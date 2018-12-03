中美能否避免「修昔底德陷阱」：一帶一路給美國的訊息是——讓開

文：格雷厄姆・艾利森（Graham Allison）

維持不可能維持的成長

習近平知道中國人民是否會支持中共的全面統治，在很大程度上取決於它能否達成其他國家難以企及的經濟成長。但繼續中國非凡的經濟表現，需要延續獨特的走鋼索能力。

習近平明確承諾，到2021年之前每年成長6.5％，而這個目標在很多人看來非常艱鉅，彷彿是「維持不可能維持的」。對於中國必須採取哪些措施才能在未來多年繼續這種速度的成長，人們倒有一些共識。中國最近的五年經濟計劃，闡述了這些關鍵要素，包括加速向國內消費需求轉變、重組或關閉效率低下的國有企業、加強科技基礎推動創新、促進中國企業家精神，並降低過高的債務比例。

從目前的發展階段來看，中國仍需要更多年的高速成長，才能趕上世界最先進經濟體的生活水準。中國的人均收入仍然不到韓國或西班牙的三分之一，是新加坡或美國的五分之一。隨著其製造業逐步從基礎商品向高附加價值產品和服務轉變，收入應該會增加。由於工資上漲會削弱製造業的競爭優勢，習近平對於讓許多發展中國家陷入困境的中等收入陷阱表示擔憂，這也是他所謂的「供給側改革」的動力，目的是藉由國內消費和服務來平衡中國的出口導向型經濟。事實上，2015年中國服務業成長達8％，並首次占國內生產毛額的50％以上。

為了改善國有企業的效率不彰，北京承諾「對於那些產能絕對過剩的殭屍企業，我們必須無情的開刀」，讓那些在技術上已無力償債的公司停止運營，並在這個過程中裁減了四百萬個就業機會。與此同時，通過「中國製造2025」計劃以提高中國產品的質量和技術水準。

習近平還決心讓中國在21世紀中葉成為世界科學、技術和創新的領導者。他促進研發支出、孵化科技新創企業，並呼籲開展「機器人革命」（到2016年，中國新裝設的機器人數量已居世界之首）。他認為，中國政府所集中的權力，使之可以「集中力量辦大事」，使中國對西方競爭對手擁有內在優勢。與近年的美國不同，如果有必要，中國可以做出長達十年或更長的時間承諾，就像它在高速鐵路、太陽能、超級電腦和其他競爭領域所證明的那樣。

習近平也承諾解決猖獗的污染問題，恢復健康宜人的自然生態。據估計，環境污染每天促成四千名中國人的死亡。在某些季節，北京的霧霾問題會變得非常嚴峻，以至於政府得在奧運會或二十國集團峰會舉辦前，強制關閉一些煤電廠和工廠。一些河流滿是工業廢棄物，2014年溫州的一條河流甚至燒了起來。根據世界銀行的估計，中國日益惡化的自然環境，每年的成本相當於其國內生產毛額的數個百分點。為了扭轉這些趨勢，中國政府推出了自然資源保護協會（NRDC）所稱的「有史以來最綠色的五年計劃」；在其33個目標中，有16個與環境有關，且都是具有強制性的。

國際貨幣基金組織認為目前占中國國內生產毛額145％的企業債務，是「中國經濟中的一個關鍵斷層線」。但是這些債務中的一部分可以轉移到政府，而政府的負債率僅僅是國內生產總值的17％。中國也謹慎地讓貨幣朝著更自由浮動的方向邁進，減少對資本的管制。與此同時，一些中國人也試圖避免西方無管制的，如同賭場一般高風險的金融體制，認為那會過度放大全球金融體系對國家經濟政策的影響。

許多西方分析家也強調1980年鄧小平所實行的殘忍的一胎化政策的後果。雖然這一政策有助於中國達成其在一代人之內將五億人從赤貧中解放出來的目標，但也使中國陷入了嚴重的人口問題。習近平已在2015年廢除了一胎化政策。儘管如此，勞動力市場的總就業人數到2041年之前仍將繼續增加，因為還有3億中國人將從貧困的農村遷移到新的城市，且工人的工齡也將拉長，因此北京還有數十年的時間來緩解這種風險。

鑑於習近平改革的廣度與深度，大多數西方經濟學家和許多投資者都認為其難以成功。但在過去的30年，大多數與中國對賭的經濟學家和投資者都是賠錢的。正如雷根總統的經濟顧問委員會前任主席費爾德斯坦（Martin Feldstein）所說的：「並非所有這些政策都必須取得成功……只要其中一些足夠成功，未來幾年6.5％的成長率就並非無法達成。」

