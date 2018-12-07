《被消除的男孩》小說選摘：父母發現我是同志，他們說會想辦法把我「醫好」

文：賈若德．康里（Garrard Conley）

囚犯電影院

在前往監獄的途中，父親和我說不上三句話。父母發現我是同志至今已一個月，如今感恩節快到了，假期我多半待在家中，直覺能感恩的東西寥寥可數。父親開著他的紅色福特F-150 Lariat小卡車，而我坐在副駕駛座，路途蜿蜒曲折，兩旁的樹來了又走，四周的高山起起伏伏，帶領我們直搗州長宣稱有朝一日將蔚為「歐札克聖地」的地方。

我閉上眼睛，但視覺暫留的效果依舊延續：松樹點綴的山峰、逐漸枯黃的松針、早起的太陽高掛，輻射著戶外保暖燈般的強熱。

一九九九年，我們家來這個城鎮朝聖。那時候，我們家的軋棉廠才剛因不敵大企業競爭而收攤，這座城鎮早已蛻變為退休勝地，房地產便宜，居民以芝加哥人和南方基本教義派為主，能安安穩穩擁槍自重並誇耀。我們搬來的這五年間，父母學會了和北方人相處之道，講話微帶鼻音，笑容少一點。大家搬來這裡是想改善生活品質，放慢生活步調，只可惜我後來得知，即使改變環境也永遠改變不了我這種人，再濃的迷彩也無法掩飾我從國一就有的男男春心。

「準備好了沒？」駕駛座上的父親說，視線從路上瞟向我在大腿上緊張擰扭的雙手。

「準備好了，」我說，手指固定成尖塔狀。記得上假期聖經班的時候，老師曾教我默念一首詩：「這裡有間教堂。這裡有座尖塔。把門打開，見見裡面的大家。」

「這種教育跟你習慣的那種不太一樣，」父親說。「你們的大學教授不會上這種課。」

在這階段，父親常以教育教堂外民眾為職志。由於他的志向愈來愈遠大，他不僅僅向日漸龐大的汽車顧客群傳教，更走遍我們家後面的住宅區，敲門尋找迷惘的心靈。現在，他最大的職志是宣導基督教給本郡監獄裡被遺忘、被箝制的囚犯。他常在週六拂曉探監，這次是我首度隨他前來。我從未來過監獄，這時的我仍睡眼惺忪。我被大衛逼著出櫃之後，父母建議我改變作息時間，我仍不太習慣。父母規定我每週五下午從學校開車回家，週六一大清早起床，多多陪伴家人。

靜默了幾分鐘之後，父親按下音響開關，他的清水樂團（Creedence Clearwater Revival）CD取代沉寂，路易西安那州灣流區的懷舊輕快音符飄送開來。其實，清水的團員沒有一個真正切身體驗過灣流風情。在和我們擦肩而過的路人眼中，我們一定是顯得快快樂樂，像是一對想參觀路旁景點的老少檔。

我再次閉眼，手心窩緊壓著眼瞼，直到殘留影像分崩離析，宛若一座冰棚墜入黑黝黝的北極海。

被性侵的那一夜影像也縈繞不去，甚至滲透進我清醒時的幾乎每分每秒：大衛自訴被他性侵的小男生的朦朧身影、大衛聳立我面前強壓我的頭的景象。有時候我心平氣和，但轉瞬間一想起被淡忘的瑣事，一股無法控制的怒火霎時燒遍我全身，氣的是我自己，也氣周遭所有人，衝動到一見任何物體就想動手摧毀。

在大衛打電話向我父母告密之後，母親開車去學校接我回家，連續搶黃燈，以破紀錄的時間駛抵家門，然後搶進最接近的一間廁所嘔吐，父親則帶我進入他臥房，門在他背後咔嚓關上。他對我開導，我的那種欲望是錯的，我只是一時糊塗而已。

「你不曉得和女人在一起的滋味，」他當時說。「世上沒有一種感覺比得上男人和妻子在一起的樂趣。」

我不知該說什麼才好。我的食指摸著棉被上的花紋，跟著黃水仙的黃褐色球莖的縫線走。只要手指一直動就沒關係。有一天上宗教課，教授留意到我的手動個不停，下課時便請我進他的辦公室，教我幾招他常用的冥想定心術。左手，手心向下。翻左手，手心朝上。不能叫自己「翻左手」，得全照著意識去動作。定心術雖然對我不太管用，但雙手找得到事情做，總比窮顫抖來得好。

「跟女人在一起，」父親對我說：「感覺好溫暖，好自然。」一陣反胃感突然向我襲來，我好想衝向馬桶去和母親會合。母子倆因反胃而暫時同心片刻，只是噁心的原因不同。彼此的性生活怎麼過，我們全不想知道，結果卻落到這種地步。

母親從廁所走回來，用手背擦嘴。父母叫我坐在床緣，向我解釋，他們會想辦法把我醫好。他們會去向我們的宣教士請教，研究看看哪些方法可行。他們說，辦法是人想出來的。他們說，他們聽過客座宣教士演講提到，心理輔導的方式能治療。目前暫時的作法是，我週末待在家，避免繼續被兩小時車程外的大學帶壞。

我坐在床上，穿著運動鞋的雙腳懸垂在地毯上空，活像個小娃兒，手指沿著棉被的圖案畫圖，看著母親不斷把粉紅色的脣膏沾染在手背上。我硬不起頭皮供出大衛對我做的事。大衛技高一籌：我是同志的事實比我被強暴一事更聳動；更難聽的是，這種事是我自找的。總之，我們家一定會因此蒙羞。

