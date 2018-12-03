中美能否避免「修昔底德陷阱」：從次危機升級到全面核子戰爭的44級階梯

文：格雷厄姆・艾利森（Graham Allison）

導向戰爭的四個因子：火花、背景條件、催化劑，和危機升級

進行戰爭想定時，分析師會使用一些美國林務局也熟悉的基本概念。只有一小部分的火災是由縱火犯造成，更常見的原因則是亂扔的菸蒂、未完全熄滅的營火、工業事故，以及閃電。幸運的是，無論是在森林或者國家之間的關係，大多數的火花並沒有燃成熊熊火焰。

背景條件（background conditions）通常決定了哪些火花會成為火焰。例如林務局在提醒露營與登山者小心火燭、「只有你可以防止森林火災」的同時，也會在長時間乾燥或高溫期間發布額外的警告，偶爾甚至會關閉高風險區域。此外，隨著狀況的日益惡化，它也會嚴格限制易燃化學品、丙烷罐和瓦斯罐的存放。

在今天的中美關係中，相關的背景條件從地理、歷史文化，延伸到每個政府從最近的軍事接觸中吸取到的教訓。與德國和英國不同，美國和中國位於地球的反面。中國戰略家注意到這一事實，有時會提醒美國人，目前美國和中國船隻在加勒比海地區意外碰撞的可能性很小。他們說，如果美國海軍留在自己的半球，在東海和南海表現得像中國在加勒比海一樣，那麼就沒有與中國船隻相撞的危險。此外，五角大廈的規劃者所謂的「距離的暴政」，也讓人懷疑美國能否在這些水域持續對抗中國。

雖然如此，在當下眾多的背景條件中，最首要的是中美兩國正在竭力扮演的崛起大國和統治大國之間的修昔底德症候群。事實上，有鑑於中國的百年國恥，特別是對日本侵略和占領期間施加的暴行的憤怒，這種症候群還因此變得更為尖銳。因此，日本與中國在東海諸島的爭端很可能一觸即發。如果安倍晉三首相或其繼任人的政府成功修改日本的和平主義憲法，並加強其軍事能力，包括為奪取爭議島嶼而準備的兩棲登陸能力，那麼中國也將不會坐視不理。

季辛吉在他的第一本書中寫道：「歷史」是「國家的記憶」。這種記憶會深刻作用於未來的國家決策。美國和中國的軍隊都承認，美國在第二次世界大戰以來陷入的五次重大戰爭中有四次失敗，或至少未能得勝。其中韓戰最多是平局，越戰輸了，伊拉克和阿富汗不太可能出現好轉，只有老布希總統在1991年迫使海珊的伊拉克撤出科威特的戰爭，贏得了有目共睹的勝利。作為這一紀錄的反映，前國防部長蓋茲（Robert Gates）明確表示：「就像麥克阿瑟將軍曾叨念的，在我看來，未來任何建議總統再次將美國陸軍大舉送入亞洲、或中東，或非洲的國防部長，都應該『好好檢查一下自己的腦子』。」

近幾十年來，美國人，以及派遣美國軍隊參加戰爭的決策者，對於在戰鬥中失去美國人的生命也越來越不能容忍。這種傷亡規避的影響頗為嚴重，已使當前的軍事規劃人員排除了對士兵的風險較高的許多類別的行動；此外，政治人物也越來越少著眼於追求勝利，而越來越多的強調要保護部隊。中國領導人知道這一點，並將其納入他們的計劃。在非公開的對話中，有人笑說他們有數百萬單身男性準備為他們的國家而死。

像汽油一樣，催化劑可以將意外碰撞或第三方挑釁等小插曲，催化為全面戰爭。在各種催化劑中，克勞塞維茨指出了其中一種，並稱之為「戰爭之霧」（fog of war）。克勞塞維茨在其《戰爭論》中擴大了修昔底德對戰爭的見解，認為「戰爭是機運的擅場」（an affair of chances）。戰爭行動所依據的因素中，有四分之一被籠罩在或大或小的不確定性中。」這種深刻的不確定性，使得本來應該三思而後行的指揮官或決策者，採取魯莽大膽的行動。

