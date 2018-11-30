所以，「邊投票邊開票」的中選會究竟有沒有違法？

投票到下午四點多時，新聞上已經有許統計票數的報導，但卻可以看到許多民眾還沒成功投下一票，不少人大罵這種「邊投票邊開票」違法，但從法律上來看，有沒有違法我還真不確定。

《公職人員選罷法》57條規定，投票所於「投票完畢」後，即改為開票所，當眾唱名開票。從這條規定來看，理論上禁止了邊投票邊開票的情況發生。如果投票完畢前就開票，那麼就是違法；如果投票完畢後才開票，就合法。

還有人在投票，不就是「投票完畢前」嗎？

這個問題應該要分成兩個小問題：

一、投票完畢到底是以「投票時間」還是「投票人」來看？

本次投票的截止時間是到下午4點，不過根據《公職人員選罷法》第19條，只要在時間前到達，還是可以投票。例如你下午3點55分排到隊伍最末端，雖然真正的投到票時點在4:30，但你還是可以投票。因此「投票完畢」，應該是看時間前到達的最後一個人投完為止。

二、投票完畢是以「單一投票所」為單位，還是「全體投票所」為單位？

假設下午4點到了，A投票所已無人排隊，B投票所還有大排長龍。

如果是以「單一投票所」來認定，那麼在其他投票所完畢以前自己先開票，應該就是合法的。這時A投票所就算是投票完畢，即便B還沒投完，A開票都是合法；反之，如果是以「全體投票所」來認定，那麼A就必須等到B也投完了，A才能開票。

答案是哪一個？我不知道，選罷法也沒有寫。

不過，根據過去的選舉經驗，似乎「單一投票所」投票完畢就開票了，既然過去沒問題，有可能答案就是這樣。而從操作可行性上來看，全國有將近1萬6千個投票所，如果要等待所有投票所都回報完畢才開票，這次有可能需要隔夜才能開完選舉票。用單一投票所來認定，好像也是比較合理的作法。

Photo credit: 中央社

假如「邊投邊開」不違法，那它合理嗎？

我看完新聞，覺得應該不是投票所在有人排隊的時候就開票，應該像是A先開票、但B還在投的情況居多，因此單一投票所已經投票完畢，邊投邊開票應該是沒有違法。

雖說「不違法」，但合法跟「合理」是兩件事，違法性跟合理性要分開判斷，邊投票邊開票，雖然不違法但也不公平。或許是因為過去少有「截止時間還沒投完」的情況（即便有也是寥寥可數）所以一直沒產生爭議，偏偏這一次綁著公投案，讓整個投票時程延長，才讓這個邊投票邊開票的法律漏洞曝光。

解決的辦法不是沒有，第一當然是修法，第二是透過發布函釋來解釋「投票完畢」的意義，限縮投票所自主開票的空間。可是中選會沒能預測到會有這次的問題，所以沒有預先準備：或著說中選會有預測到，但有自信能夠及時投完票，但無論哪一種都是失敗了，可以說是中選會醜一。我們之所以要求投完票再開票，是希望避免產生西瓜偎大邊的效應，保障選民理性判斷。選前不准公布民調也是相同的道理。

我猜想中選會的邏輯是今天的狀況影響到的民眾只是少數，那基於現實考量和《勞基法》49條不准夜間工作之規定（一定有部分女性選務人員），衡量「分兩天開完票」或是「集中一天提早開票」，或許分兩天更危險，而決定提早開票，但沒有人能預測甚至事後評估西瓜效應影響的大小，所以這樣的權宜措施到底是否妥適，或許也還是有太多的討論空間。

希望這一次的投票日，大家都有成功的實施自己的選舉權，就算結果不如你預期，你也是民主社會的最佳典範。

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

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