與國內改革內外呼應的是中國在全球經濟角色的類似的戲劇性變化。2013年，習近平宣布了一項名為「一帶一路」（OBOR）的為期數十年、涉及金額達到數兆美元的基礎設施計畫，其目標是在跨越歐亞大陸、和幾乎所有與印度洋接壤的國家，建設起運輸和技術的網絡。該計劃將轉移中國的超額工業產能，為過去多年胼手胝足為中國完成了大量最優先基礎設施工程的建築業、鋼鐵業和水泥業等提供緩衝。這些國外的計劃工程非常龐大，從通往巴基斯坦的長達1800英里、高達460億美元的道路、鐵路和管道走廊，到緬甸的水電大壩和錫礦，到非洲之角吉布地的新海軍設施，中國正以這些國家聞所未聞的速度做出改變。

但是「一帶一路」不僅僅是疏導過剩的工業產能。正如原來的絲綢之路不僅刺激貿易，還刺激了地緣政治競爭（包括十九世紀英國與俄羅斯爭奪中亞控制權的「大博弈」），一帶一路也將允許中國將權力投向多個大陸。一帶一路承諾整合歐亞大陸國家，反映了地緣政治的權力平衡向亞洲轉移的願景。就此來說，一個世紀前地緣政治的創始人麥金德（Halford Mackinder）的主張再次迴盪在我們耳邊。1919年他將歐亞大陸命名為「世界島」，並稱「誰統治了世界島，誰就將統治世界」。如果目前提出的目標到2030年順利實現，麥金德關於歐亞大陸一體化的構想可能夢想成真。一帶一路的高速鐵路計畫，將使鹿特丹到北京的貨運時間，從一個月縮短到兩天。麥金德的觀點甚至可能凌駕馬漢關於海軍力量中心性的論斷，後者的論點在過去一個多世紀主導了全球戰略家的思維，正如我們在第四章和第五章中看到的那樣。

給美國的訊息：讓開

一旦中國以其無可匹敵的經濟規模，和有形的基礎設施，將鄰國納入中國主導的更大的共榮圈，就勢將改變二戰結束以來美國在亞洲的地位。當我請一位中國同事歸納出中國傳達給美國的訊息，他回答說「退後」（Back off）。他的同事的回答更坦率：「讓開」（Butt out）。

由於對歷史的現實主義認識，中國領導人承認二戰以來美國扮演的地區穩定與安全捍衛者的角色，對亞洲崛起乃至於中國本身都至關重要。但他們認為，當帶著美國走向亞洲的潮流消退，美國就必須跟著離開。就像二十世紀初英國在西半球的角色消失一樣，美國在亞洲作為地區的歷史性超級大國的角色，也必須退位讓賢。正如習近平在2014年亞歐會議所說的那樣，「亞洲的事情，歸根結柢要靠亞洲人民辦；亞洲的問題，歸根結柢要靠亞洲人民來處理；亞洲的安全，歸根結柢要靠亞洲人民來維護。」

中國想說服美國接受新現實的企圖，最近在南海顯得最為激烈。該海域面積約與加勒比海相當，與中國、台灣和東南亞的6個國家接壤，包括數百個島嶼、礁石和其他岩礁，其中許多在漲潮時並未露出水面。在中國關注於內部事務的20世紀中葉，其他國家在南海占領了一些島嶼，並在那裡從事建設。例如，在1956年，台灣占領了南沙群島最大的島嶼太平島，並在那裡駐紮了數百人的軍隊。1973年9月，南越正式吞併了南沙群島的10個島，並部署了數百人的部隊。

由於擔心自己的利益被鄰國踐踏，1974年中國從越南奪取了接近其國境的西沙群島的控制權。2012年，中國從菲律賓手中接管了黃岩島。自那時起，中國再接再厲，對整個南海主張獨占的所有權，並以重新繪製包含了南海90％水域的「九段線」來重新定義該地區。如果被其他國家接受，其鄰國預期這將創造一個「南中國湖」。

中國還在該海域進行重大建設，在南沙群島的7個不同岩礁上建設前哨基地。到2015年6月，中國已經填出了超過2900英畝的土地，而越南只填了80英畝，馬來西亞70英畝，菲律賓14英畝，台灣8英畝。中國的這些努力還包括修建港口、機場、雷達、燈塔，與相關附屬建築，而這些設施擴大了其船舶和軍機的運作範圍，讓北京的雷達和監控設備得以覆蓋這個地區。

