳出的香味令我口水直流。）
美味佳餚
實際嚐到菜餚後，發現味道相當不錯，除了yummy、delicious之外，其實還有許多其他選擇：
- tasty
Taste作為名詞，指「味道、滋味」。形容詞tasty則用來表示「食物味道很不錯、很美味」。
This pumpkin soup is so tasty. You should definitely try it out.（這道南瓜湯太美味了。你一定要嚐嚐。）
- flavorful / savory
Flavor、savor 作為名詞，指「風味、味道」。形容詞 flavorful、savory 則用來形容「很有風味的、味道濃厚的、美味的」。
I strongly recommend that you try their signature curry. The sauce is rich and flavorful.（我強烈建議你試試他們的招牌咖哩。醬汁相當濃郁美味。）
- melt in one's mouth
Melt 是「融化」，melt in one's mouth的字面意思是「在某人嘴裡融化」，可以用來形容「食物烹煮得非常到位、非常美味、入口即化」的意思。
The roast chicken is fantastic! It's tender and soft, and it just melts in your mouth.（這烤雞非常棒！又嫩又軟，而且入口即化。）
回味無窮
- finger-licking
Lick是「舔」，finger-licking合在一起的字面意思是「讓人舔手指的」。一份食物吃完後會讓你想舔手指，代表很好吃，因此延伸出「非常美味」的意思。這個詞通常用來形容會用到「手」吃的食物，像是炸雞、漢堡、三明治等。
The salmon rice ball is finger-licking good with that special sauce.（鮭魚飯糰配上特製醬汁真是太美味了。）
- leave a great / pleasant aftertaste
Aftertaste是「餘韻、餘味」的意思，pleasant是「美好、愉快」的意思。Leave a great / pleasant aftertaste 合在一起，字面意思是「留下很好的餘韻、餘味」，也就是中文常說的「回味無窮、齒頰留香」的意思。例如：
The beef stew is properly cooked and seasoned, leaving a pleasant aftertaste in your mouth.（這道燉牛肉烹調得宜，令人回味無窮。）
難以下嚥
食物有好吃的，當然也有難吃的。要形容食物難吃，除了將剛才的表達法用unpleasant（不愉快的）代換，寫成leave a unpleasant aftertaste，還有許多其他的詞彙和表達方式：
- barely edible
Edible的字面意思是「可食用的、適合食用的」，如果前面加上 barely （僅僅地），寫成 barely edible，就可以用來表示「食物難吃、難以下嚥」的意思。
That restaurant is the last place you wanna go; their food is barely edible.（這家餐廳會是你的最壞打算；他們的食物幾乎是難以下嚥。）
- tasteless / bland
如果要表示食物淡而無味，除了用taste （味道、滋味）延伸出的形容詞tasteless，也可以用bland來表達喔。
Come on. I'm not gonna touch that pizza anymore. It's dry and tasteless!（拜託。我不要再吃這個披薩了。又乾又沒味道！）
- taste like cardboard
Cardboard是「硬紙板」的意思。食物吃起來像硬紙板，意思類似中文的「味如嚼蠟」。
I hate getting sick. Everything tastes like cardboard, and it's driving me crazy.（我討厭生病。所有東西吃起來都味如嚼蠟，搞得我快抓狂。）
這些味道美不美味的表達方式，都學起來了嗎？下次再去餐廳用餐時，別忘了找機會用用看這些詞，告訴別人食物到底好不好吃喔！
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈別再用 delicious 了！美食當前，你還有其他選擇…〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航