步履蹣跚的長照2.0實施兩年了，該如何面對九合一大選後的新局面？

九合一選舉結果出來的時間，剛好是長照2.0政策實施兩年，對於有長照需求的家庭及長照承辦團體似乎是雪上加霜，原因是目前直轄市與縣市長部分，民進黨從現有13席銳減到6席，國民黨則從6席大幅增為15席，無黨籍從3席減為1席，除政黨變動，影響最大的還是中央與地方關係的改變，且目前新當選的六都首長均強調：首重經濟，沒有一位將長照視為施政重點。

選舉結果是針對執政的民進黨期中考打不及格，似乎也對實施兩年的長照2.0政策給了紅字，雖然是對民進黨長照2.0政策不滿，平心而論，民進黨長照2.0已比國民黨執政的長照1.0向前跨越一大步，但走的亂，且無章法，預算財源雖不穩定，但是也從菸捐、遺贈稅等擠出史無前例的預算額度，第一年編列50億，第二年176億預算，第三年目標是300億，這是從未見的預算額度。未來，期望能走的平穩，但民進黨輸掉7席縣市長後，長照2.0政策在中央與地方的合作上，打上一個大問號。

政黨輪替是民主政治中的常態，但也因政黨輪替或執政者變動後，所關心的政策先後順序不同，產生政策賡續的現象，在選舉時的政見內容即可看出端倪，同時，以六都為例，目前新當選的市長仿傚日本安倍首相為挽救經濟兩次所提出的「三支箭」，均強調經濟發展，並重視年輕人所關心的議題，六都中，唯一與高齡有關的僅有台中市長當選人盧秀燕的第二支箭——「恢復老人健保補助」，六都的箭均未提及長照。

長照2.0啟動是從2016年11月開始起跑，或說開始「滾動」，滾動至今已經兩年，可由目前縣市長選舉中與長照有關的政見看出長照2.0滾得如何，沒有一位縣市長將長照2.0視為最優先順序的政見，更遑論能提出新的長照做法，長照2.0從兩年前的中央集權，到目前的地方分治，理應地方縣市首長應有各自地方特色的長照成績，但也因為中央還在持續滾動，地方政府無法安穩地向下紮根，有長照需求的民眾仍只能在夾縫中求生存。

檢視過去兩年，雖不完全是朝令夕改，但也在衛福部滾動式決策方式下，讓地方政府及執行單位苦不堪言。曾有不少地方承辦與執行人員表示，大家抱持著一股對長照業務的熱情，雖然長照2.0開跑後，業務量持續倍增，加班已是常態，但面對中央常丟出來的變化球，再加上繁複與多變的政策內容，都逐漸澆息基層人員心中的熱情。

有位地方政府承辦長照業務的人員表示，去年底前曾向衛福部請示長照預算編列方式，新上任且沒有經驗的長照司籌備辦公室承辦人員指示，可依過去方式編列，於是他們依循往例編列今年長照預算，並送議會審議，議會已三讀通過，結果，衛福部卻提出新的預算編列方式，要求地方政府根據新的方式編列，地方政府承辦人員即使加班重新編列，但如何面對議會，將是他們最頭痛課題，更何況選舉後，議會生態丕變。

也有認知（失智）症共照中心主管表示，2017年政策到了2018年內容改變了許多，甚至刪減項目與預算，使得服務無法連續，譬如與個案聯絡的次數、社區友善商店等，甚至2018年第一季結束前，也都領不到去年第二期款項，也還見不到今年的企劃書，為避免個管師等人員因領不到薪資離職，有的不是靠醫療院所先墊付，就得靠主管先行借款發給行政人員薪資。

此次，九合一選舉，民眾最關心的是經濟穩定與就業機會，高雄市長當選人韓國瑜這句話：「貨賣的出去，人進的來，高雄發大財。」不但為他贏得選舉，更成為全國民眾耳熟能詳的一句話，除打動高雄選民的心，也帶動台中市、新北市等市長當選人列為的施政重點。

根據媒體報導六都市長當選人施政的「三支箭」如下：

高雄三箭 台中三箭 北市三箭 新北三箭 桃園三箭 台南三箭 架交易平台賣農漁畜牧品 推動「台中富市三」 推動內科2.0計劃 在地創生 減低年輕家庭負擔 吸引台商回流 帶隊將重點產品賣到世界 恢復老人健保補助 聚焦東區門戶計劃 能源轉型 完成多元社會住宅 農漁產品運轉升級 打造愛情產業鏈 設青年事務局助就業 設立士北科技園區 強化產業園區 帶動產業轉型 建構3大觀旅廊帶

日本首相安倍2012年首次上任即提出安倍經濟學的「三支箭」政策，2015年連任後，面對少子化、高齡化的壓力再提出新「三支箭」指的是孕育希望的強大經濟、構築夢想的育兒支援、提供安心的社會保障。第三支箭即與長照息息相關，希望在本世紀20年代中期將看護離職率控制為零等具體目標，雖無法脫離振興經濟，但也觸及且深入長照（介護）。

換言之，地方政府首長未將長照列為優先政策時，正反映出將這正在起步，卻是步履蹣跚的長照2.0丟回給中央，或許是次要施政、次次要施政項目，這對長照2.0是一警訊。

面對過去兩年的歷程，上述種種問題，現在應是衛福部靜下心，面對九合一大選後的新局面，首先是，如何能說服新任縣市長將長照2.0政策視為重要施政項目，其次是，如何跨越不同政黨的溝通，讓新任首長能持續前任在長照的成績，譬如：台中市已做好社政衛政整合，早將長照業務的預算與員額歸併到衛生局，且建構出「一站式整合照顧」服務，在全市共佈建53個A級單位，其中含48個照顧生活館，數量為全國最多，也是全國首創照顧生活館深入社區，掌握在地長輩的生活需求，另成立照顧服務員訓練中心，當台北市照服員不斷減少之際，台中市卻能倍增。

回歸到長照2.0政策面，衛福部應開始強化人才培育、法規整理及電腦系統的建制。今天無論是長照服務架構ABC，或是認知（失智）症共照中心，如何協助培育人才，強化服務流程、內容與品質，加速電腦系統的建制與整合，師資與電腦都必須仰賴衛福部訓練與規劃，再由地方政府因地制宜去套用。

此外，各地方政府可考慮找轄區內大專院校與高齡與長照的相關系所合作，成為地方長照的諮詢與規劃顧問，發展具有地方特色，且充分運用地方資源的長照體系，無論是都會區域，或是偏鄉、原鄉、離島，均能研發出滿足當地民眾的長照服務產品。

衝、衝、衝了兩年的長照2.0，無論是得或失，已為台灣長照史建立新的里程碑，雖然無法為民進黨期中考加分，但應考慮如何為民進黨期末考準備好，如能建構出可順暢運作的長照體系，滿足民眾需求，2020年才拿出成績。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航