五角大廈對這些建設的目標心知肚明，正如國防部最近的一份報告指出的那樣，中國「新近的填海造陸與設施建設，將允許它在這些前哨基地停泊吃水更深的船舶，使其海警和海軍向南海的南部挺進，並有可能在其上運作飛機，可能使之作為航空母艦艦載機的備降機場，並使中國能夠利用航空母艦，在當地持續作戰。」

中國的長期目標也很明確。幾十年來，它一直對美國間諜船在其邊界附近水域的作業感到惱火。中國聲稱，根據《聯合國海洋法公約》，美國這些在距離中國海岸線200海里的中國專屬經濟區內行駛的船舶，必須要得到允許，而美國斷然否認這一說法。儘管如此，在那些南海島礁上興建的雷達、機場和港口，將使中國更容易跟蹤（騷擾）執行監視的美國船隻。在該地區投射力量的能力，也將使中國對每年通過南海的5.3兆美元的貿易，產生更大的影響。隨著中國逐漸將美國趕出這些水域，中國也將這些東南亞國家吸收進其經濟勢力範圍，並把日本和澳洲也拉進來。迄今為止，它未發一槍一彈就已獲得成功。但是如果必須一戰，習近平也打算要贏。

「能打勝仗」

儘管在他的強國大計中還有許多其他挑戰，但習近平也在同時重組和重建中國的武裝力量。俄羅斯最重要的中國軍事專家柯克辛（Andrei Kokoshin）稱其「規模和深度前所未有」。許多人問道：「為什麼是現在？」因為這種重大的重組，將數百名將領從其地盤連根拔起，會給習近平帶來嚴峻的政治風險。此外，2016年10月上街抗議失業和養老金削減的成千上萬穿制服的士兵，也不是任何一位中國領導人所樂見的。

但是習近平認為有必要確保軍隊對黨的忠誠，特別是領導人的忠誠。由於預期他其他那些會造成深遠影響的施政會遇到阻力，他要確認他可以依靠那能夠捍衛政治權力的槍桿子。正如哈佛大學研究中國的教授柯偉林（William Kirby）所指出的：「在現代中國政治史的每一個重大轉折點上，軍隊都起著決定性的作用。」習近平的目標，是一個讓黨能對軍隊進行有效控制的軍事指揮結構。他希望指揮官們「堅定不移地堅持黨的絕對領導」，特別是聽從總司令的領導。在反腐運動和隨後重組軍隊高層的混亂中，他精挑細選他信任的軍官，和他一起為改革奮鬥。

習近平還認為「戰之能勝」的軍事力量，對於實現中國夢的其他組成部分至關重要。「為了實現中華民族的偉大復興」，他主張我們必須「堅持富國與強軍相統一」。雖然所有大國都建立強大的軍隊，但對曾受外國勢力羞辱，並亟欲予以克服的中國而言，「強軍夢」又特別重要。

1991年，中國領導人對美軍在「沙漠風暴」行動期間對伊拉克的毀滅性打擊感到震撼。1999年北約在科索沃的軍事行動期間，美國隱形轟炸機意外轟炸了中國駐貝爾格勒大使館，讓中國人變得更加惶惶不安。中國軍方繼續研究美國在戰爭方面的最新進展，包括使用無人機進行情報蒐集和空襲。1991年，美國在一個月內擊敗了海珊（Saddam Hussein）的軍事力量，而美國的戰鬥死亡人數不到150人。在這場短暫、不對稱的戰爭中，美國人藉由太空衛星導航和監視系統、遠程精準導引炸彈和防雷達隱形飛機等新技術的結合，享受了軍事規劃者所稱的技術上的「全面優勢」。

美國利用這些新工具的能力靠著組織改革而更上一層樓，這使得陸軍、海軍和空軍這三個軍事部門，能夠有效地協同作戰。美國還以伊拉克軍隊的指揮控制系統為目標，進行外科手術式的攻擊，讓伊拉克指揮官基本上對戰局眼盲耳聾。看到這種他們有時稱之為「美國魔術」的奇觀後，中國領導人決定獲取相關的技術能力，希望能迎頭趕上。這些企圖在中國問題專家白邦瑞（Michael Pillsbury）經常被引用的國防部評估中，有詳盡的討論。