1964年，北越軍艦在東京灣襲擊了情報蒐集驅逐艦《馬德克斯號》（USS Maddox）；兩天後，美國情報部門聲稱該艦再次受到襲擊。在北越膽大妄為的刺激下，國防部長麥克納馬拉（Robert McNamara）領銜展開遊說工作，讓國會通過「東京灣決議案」（Gulf of Tonkin Resolution），事實上對北越宣戰。幾十年後，麥克納馬拉得知襲擊的報告是不正確的。就像麥克納馬拉所寫的，「最終，詹森總統是根據事實上並未發生的所謂第二次襲擊，批准轟炸行動。」一則錯誤的警報在使美國走上越戰的失敗道路方面，發揮了關鍵作用。

那種號稱能「震撼與威懾」敵人的破壞性武器的出現，使得戰爭的決策過程更加迷霧重重。依靠對指管通情系統的攻擊，包括瞄準在通訊上極為重要的通信衛星，敵人可能會癱瘓一個國家的軍事指揮系統。美軍在1991年「沙漠風暴」戰爭攻擊海珊政權時，牛刀小試了這項新技術，摧毀了海珊的情報系統，並削弱了他與伊拉克戰地指揮官之間的溝通聯繫。在此狀況下，一些飛行員指出，美軍飛機在攻擊那些停擺的部隊時，就像「在桶中射魚」一樣。

軍事策劃人員期望在任何美中衝突中發揮重要作用的反衛星武器，也是催化劑之一。作為科幻小說的長期主題，這類武器如今已成為生活中的事實。2007年中國成功摧毀了一顆氣象衛星，並定期以較不戲劇性的方式測試其反衛星能力。衛星幾乎在每一項美國軍事行動中都是重要的一環，包括對彈道飛彈發射的預警、提供畫面、天氣預報，到行動的計畫。全球定位衛星是所有精準導引飛彈得以「精準」的原因，也讓艦船、飛機和地面部隊知道他們在戰場上的位置。美國比任何競爭對手都更依賴這項技術；如果沒有它，總司令將不能傳達命令給地面上的小分隊，或者海上的船隻，還有在這當中的每一個人。這些反衛星武器的攻擊方式五花八門，既有依靠巨大物理動能實際摧毀目標，也有在太空軌道上灑滿垃圾，也有無聲無息使用雷射使衛星無法接送訊號、無法進行監控的。

在各種新式攻擊武器當中，網路空間因為有可能創造更多的決定性優勢而成為兵家必爭之地，但另一方面，它也可能導致失控的升級風險。攻擊性網路武器的細節仍然高度保密，而且日新月異；但是在一些情況下，例如美國對伊朗核子計劃的網路攻擊，已使民眾能夠窺其一豹。包括國家安全局和美國網路司令部等美國的主要網路空間組織，以及他們的中國同行，現在可以神不知鬼不覺地使用網路武器，關閉軍事網路和電網等關鍵的民用基礎設施。此外，藉由使用代理伺服器和繞道受其操控的他國電腦網路，人們可以掩飾網路操作的源頭，使受害者難以追蹤攻擊的來源。

就像反衛星武器，網路武器也可以靠破壞現代軍隊的指揮管制和目標資訊系統的聯繫，而在戰鬥中獲得決定性優勢，而且兵不血刃。但這導致了一個矛盾：發動攻擊者認為可以終結衝突的行為，在受害者看來可能是魯莽和挑釁的。即使物理戰場仍然只限於南海，網路能力可以讓戰鬥人員攻入對方脆弱的基礎設施，例如關閉電網、醫院或部分金融系統。與此相似，當網路攻擊擾亂了通訊，就會加劇戰爭迷霧，造成混淆，使錯誤計算的機會倍增。

儘管美國和中國現在都擁有可以在對方的第一次核子攻擊中倖存下來、並仍然得以進行報復的核武庫，但是它們都不能確定它的網路武器庫能否承受嚴重的網路攻擊。例如，一場針對美國軍方網路的大規模中國網路攻擊，可能暫時削弱華盛頓利用自身網路攻擊武器的能力，甚至可能波及部分關鍵的指揮、控制和監視系統的運行。這種可能性造成了一個「使用或失去它」的困境，其中每一方都因為擔心我方的武器被摧毀，而被迫先下手為強，攻擊對方電腦網路中的關鍵鏈接。

