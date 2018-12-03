張國城：《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》的價值與意義

文：張國城（台北醫學大學通識中心教授）

《注定一戰？》的價值與意義

很榮幸能對艾利森教授的新作提供一些或許有助於讀者閱讀和思考的文字。艾氏是美國國際關係學界的一代宗師，他的成名巨著《決策的本質：解釋古巴飛彈危機》（Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis）是國際關係學的經典。該書於1971年出版後，許多學術機構視為研究古巴飛彈危機、國際關係及外交政策的聖經，被認為是第二次世界大戰後最有影響力的政治學著作之一。他以獨特的視角審視了這一冷戰時期的關鍵事件。除了對事件的研究鉅細靡遺之外，他更認為影響重大政治決策的因素並非純然出自行為者的理性判斷，或他們自認為的理性判斷，而受到「組織因素」（organizational behavior）和「政府政治因素」（governmental politics）的影響，從此奠定了他的宗師地位。

筆者曾經是科技部「人文社會科學譯註計畫《決策的本質：解析古巴飛彈危機》」計畫主持人，對於這位國際關係學界和管理學界的巨擘有一些瞭解，如今又能對艾氏新書的中文譯本先睹為快，實在是讀書為學歷程中最感快慰的事。

根據作者自己的導讀，本書章節描述了修昔底德陷阱的起源，探索其動能，並解釋其對目前美國與中國之間的競爭的影響。第一部分簡要介紹了中國的崛起。每個人都知道中國的增長，但很少有人意識到其規模或後果。作者引述前捷克總統哈維爾之前說的，「它發生得如此之快，以至於我們還沒有時間感到驚訝。」

第二部分介紹了美中關係在更廣泛的歷史背景上的最新發展。這不僅有助於我們理解當前的事件，而且還提供了有關事件趨勢的線索。作者上溯2500年，詳細探討雅典與斯巴達之間長期的對壘從而引發的伯羅奔尼撒戰爭。作者提出了過去五百年的關鍵案例，也提供了有關崛起強權和統治強權之間的緊張關係，如何讓棋盤向戰爭傾斜的見解。作者認為：「……與目前（美中）的僵局最接近的模式，是德國在第一次世界大戰之前對英國統治的全球帝國的挑戰，這應足以讓我們屏息。」

第三部分質問是否應該把目前美國與中國關係的趨勢，看作是與過去類似且正在形成中的風暴。在媒體的日常報導中，是中國的「攻勢」行為，和不願意接受美國在二戰後建立的「國際規則為基礎的秩序」，使兩國出現了類似1914年的事件和事故。作者有些悲觀地指出:「……但與此同時，我們也該自我警醒。如果中國的態度是「像美國一樣」的那樣、在進入二十世紀時充滿信心的認為未來百年將是美國的時代，那麼競爭將更加激烈，戰爭更難以避免。如果中國對美國的足跡亦步亦趨，就像西奧多‧羅斯福以自己的喜好塑造了「我們的半球」那樣，我們將會看到在蒙古到澳大利亞出現的中國軍隊，在執行北京的意志。」

他除了詳細分析了五百來幾場重要的強權對抗歷史之外，更準確預測了中美之間會發生貿易戰。他對美國現在的政治菁英更有很深的憂慮，因為他們沒有冷戰的經驗，可能會對美中之間的對抗掉以輕心。美國用以對中作戰的警覺和準備也遠不如冷戰時期對待蘇聯。

然而，作者真正的含意是甚麼?他為什麼會這樣寫？

首先，美國國際關係學者通常會假想一個比較極端的情況，這並不是「語不驚人死不休」，而是在利用假想極端狀況的過程，去條分縷析「讓這極端狀況形成的因素」，再看看我們目前做了哪些事情促成、強化這些因素。同時這也受到美國國際關係研究有推演「最壞想定」（the worst scenario）的習慣。

其次，美國國際關係和軍事菁英有「獅子搏兔」的習慣，就是要以絕對優勢來對付敵人，在沒有形成絕對優勢之前不動手；因此傾向於高估敵人，以便說服他人和自己「我們必須調動所能調動的最大資源來因應」，同時潛在地也可以使自己的戰勝更具光彩，失敗更可被原諒。

