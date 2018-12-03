食物好吃只會說「delicious」？美食當前，你還有這些英文形容詞

鼎泰豐遠近馳名，每天都吸引成千上萬名饕客前去排隊等候，小籠包就是他們的招牌菜色。這道聞名全球的菜餚究竟有什麼特別？製作過程和秘訣又是什麼呢？一起見識一下吧！

如此精緻的菜餚是否讓你食指大動了呢？生活中，每天都能嚐到不同食物。吃到美味可口的菜餚，除了good、great、yummy、delicious，你還能想出其他字詞嗎？不小心踩雷，吃到難以下嚥的食物，英文又能怎麼說呢？跟著希平方認識一下吧！

食指大動

有些食物色香味俱全，開始吃之前，就已經讓人產生美味的感受：

appetizing

Appetite作為「名詞」，表示「食慾、胃口」。形容詞appetizing則可以用來表示食物的香味或賣相「美味可口的、開胃的、令人食指大動的」。

The cake looked so appetizing that my stomach began to rumble.（那塊蛋糕看起來好可口，讓我肚子開始咕嚕咕嚕叫。）

mouthwatering

Water作為動詞，意思是「流口水」。Mouthwatering組合起來，意思就是「讓人流口水的」，類似中文常說的「垂涎三尺」。這個表達法除了形容詞形式，也可以寫成make one's mouth water喔。

The smell of dinner cooking is making my mouth water.（煮晚餐傳出的香味令我口水直流。）

美味佳餚

實際嚐到菜餚後，發現味道相當不錯，除了yummy、delicious之外，其實還有許多其他選擇：

tasty

Taste作為名詞，指「味道、滋味」。形容詞tasty則用來表示「食物味道很不錯、很美味」。

This pumpkin soup is so tasty. You should definitely try it out.（這道南瓜湯太美味了。你一定要嚐嚐。）

flavorful / savory

Flavor、savor 作為名詞，指「風味、味道」。形容詞 flavorful、savory 則用來形容「很有風味的、味道濃厚的、美味的」。

I strongly recommend that you try their signature curry. The sauce is rich and flavorful.（我強烈建議你試試他們的招牌咖哩。醬汁相當濃郁美味。）

melt in one's mouth

Melt 是「融化」，melt in one's mouth的字面意思是「在某人嘴裡融化」，可以用來形容「食物烹煮得非常到位、非常美味、入口即化」的意思。

The roast chicken is fantastic! It's tender and soft, and it just melts in your mouth.（這烤雞非常棒！又嫩又軟，而且入口即化。）

回味無窮

finger-licking

Lick是「舔」，finger-licking合在一起的字面意思是「讓人舔手指的」。一份食物吃完後會讓你想舔手指，代表很好吃，因此延伸出「非常美味」的意思。這個詞通常用來形容會用到「手」吃的食物，像是炸雞、漢堡、三明治等。

The salmon rice ball is finger-licking good with that special sauce.（鮭魚飯糰配上特製醬汁真是太美味了。）

leave a great / pleasant aftertaste

Aftertaste是「餘韻、餘味」的意思，pleasant是「美好、愉快」的意思。Leave a great / pleasant aftertaste 合在一起，字面意思是「留下很好的餘韻、餘味」，也就是中文常說的「回味無窮、齒頰留香」的意思。例如：

The beef stew is properly cooked and seasoned, leaving a pleasant aftertaste in your mouth.（這道燉牛肉烹調得宜，令人回味無窮。）

難以下嚥

食物有好吃的，當然也有難吃的。要形容食物難吃，除了將剛才的表達法用unpleasant（不愉快的）代換，寫成leave a unpleasant aftertaste，還有許多其他的詞彙和表達方式：

barely edible

Edible的字面意思是「可食用的、適合食用的」，如果前面加上 barely （僅僅地），寫成 barely edible，就可以用來表示「食物難吃、難以下嚥」的意思。

That restaurant is the last place you wanna go; their food is barely edible.（這家餐廳會是你的最壞打算；他們的食物幾乎是難以下嚥。）

tasteless / bland

如果要表示食物淡而無味，除了用taste （味道、滋味）延伸出的形容詞tasteless，也可以用bland來表達喔。

Come on. I'm not gonna touch that pizza anymore. It's dry and tasteless!（拜託。我不要再吃這個披薩了。又乾又沒味道！）

taste like cardboard

Cardboard是「硬紙板」的意思。食物吃起來像硬紙板，意思類似中文的「味如嚼蠟」。

I hate getting sick. Everything tastes like cardboard, and it's driving me crazy.（我討厭生病。所有東西吃起來都味如嚼蠟，搞得我快抓狂。）

這些味道美不美味的表達方式，都學起來了嗎？下次再去餐廳用餐時，別忘了找機會用用看這些詞，告訴別人食物到底好不好吃喔！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈別再用 delicious 了！美食當前，你還有其他選擇…〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航