北京或華盛頓的一些人，可能會建議對他方進行一場小規模的網路攻擊，表明己方有能力對他方的軍民基礎設施展開大規模網路攻擊，從而使對方感到忌憚畏懼，卻不會引起任何民眾恐慌。但是，如果對手不是這樣理解，那麼網路領域可能出現迅速的針鋒相對的升級。由於雙方都瞭解對方有著「使用或失去它」的擔憂，彼此都害怕自身的脆弱，因此他們可能會誤解正在進行的攻擊，或者在自己的網路武器仍然完好無損時，採取不成比例的報復。

網路空間中危險的催化劑可能會不經意間使美國和中國陷入衝突。首先，中國如果成功否認或掩飾它發動的網路攻擊，美國可能會轉而追究第三方。中方可能運用社交媒體上的假帳號、與特定媒體勾結，或在惡意軟體中留下假線索，藉此欺瞞美國調查人員辨明真相。如果奏效，戰爭迷霧就更加可怕。

某些關鍵網路的可靠性一旦受到危害，衝突也可能一夕爆發。其中一些大家都能理解，例如核武的指揮控制系統。但一些網路的重要性可能不被他方所認可，例如中國用來做網路控制的防火牆軟體與硬體。華盛頓可能會破壞防火牆中非常重要的系統，並將此視為適度的私下警告。但對那些將控制中國人民獲取資訊的管道視為關鍵利益的中國領導人來說，這項行動可能被誤解為試圖顛覆政府的攻擊行為。

與最純粹的戰爭工具，特別是核彈相比，網路武器可謂隱匿而精確。但是這只是個假象。系統、設備和「事物」之間日益增加的連接，會產生骨牌效應。由於駭客無法在攻擊一個系統時確定其是否波及他者，因此攻擊者會發現難以精準控制攻擊範圍並避免意外升級。2016年，與網際網路連接的工業控制系統在全球已有十八萬個。隨著連結全球上百億個設備的所謂的物聯網的激增，值得被攻擊的目標數量也迅速增加。

網路作戰中意外波及的附帶損害也可能與傳統戰爭一樣損失慘重。例如，駭客在攻擊軍事目標時，可能無意中讓醫療或金融機構所使用的系統停擺。雖然美國網路指揮官一再聲稱美國擁有最強大的網路攻擊能力，但他們也承認，美國能被攻擊的目標也是最多的。

未來學家卡恩（Herman Kahn）是一位冷戰戰略家，也是塞勒斯（Peter Sellers）演出的電影人物奇愛博士（Dr. Strangelove）的原型之一。他在1960年代提出了一個從「次危機」（subcrisis maneuvering）升級到全面核子戰爭的44級階梯。卡恩的第一個梯級是「表面危機」（ostensible crisis），也就是火花。他解釋說，在危機中，兩個大國的對抗很少有條不紊地逐步上升；背景條件和催化劑因素，可能會導致他們跳過梯級。當他們讓危機升級，每個國家都會評估它在每個梯級上相對於對手的位置，並計算升級後的狀況，從而可能使某方產生接受僵局或失敗的意願，而不選擇升級到更具破壞性的戰爭水準。通常情況下，一個國家可能在某幾階上有優勢，但是在更高的某幾階又處於劣勢。雖然各方都傾向於在占上風的地方解決問題，但若對手可以將危機升級到更具破壞性的衝突水準並因此獲得優勢，那麼此刻占有優勢者所提出的條款，就必須是對手當下也能接受的。

諾貝爾經濟學獎得主謝林（Thomas Schelling），將超級核武強權之間的基本戰略競爭，比作一場懦夫遊戲。在1950年代尋求刺激的青少年間所玩的經典遊戲中，兩名跑車的駕駛面對面，各自將他的車的左輪放在道路中心線上。他們從相反的方向出發，全速前進，首先閃避的一方就是弱雞，而獲勝的一方則可以贏得女孩芳心。如果雙方都沒有轉向，汽車就會相撞，並且兩人都會死亡。