1996年的台海危機也給中國軍方當頭棒喝。由於擔心台灣走向獨立，北京想透過飛彈演習，威脅台灣經濟所依賴的商業航運，以對台北顯示武力。柯林頓總統的回應是向該地區派遣兩艘航空母艦，而這是越南戰爭結束以來，美國向亞洲派遣的最大規模的軍事力量。中國政府別無選擇，只能撤退。這件事在美國並未引起多少波瀾，但是在中國，它勾起百年國恥的痛苦記憶，並震撼了軍方領導人的信心，也使其承諾採取一切必要的行動，來避免這種侮辱重演。

習近平今天的軍事改革主要參考了美國1986年的「高華德－尼可拉斯國防部重構法案」（Goldwater-Nichols Act）。美國成功地實施了該法案，其成果也反映在海灣戰爭和1990年代其他軍事衝突的聯合行動中。中國正在將其陸、海、空軍各個領域的武器的情報、監視和偵察能力整合到一起，並已將其傳統上以國土防衛為基礎的七大軍區，改變成負責對外部敵人進行聯合行動的五大戰區。

由於將腐敗視為對軍隊的致命威脅，習近平採取了大膽的措施打擊猖獗的貪污，其中包括普遍的買官現象。在此一旗幟的推進下，習近平已經讓一度成為獨立權力中心的人民解放軍，再次聽命於黨中央。習近平也取消了在胡錦濤領導期間變得跋扈、腐敗的軍隊的四個總部，將之全面重組為15個單獨的機構，直接向中央軍委報告，而中央軍委主席當然也是習近平。

這種官僚機構的改組通常不是好事。但是在習近平的個案中，它彰顯了北京正致力於建立一支現代化的軍事力量，使之能夠擊敗所有的敵人，特別是美國。雖然中國的軍事計劃人員並不預計未來一定會發生戰爭，但他們正在規劃的戰爭準備將使中國能在海上與美國對抗。在百年國恥的時代，在中國橫行無忌的強權都依賴海軍優勢。正如一位中國分析人士警告的：「我們承認犯下了無視海洋的歷史錯誤，現在甚至未來，我們……都為這個錯誤付出代價」。

習近平決心不犯同樣的錯誤，為此要強化對於控制海洋至關重要的人民解放軍海軍、空軍和飛彈部隊（昔稱「第二炮兵部隊」，今為「火箭軍」），同時裁減30萬陸軍，削減了傳統上陸軍獨大的地位。與此同時，中國軍事戰略家正在以「前沿防禦」戰略準備海上衝突，並以控制中國附近從日本到台灣、再到菲律賓與南海的「第一島鏈」之內的空間為目標。美國海軍戰爭學院的教授霍姆斯（James Holmes）和吉原恆淑（Toshi Yoshihara）指出，與之前的德國皇帝和西奧多‧羅斯福一樣，「許多的中國戰略家被馬漢的觀念所吸引，認為國家的偉大來自於海上力量。」因此他們得出的結論是，我們應該預期中國「會把贏得近海水域的勝利看得無比重要」。

前國家安全顧問斯考克羅夫特（Brent Scowcroft）最早分析了1996年美國航母迫使中國退縮受辱的後果。在這之後的中國軍事採購清單，可以預期的是要使其武器系統能夠確保當再次出現與美國的類似對抗，北京將占上風。今天中國擁有超過1000枚陸基和海基的反艦飛彈，使任何在中國海岸1000英里之內的美國軍艦都無法安全作業。還有62艘裝備魚雷和飛彈、可以攻擊水面艦艇的潛水艇在附近水域巡邏。一系列反衛星武器使中國有能力癱瘓、甚至摧毀美國在該地區的情報、監視和通信衛星。這些能力損傷了自1942年中途島戰役以來，美國已經習以為常的太平洋軍事優勢。距離中國海岸的1000英里海空範圍內，美國不再享有不受挑戰的控制。一名海軍規劃人員指出，中國與戰場的地理鄰近性提供了相當於100萬艘航空母艦的陸地，而中國也充分利用了這種不對稱的優勢。靠著價格數百萬美元的飛彈，它可以攻擊並摧毀價值數十億美元的航母。

中國依靠「反介入／區域拒止」（A2 / AD）的軍事能力，威脅了美國航空母艦和其他主要艦船，藉此不斷地設法將美國海軍從鄰近趕出去。不過美國軍艦繼續掛著旗子自由巡邏，偶爾並進入台灣海峽和南海。美國也表示，在戰爭的情況下，其航母將保持在第一島鏈之外，使它們超出中國陸基飛彈的範圍。但艦載機也無法從這個距離攻擊中國大陸的目標，因此美國海軍一直在努力尋找讓這些航母和艦載機能夠介入戰場的方式。五角大廈摸索出來的對策是「空海一體戰」。此戰略要求空軍的遠程轟炸機發射遠程飛彈，摧毀中國的陸基反艦飛彈陣地，使美國的航空母艦能夠安全地移動到接近中國邊界的地點加入戰鬥。如同在第八章中將進一步討論的，「空海一體戰」有許多缺點，其中最重要的一點是使對峙急遽升級。