再者，國際關係學者（特別美國）習慣於大量考證歷史資料。對於台灣讀者而言，經常可以看到社會上媒體上或網路上許多人對國際關係高談闊論，判斷他們所言的一個標準應當是「是否對於相關歷史事實有一定程度的了解」，「對於形成歷史事實的動力能否以最多力量去理解」以及「是否充分掌握任何時刻影響歷史人物決策的因素」——第三者尤為重要。

在這種角度之下，筆者和讀者們一樣都有興趣的是「中美真的會發生如雅典與斯巴達那樣的衝突嗎」？就目前來看，似乎尚有足以樂觀的因素。

1. 中美互相依賴的程度超乎美蘇或歷史上的任何兩個強權。這種互賴多數並非出自善意，而是互利，當然並非互相依賴就能絕對阻止戰爭，但至少會大幅增加戰爭的成本。

2. 中美相互了解的程度很高。雖然仍有許多不透明的部分，但無人能否認雙方的高峰會議、國際組織互動、外交往來、經貿、移民、觀光……還有網路帶來的巨大資訊流帶給雙方對彼此的了解絕非雅典與斯巴達、一戰前的德國和英國、冷戰時的美蘇--甚至改革開放時的美中領導人可以想像的。

3. 中美之間嚇阻戰爭發生的組織和系統因素很多。這和（一）（二）有密切關係。此外，美國有多個軍事雙邊同盟箝制住中國，但這些同盟無一不和中美同時有密切的貿易關係，因此在中美衝突中有可能出現以往霸權衝突中難以出現的調人；雙方核武的巨大毀滅力……諸如此類因素，都和歷史上那些霸權有所不同。

4. 中美都處在遠比古希臘時代複雜的國際環境中；當時所沒有的國際組織、多邊協定都對緩解衝突有一定作用。

5. 中國可能不需要透過和美國戰爭就可以達到它想要的國家利益，因為它有著過往強權所不一定有的實力。美國亦同。例如統一台灣，未必需要透過戰爭；「一帶一路」若成功，對周邊國家的拉攏根本無須利用軍事方式；中國在南海也未必需要排除美國的自由航行權才能確立其老大地位。

6. 中國本身的政治體制可能限制了它對戰爭的意願。向來是中國共產黨操縱民族主義，從未有民族主義操縱中國共產黨的顯著案例。中國共產黨對中國現有的一黨專政制度和社會穩定視為最重要的核心利益，而這並非永遠不會遭到質疑或挑戰的。和美國發生戰爭未必有利於黨的利益及社會穩定，中國多數人民會去關心，而他們的關心足以對中共形成壓力，而且壓力大到必須解決的事務，恐怕並非那些可能促使中美之間發生軍事衝突的議題。或許有人認為中國會轉移國內壓力而向外尋求出口，但中國領導人無一不深切理解蘇聯介入阿富汗戰爭後對其解體的關聯性，也都對國內形成共產黨執政的壓力來源很清楚，與美國戰爭不會緩解這些因素，甚至可能惡化；中國歷史上戰勝強敵的領袖也未必能更好的處理內部問題，蔣介石就是最好的例子，中國共產黨就是從他手中奪得中國政權的，時間僅在他戰勝日本四年後。

7. 當前大國之間軍事戰爭的可能性可能已經降低。原因在於（一）武器的毀壞力已經不是古希臘時代，甚至第二次大戰時期可以比擬；（二）透過衛星、軍售和跨國軍事合作，雖然不能完全防止誤判，但強權間對於對方軍事實力的了解也非過去所能比擬；（三）一國面臨另一國同盟國的包圍，存在地緣政治上的劣勢，因此會傾向於暫不動用武力甚至暫不走向衝突。一直到20世紀以前，現在許多主權國家都還是殖民地；現在它們都已經是主權國家，因此能運用的同盟概念，也和今日大為不同。這些狀況也同樣適用於中美衝突。

8. 現在的弱國可能不如以前的弱國來的「弱」。因此如艾利森教授所說的「在蒙古到澳大利亞出現的中國軍隊，在執行北京的意志」。不一定會如此順利。雖然這些國家的整體國力軍力都和中國有差距，但高科技武器的擴散，同盟的引進與各國間綿密的互賴、非傳統戰爭形式的出現……都使大國對小國施展其意志有抑制作用。