藉由艦隻與飛機的貼近騷擾，與占領或建造島嶼，各國可以迫使敵方玩這個致命的遊戲。彼此都得選擇是要冒著碰撞的致命危險繼續前進，或以甘居下風為代價做出避讓。一直屈服而不冒險的競爭對手，可能一步一步地被擠出馬路或航路。每一方都知道這一點，並知道另一方也知道。所以，正如謝林告訴我們的那樣，沒有熱戰的戰略衝突，本質上是一次冒險的比賽。對手若深信我方為實現目標不惜犧牲、甘冒風險，就會承擔更多的責任、並且隨之讓步。

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書籍介紹

本文摘錄自《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》，八旗文化出版

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作者：格雷厄姆・艾利森（Graham Allison）

譯者：包淳亮

美中戰爭爆發的可能性，比專家願意承認的高很多。

哈佛大學冷戰問題專家——格雷厄姆．艾利森

未出版已轟動全球的權威分析

「美國優先」與「中國夢」能否和平共處，

關鍵在突破「修昔底德陷阱」！

從古希臘到美蘇冷戰，從兩千年人類戰爭史出發，預測美、中國不安的未來！

西元前五世紀的希臘史學家修昔底德記錄了摧毀整個希臘世界的「伯羅奔尼撒戰爭」，他將戰爭的起因總結為「雅典的崛起，以及斯巴達揮之不去的恐懼，使戰爭不可避免」。本書作者格雷厄姆・艾利森把當時斯巴達與雅典面臨的困境稱之為「修昔底德陷阱」：在原本的權力平衡面臨改變時，既有的統治強權可能為了捍衛地位而出手訓誡、扼殺後起的挑戰者，挑戰者也可能不甘屈居人下、試圖改變遊戲規則而「問鼎中原」。在過去500年中，崛起強權挑戰統治強權的案例有16起，其中12起爆發戰爭。「修昔底德陷阱」像幽魂一再地將大國推向毀滅的深淵。俾斯麥在普法戰爭中挑戰歐陸霸主法國，德皇威廉二世在一戰中挑戰英國海軍，日本自認應該享有平等的尊嚴而發動日俄戰爭，又因恐懼美國的經濟封鎖扼殺它的發展而襲擊珍珠港。種種盲目不理智的行為，都可以透過「修昔底德陷阱」得到解釋。

南海衝突、台灣獨立、網路攻擊、北韓崩潰、貿易戰爭……誰將引爆美中大戰，又該如何避免？

21世紀初的中國與美國恰恰再度落入「修昔底德陷阱」的模式，彷彿難逃「注定一戰」。中國的飛速崛起為二戰後美國主導的國際秩序與美國的軍事霸權構成嚴重挑戰。二戰後的美國占全球經濟的50％，如今已下滑至16％。同一時期，中國的比例從1980年的2％飆升至2016年的18％。雪上加霜的是，標榜「中國夢」的習近平與「美國第一」的川普不僅都誓言恢復國家的偉大光榮，也都認為對方是實現目標的障礙。沒有另外兩個領導者比習、川更可能把美中帶向戰爭。

格雷厄姆・艾利森是全球知名的國際關係學者，憑1970年代對古巴飛彈危機的深刻研究奠定其不可動搖的大師地位。他透過對歷代戰爭提綱挈領地分析建立了「修昔底德陷阱」的理論基礎，並以此預測美中爆發衝突的各種可能途徑，在書中列舉了5種爆發戰爭的可能，以及12條趨吉避凶的和平線索，並針對美國政府提出懇切建言，一方面呼籲美國嚴肅看待中國崛起的事實與恢復民族光榮的決心，一方面諄諄勸誡美國外交決策圈應重拾美蘇冷戰時代的宏觀戰略思維，以面對從所未見的安全威脅。本書未上市就已在全球政治、學術、新聞界造成轟動，《注定一戰？》成為所有關心美中未來人士的話題。連習近平都親自表示：「我們都應該努力避免陷入修昔底德陷阱！」

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