正如第一章所曾討論的，根據蘭德公司在2015年的權威研究《美中軍事記分卡》的發現，到2017年，在因台灣而攤牌時極為關鍵的九個傳統軍事能力領域，中國對美國具有「優勢」或「近似平手」的有六個，在南海的衝突中也有四個。它的結論是，在未來5到15年內，「亞洲將看到美國占軍事優勢的區域逐漸萎縮」。這意味著美國可能在這個區域輸掉一場傳統戰爭。

當然，僅僅因為中國想獲得「戰而能勝」的能力，並不意味著它想要戰鬥。很清楚的，它並不想。但是在它奔向目標的過程中，與美國的競爭會因文化差異而加劇。文化衝突對世界可以產生的重大影響，從未超過今日所得見。

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書籍介紹

本文摘錄自《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》，八旗文化出版

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作者：格雷厄姆・艾利森（Graham Allison）

譯者：包淳亮

美中戰爭爆發的可能性，比專家願意承認的高很多。

哈佛大學冷戰問題專家——格雷厄姆．艾利森

未出版已轟動全球的權威分析

「美國優先」與「中國夢」能否和平共處，

關鍵在突破「修昔底德陷阱」！

從古希臘到美蘇冷戰，從兩千年人類戰爭史出發，預測美、中國不安的未來！

西元前五世紀的希臘史學家修昔底德記錄了摧毀整個希臘世界的「伯羅奔尼撒戰爭」，他將戰爭的起因總結為「雅典的崛起，以及斯巴達揮之不去的恐懼，使戰爭不可避免」。本書作者格雷厄姆・艾利森把當時斯巴達與雅典面臨的困境稱之為「修昔底德陷阱」：在原本的權力平衡面臨改變時，既有的統治強權可能為了捍衛地位而出手訓誡、扼殺後起的挑戰者，挑戰者也可能不甘屈居人下、試圖改變遊戲規則而「問鼎中原」。在過去500年中，崛起強權挑戰統治強權的案例有16起，其中12起爆發戰爭。「修昔底德陷阱」像幽魂一再地將大國推向毀滅的深淵。俾斯麥在普法戰爭中挑戰歐陸霸主法國，德皇威廉二世在一戰中挑戰英國海軍，日本自認應該享有平等的尊嚴而發動日俄戰爭，又因恐懼美國的經濟封鎖扼殺它的發展而襲擊珍珠港。種種盲目不理智的行為，都可以透過「修昔底德陷阱」得到解釋。

南海衝突、台灣獨立、網路攻擊、北韓崩潰、貿易戰爭……誰將引爆美中大戰，又該如何避免？

21世紀初的中國與美國恰恰再度落入「修昔底德陷阱」的模式，彷彿難逃「注定一戰」。中國的飛速崛起為二戰後美國主導的國際秩序與美國的軍事霸權構成嚴重挑戰。二戰後的美國占全球經濟的50％，如今已下滑至16％。同一時期，中國的比例從1980年的2％飆升至2016年的18％。雪上加霜的是，標榜「中國夢」的習近平與「美國第一」的川普不僅都誓言恢復國家的偉大光榮，也都認為對方是實現目標的障礙。沒有另外兩個領導者比習、川更可能把美中帶向戰爭。

格雷厄姆・艾利森是全球知名的國際關係學者，憑1970年代對古巴飛彈危機的深刻研究奠定其不可動搖的大師地位。他透過對歷代戰爭提綱挈領地分析建立了「修昔底德陷阱」的理論基礎，並以此預測美中爆發衝突的各種可能途徑，在書中列舉了5種爆發戰爭的可能，以及12條趨吉避凶的和平線索，並針對美國政府提出懇切建言，一方面呼籲美國嚴肅看待中國崛起的事實與恢復民族光榮的決心，一方面諄諄勸誡美國外交決策圈應重拾美蘇冷戰時代的宏觀戰略思維，以面對從所未見的安全威脅。本書未上市就已在全球政治、學術、新聞界造成轟動，《注定一戰？》成為所有關心美中未來人士的話題。連習近平都親自表示：「我們都應該努力避免陷入修昔底德陷阱！」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