以上八點並不是要反駁艾利森教授的見解，事實上，闡釋以上八點對國家間行為和互動的影響，或縮小到僅討論美中之間的關係，足以寫出一本甚至數本在篇幅上足以媲美本書的作品。因為國家之間的互動，並非單純受到各國決策者「追求國家利益」此一動機和手段所影響；而對抗也有許多不同的形式，這些都是國際關係研究中的非常值得探索的新領域

想知道當前影響國與國之間的關係的因素，爭端和歧見是否會引發為衝突，或許可以從本書中的歷史描述，一一檢證上述因素「在事件發生當時的概況」，應該可以讓讀者對於美中之間是否必然招致「修昔底德陷阱」，提供更合理的判斷依據，這也是本書不朽的價值，以及國際關係研究的迷人之處。

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Photo Credit: 八旗文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》，八旗文化出版

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作者：格雷厄姆・艾利森（Graham Allison）

譯者：包淳亮

美中戰爭爆發的可能性，比專家願意承認的高很多。

哈佛大學冷戰問題專家——格雷厄姆．艾利森

未出版已轟動全球的權威分析

「美國優先」與「中國夢」能否和平共處，

關鍵在突破「修昔底德陷阱」！

從古希臘到美蘇冷戰，從兩千年人類戰爭史出發，預測美、中國不安的未來！

西元前五世紀的希臘史學家修昔底德記錄了摧毀整個希臘世界的「伯羅奔尼撒戰爭」，他將戰爭的起因總結為「雅典的崛起，以及斯巴達揮之不去的恐懼，使戰爭不可避免」。本書作者格雷厄姆・艾利森把當時斯巴達與雅典面臨的困境稱之為「修昔底德陷阱」：在原本的權力平衡面臨改變時，既有的統治強權可能為了捍衛地位而出手訓誡、扼殺後起的挑戰者，挑戰者也可能不甘屈居人下、試圖改變遊戲規則而「問鼎中原」。在過去500年中，崛起強權挑戰統治強權的案例有16起，其中12起爆發戰爭。「修昔底德陷阱」像幽魂一再地將大國推向毀滅的深淵。俾斯麥在普法戰爭中挑戰歐陸霸主法國，德皇威廉二世在一戰中挑戰英國海軍，日本自認應該享有平等的尊嚴而發動日俄戰爭，又因恐懼美國的經濟封鎖扼殺它的發展而襲擊珍珠港。種種盲目不理智的行為，都可以透過「修昔底德陷阱」得到解釋。

南海衝突、台灣獨立、網路攻擊、北韓崩潰、貿易戰爭……誰將引爆美中大戰，又該如何避免？

21世紀初的中國與美國恰恰再度落入「修昔底德陷阱」的模式，彷彿難逃「注定一戰」。中國的飛速崛起為二戰後美國主導的國際秩序與美國的軍事霸權構成嚴重挑戰。二戰後的美國占全球經濟的50％，如今已下滑至16％。同一時期，中國的比例從1980年的2％飆升至2016年的18％。雪上加霜的是，標榜「中國夢」的習近平與「美國第一」的川普不僅都誓言恢復國家的偉大光榮，也都認為對方是實現目標的障礙。沒有另外兩個領導者比習、川更可能把美中帶向戰爭。

格雷厄姆・艾利森是全球知名的國際關係學者，憑1970年代對古巴飛彈危機的深刻研究奠定其不可動搖的大師地位。他透過對歷代戰爭提綱挈領地分析建立了「修昔底德陷阱」的理論基礎，並以此預測美中爆發衝突的各種可能途徑，在書中列舉了5種爆發戰爭的可能，以及12條趨吉避凶的和平線索，並針對美國政府提出懇切建言，一方面呼籲美國嚴肅看待中國崛起的事實與恢復民族光榮的決心，一方面諄諄勸誡美國外交決策圈應重拾美蘇冷戰時代的宏觀戰略思維，以面對從所未見的安全威脅。本書未上市就已在全球政治、學術、新聞界造成轟動，《注定一戰？》成為所有關心美中未來人士的話題。連習近平都親自表示：「我們都應該努力避免陷入修昔底德陷阱！」

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