什麼時候開始，人們覺得柯建銘當民進黨主席「不意外」？

整個民進黨丟了這麼多的江山，到最後只辭了一個陳英鈐跟黨主席蔡英文，陳菊賴清德都被留任，但是在林右昌接任代理黨主席，柯建銘之流卻出現在名單上，就連傳聞代理的一個黨主席，都沒辦法給人新氣象之感。

有鑑於此，接下來黨主席的選舉恐怕也沒辦法選出真正的好人選，因為新潮流派系在黨內選舉仍握有很強大的動能，不是什麼中生代說要出來選黨主席就能當上。

賴清德留任，同時也代表了陳菊當初在內閣改組所拉上來的這新潮流內閣，都不會跟著辭職，後面內閣會不會再改組，我看機會也不太高，頂多只會微調，不會全面改組。

換句話說，光是從人事的變革上，民進黨就註定了不會在這一波中得分，也注定了會失分，因為我說過了，性格決定命運，主政者的性格就是要肉要分要現在不要未來，那麼就註定了當前的現在，一定會往這樣的情境發展，這是躲不了的結果。

更何況，2020年就算選的再差，陳菊賴清德都是在中央做事，他們都不會被衝擊到，會被衝擊到的是總統候選人跟立委，最該有危機意識的，也是那些立委諸公們，所以大家在接下來的日子會常看到很多民進黨立委大罵，不罵不行，因為人人自危。

然而按照黨中央這種態勢，也表現的十分清楚——用人我都不會有什麼新氣象的人讓你覺得很棒。民進黨黨主席如果是鄭文燦這樣的人來當，我還會覺得民進黨還有點希望，不過就算他想投入黨主席選舉，我仍然對他悲觀以待。因為他在黨內還太嫩了，真正在民進黨內那些把持黨機器的大老，怎麼可能讓他趁虛而入，還讓他來改革那些老前輩玩民主玩黨內選舉，甚至是政治分贓的路數？

選後有人放消息說柯建銘可以當代理黨主席，不就是讓人感到某種的不意外嗎？甚至是在還沒定調的時候，就已經讓人有種毫無期待感的感覺，只要這種強大的包袱還存在，我敢斷言民進黨這一年多絕對無法展現出新氣象，至少在黨內發動出來的部分絕對不會有。

Photo Credit: 中央社

立委們如果想要自救，那就只有最後一個方式，就是立委諸公們能夠覺醒，靠著立委多數，把包括勞基法、礦業法等等錯誤的法重新修正回來，這是立委多數能幹的事情，他們仍在任期之內，應該好好思考，因為如果立委不能自救，卻要依賴黨的形象恢復來救他們，我想，不如還是現在就趕快去地方拜託選民算了。

現在就進入選戰模式救自己吧，說不定個別的民進黨候選人，還能藉此而保住他的立委席次。

縣市長都換成藍色以後，每個人都講九二共識，如果2020立委再度換成藍色多數，就不知道是不是和平協議跟服貿，又要重新登場了？

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航