「我的去留不重要」：北農董事會為何現在要吳音寧走人？

民進黨在今年地方選舉大敗，包括農業縣雲林、彰化等都翻盤，而北農作為全台最大的蔬果產銷平台，攸關農民對執政黨的滿意度，擔任總經理的吳音寧也傳言將「被辭職」。台北農產公司今（29）日召開董事會，會中提出臨時動議討論人事案，最終通過吳音寧的解職案，歷經休市菜價、收購剩菜、市場改建等風波後，吳音寧結束在北農為期1年5個月的任期。

（中央社）台北農產運銷公司今天召開董事會，會中討論總經理人事案，經過約2小時後，北農董事長彭振聲說，確定總經理吳音寧即日起解職，職務由主任秘書路全利暫代。

兼任北農董事長的台北市政府工務局長彭振聲表示，經董事會討論後，確定吳音寧即日起解職，由主任秘書路全利暫代，因為人事權是在農委會，由農委會提出，且依照北農的組織章程及公司法規定，吳音寧即日起解職，但不會要求吳音寧立即搬離宿舍等處，最後是通過臨時動議，不是用表決方式。

北農董事會約下午4時結束，董事會召開臨時動議時，總經理吳音寧被要求先行離席。經過約10分鐘討論，彭振聲走出會場時，被大批媒體堵訪，作上述說明。

北農董事農委會官股代表劉聖鴻說，相關解職理由農委會馬上召開記者會說明，且從來沒有說過吳音寧不好，新任北農總經理人選目前尚未決定。

北農下午召開第12屆第7次董事會，議程有報告和討論事項，最後才是臨時動議，會議從下午2時開始召開，依據規定，若有董事提人事案，會在臨時動議討論、表決。

吳音寧任內的北農風波

吳音寧是台灣農村運動工作者，長期關注台灣農業並參與社會運動，著有《江湖在哪裡？》台灣農村生態觀察一書，其父吳晟是知名作家，同時也是民進黨籍的總統府資政，吳音寧曾任彰化縣溪州鄉公所主任秘書。

2017年，在執政黨民進黨的主導、農委會的推薦下，吳音寧擔任台北農產運銷公司總經理。但甫上任，進入台北市議會備詢時，被議員質疑是否看得懂財務報表，吳音寧回答「我有認真在學習」，議員則提醒吳年薪在140萬以上，要有經營管理能力，吳音寧被諷為「最貴實習生」。

2017年中，台北市市場處開會決定2018年農曆年假期前後20日內休市11日，但連休後產銷失衡，導致菜價下跌，引發社會對台北市政府與吳音寧的批判。3月7日，市場處處長許玄謀電話通知有「開市因應措施」記者說明會，吳音寧未出席被指為「神隱」。

2018年2月底，吳音寧用總經理「業務推廣費」購買蔬果殘貨，贈送給表哥擔任鄉長的彰化溪州鄉社福團體，被民眾向檢方舉發貪汙。

北農當時澄清指出，無法拍賣出去的蔬果，過去是直接銷毀，但吳音寧不忍農民辛苦種植出來的蔬菜被銷毀，因而希望能提供給社福團體利用，贈送的社福團體皆有列冊。但依北農的規定，銷毀的蔬菜需補助給農民每公斤3元，而吳以業務推廣費買下，平均每公斤農民只能獲得2.1元。5月18日，吳音寧召開記者會對這起風波道歉，並表示，北農會將這件事情制度化。

為何吳音寧會被當成敗選的「戰犯」？

《報橘》分析，北農總經理職位，從一開始就是政黨政治和選票的鬥爭場域。

台北市是台灣最大農產消費地，掌握北農就掌握了各地農產品在台北的拍賣價格、銷售通路的優劣。換言之，北農對各地農會和水利會的商業利益具有生殺大權，當農會和水利會是農業縣主要選票樁腳單位時，掌握台北農產運銷公司，就幾乎掌控了農業縣選票。

