食物好吃只會說「delicious」？美食當前，你還有這些英文形容詞

鼎泰豐遠近馳名,每天都吸引成千上萬名饕客前去排隊等候,小籠包就是他們的招牌菜色。這道聞名全球的菜餚究竟有什麼特別?製作過程和秘訣又是什麼呢?一起見識一下吧!

如此精緻的菜餚是否讓你食指大動了呢?生活中,每天都能嚐到不同食物。吃到美味可口的菜餚,除了good、great、yummy、delicious,你還能想出其他字詞嗎?不小心踩雷,吃到難以下嚥的食物,英文又能怎麼說呢?跟著希平方認識一下吧!

食指大動

有些食物色香味俱全,開始吃之前,就已經讓人產生美味的感受:

appetizing

Appetite作為「名詞」,表示「食慾、胃口」。形容詞appetizing則可以用來表示食物的香味或賣相「美味可口的、開胃的、令人食指大動的」。

The cake looked so appetizing that my stomach began to rumble.(那塊蛋糕看起來好可口,讓我肚子開始咕嚕咕嚕叫。)

mouthwatering

Water作為動詞,意思是「流口水」。Mouthwatering組合起來,意思就是「讓人流口水的」,類似中文常說的「垂涎三尺」。這個表達法除了形容詞形式,也可以寫成make one's mouth water喔。

The smell of dinner cooking is making my mouth water.(煮晚餐傳出的香味令我口水直流。)

美味佳餚

實際嚐到菜餚後,發現味道相當不錯,除了yummy、delicious之外,其實還有許多其他選擇:

tasty

Taste作為名詞,指「味道、滋味」。形容詞tasty則用來表示「食物味道很不錯、很美味」。

This pumpkin soup is so tasty. You should definitely try it out.(這道南瓜湯太美味了。你一定要嚐嚐。)

flavorful / savory

Flavor、savor 作為名詞,指「風味、味道」。形容詞 flavorful、savory 則用來形容「很有風味的、味道濃厚的、美味的」。

I strongly recommend that you try their signature curry. The sauce is rich and flavorful.(我強烈建議你試試他們的招牌咖哩。醬汁相當濃郁美味。)

melt in one's mouth

Melt 是「融化」,melt in one's mouth的字面意思是「在某人嘴裡融化」,可以用來形容「食物烹煮得非常到位、非常美味、入口即化」的意思。

The roast chicken is fantastic! It's tender and soft, and it just melts in your mouth.(這烤雞非常棒!又嫩又軟,而且入口即化。)

回味無窮

finger-licking

Lick是「舔」,finger-licking合在一起的字面意思是「讓人舔手指的」。一份食物吃完後會讓你想舔手指,代表很好吃,因此延伸出「非常美味」的意思。這個詞通常用來形容會用到「手」吃的食物,像是炸雞、漢堡、三明治等。

The salmon rice ball is finger-licking good with that special sauce.(鮭魚飯糰配上特製醬汁真是太美味了。)

leave a great / pleasant aftertaste

Aftertaste是「餘韻、餘味」的意思,pleasant是「美好、愉快」的意思。Leave a great / pleasant aftertaste 合在一起,字面意思是「留下很好的餘韻、餘味」,也就是中文常說的「回味無窮、齒頰留香」的意思。例如:

The beef stew is properly cooked and seasoned, leaving a pleasant aftertaste in your mouth.(這道燉牛肉烹調得宜,令人回味無窮。)

難以下嚥

食物有好吃的,當然也有難吃的。要形容食物難吃,除了將剛才的表達法用unpleasant(不愉快的)代換,寫成leave a unpleasant aftertaste,還有許多其他的詞彙和表達方式:

barely edible

Edible的字面意思是「可食用的、適合食用的」,如果前面加上 barely (僅僅地),寫成 barely edible,就可以用來表示「食物難吃、難以下嚥」的意思。

That restaurant is the last place you wanna go; their food is barely edible.(這家餐廳會是你的最壞打算;他們的食物幾乎是難以下嚥。)

tasteless / bland

如果要表示食物淡而無味,除了用taste (味道、滋味)延伸出的形容詞tasteless,也可以用bland來表達喔。

Come on. I'm not gonna touch that pizza anymore. It's dry and tasteless!(拜託。我不要再吃這個披薩了。又乾又沒味道!)

taste like cardboard

Cardboard是「硬紙板」的意思。食物吃起來像硬紙板,意思類似中文的「味如嚼蠟」。

I hate getting sick. Everything tastes like cardboard, and it's driving me crazy.(我討厭生病。所有東西吃起來都味如嚼蠟,搞得我快抓狂。)

這些味道美不美味的表達方式,都學起來了嗎?下次再去餐廳用餐時,別忘了找機會用用看這些詞,告訴別人食物到底好不好吃喔!