民進黨全面執政後，要拔掉國民黨在農業鄉鎮的樁腳綁票、買票勢力，首先就得拔掉雲林張榮味派系長年掌握台北農產運銷體系的勢力。而新任總經理如何打破派系把持、讓北農回復為正常運作的公司，將是最大的考驗，但這也註定了吳音寧若要認真「做事」，就很難好好「做人」。

《蘋果日報》報導，然而大選過後，雲林、彰化等農業大縣都「從綠地變藍天」，各方究責聲四起，北農總經理吳音寧被視為「頭號戰犯」，外傳行政院和北市府本週一就已達成共識要換北農總經理，但吳音寧不願主動請辭。



農委會主委林聰賢昨（28）日更直接對外表態，指吳的「階段性任務已完成」，北農應回到「專業和正常的狀況」，將與柯市府討論總經理人選。

吳音寧：我不能向謊言低頭

吳音寧今天上午曾對外表示，她不能向謊言低頭，尤其是強勢的謊言，個人的去留不重要，交由董事會決定，至於她自己不管是參與社會運動或是接任北農總經理，都會堅持理念。

《中央社》報導，吳音寧指出，擔任總經理期間，相信北農團隊認真且持續進步，她主張不需要誇大宣傳，務實面對問題，包括新市場的改建，廢棄物處理，新式質譜儀建立，補足勞退基金差額，員額編制補足，以及歷經許多困難但持續在推動的蔬果外銷到帛琉及日本，她相信北農團隊一直進步，但有太多造謠炒作，一直圍繞著她。

吳音寧表示，像外界提及她的薪水，任何人擔任總經理都是依公司制度，她跟前任總經理韓國瑜不同的是，她任內已完成北農獎金發放制度。

吳音寧也直言，選舉結束後，外界認為她和父親是「韓流」助選員，但她接任北農總經理時，韓國瑜已離開公司數月，她事後才被徵詢是否接任北農總經理，且人選是經過台北市政府和農委會同意，並由董事會決議，「不要再把標籤往我身上貼」。

吳音寧表示，造謠不只攻擊她，也針對總統蔡英文、農委會副主委陳吉仲等人，但她態度不會變，就是秉持務實態度解決台灣的農業困境。個人去留不重要，留給董事會決議，但「不能向強勢的謊言低頭」。

對農委會主委林聰賢說已經完成「階段性任務」，吳音寧說，北農是全台灣最大產銷平台，所有改革和進程都是持續，且不管誰擔任總經理，應該都會持續推動像有機友善店面、外銷台灣蔬果等。

《蘋果日報》報導，同時也是中華民國農會總幹事張永成受訪時說，今天的董事會中，有少數攤商力挺吳音寧，另有不具名的北農董事則表示，提案的農委會官股在臨時動議中僅表示要提吳音寧的解職案，雖然在會中表達，「吳表現得好」，但仍無力回天，無法得知解職理由，感覺是上意使然。

吳音寧經由北農董事會即刻解除總經理職務後受訪時表示「謝謝大家」，未來就回歸作家的身分，堅持理念，繼續加油，永不放棄，不管在麼位置，不要哭泣，面對困難解決困難，面對挑戰解決挑戢，在農業這條路上前進，繼續努力。最後，她振臂表示「大家加油」，隨即離場。

《蘋果日報》報導，農委會副主委陳吉仲稍晚則對外說明，農委會和他個人都要肯定吳音寧過去專業的表現，包括農邀安全檢測、改建案、員工獎金、人事聘用和促銷農產等，都值得肯定。

至於為何還是希望吳音寧在這時間點離開？陳吉仲則說，不希望外界用非專業角度與莫須有的龐大壓力，來檢視吳這些專業貢獻，也不容忍、不接受她持續在這位置上、被其他非專業的勢力糟蹋，吳現在離開，就是農委會要捍衛的核心價值，覺得是站在吳的角度，也是站在整個農委會的農產運銷政策上。

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核稿編輯：楊之瑜