「如果你選擇跟著感覺走，永遠別想踏進這家門一步，」父親說。「你永遠別想接受大學教育。」

那一夜，我默默下定決心，凡事照他們的意思去做就對了，因為恥辱和怒火盤據我胸腔，搶走我為愛預留的空位，更像看不見的瘀青似的，在我皮下擴散。和母親不同的是，我吐不出東西，無法凝視馬桶水面的倒影，以穢物擊碎自己的面貌。我只能雙手合十祈禱，向上帝許諾，我願意再多盡一分心血。地毯圖案是雙雙對對的點彩畫，被我的膝蓋壓著。我只能站在浴室鏡子前，拿著剪刀，讓刀鋒來回切割喉結，眼看即將留下難以解釋的刀痕才作罷。我讀過的那本伊迪絲．漢彌敦的《希臘羅馬神話》躺在我背包裡。我知道我只能像罪惡美少年納西瑟斯，從男體看見自己的倒影，因為愛得太痴迷，被眼前的景象愣住。為了防止自己溺水，我接受父母的提案。經過幾個月，等接下來的步驟逐漸成形，才決定我是否繼續待在學校，或者必須採取更斷然的手段。

每一夜，一幕幕完整的影像接連準時報到：大衛和那個小男生；大衛聳立我面前；父親嘴脣蠕動著，言語卻從別處傳來；恐懼的表情粉碎父母的臉，抬頭紋愈變愈紛雜。

我之所以決定伴隨父親探監布道，是想設法掃除腦海裡的這些影像，是想替換我幾乎夜夜考慮踏上的絕路，取代我開始在半夜伸手去摸的剪刀。我把剪刀壓在床墊和彈簧框之間，靜不下來的手伸進去摸索，直至碰觸到金屬刀鋒才停手。

也許，假如當時的我明白自己只差一步就踏上絕路，我一定會拒絕探監，不想進去陰溼的牢房，不想去看誤入歧途、時運不濟的階下囚——全是在最該自我改造時無力革新的人。但也有可能，我是真心渴望知道父親如何達成不可能的任務，如何改造這些囚犯，如何賦予他們希望，如何教他們回歸最良善的一面以呈現上帝。「天下沒有嚴重到無法寬恕的罪過。」父親常引述〈出埃及記〉的意思說。或許，這句話也適用在我的情況。

父親踩著油門，行駛彎道，我看著車窗外飛逝的樹縫，一時妄想摜開車門。父親每晚看西部片，劇中常有牛仔開車門跳車逃走，我也想有樣學樣，從父親的小卡車翻滾而出。只不過，我又能去哪裡呢？我去哪裡才找得到全新的自我？高中下午沒課時，我常來這些森林小徑散步，走過無數條步道，有些走到最後豁然開朗，盡頭是白如枯骨的花崗石懸崖，有些往下直達人工湖的水壩，條條都折回鎮中心，路線蜿蜒離奇，每條都令我驚喜。在《希臘羅馬神話》裡，我讀過克里特公主愛瑞雅妮的故事，知道她用紅線指引雅典英雄忒修斯脫離人身牛頭怪的魔掌。然而在這鎮上，似乎不管走哪條路，最後總會繞回同一座破敗的帶狀商場。在這鎮上，似乎不管怎麼走，最後一定會被人身牛頭怪逮到。

我早已學乖了，知道離開這座小鎮別無捷徑，也沒有一條出路是直的。在我被迫出櫃的那一夜，在我接到父親的最後通牒之後，我在臥房上網查退路，同時拉長耳朵，注意聽門外走廊上父母的腳步聲。我上網查自己的信用額度，發現名下的額度小之又小。我上論壇網站，詢問依法聲請獨立自主的手續，可惜所有的回答都顯得太複雜，要填寫太多表格，要找太多人簽名，要考慮的東西太多。照目前的情況來看，我的學雜費超過半數由父母負擔，如果我無法好轉，他們必定會縮手不供我讀大學。

話說回來，一想到拋父棄母，一想到投奔一個對同志友善的社群、切斷親子關係過日子，我總覺得比自殺更糟糕。斬斷自己的根，拒絕再和心愛的人往來，我會因此變成空殼子，化為一具齒輪全被摘除的機械人。我知道，為了容納羞辱，我拋開的愛已經太多了，倘若再脫離家庭，我僅存的愛也將被摧毀殆盡。

在學校裡，過去這一個月，文學課的幾位教授嗅到家變的味道，對我伸出援手，在家辦晚宴時不忘邀請我，把我納入批判理論的討論中，大談哲學家傅柯和第三波女權運動，大談新保守主義分子忙著敗壞國風。在那段期間，小布希總統受上帝感召，想去伊拉克搜查大規模毀滅性武器，所以我參與的每一場晚宴似乎免不了聽見大家對基本教義派大肆抨擊。

本校有少數幾個黑人學生，其中兩個是查爾斯和多明妮克，我剛和他們交上朋友，他們常尋我開心，說浸信會的信徒以前家家蓄黑奴，說我們家族肯定出過不少白人種族優越論者。「你們一定用過《聖經》來壓制我們的祖先，」查爾斯說。「搞不好，他們還常隨手拿《聖經》來砸我們咧。」多明妮克附和。我一想到，南方棉花業者曾對查爾斯和多明妮克的祖先下過什麼毒手，就對自己的身世慚愧不已。我怕祖先高坐天堂，審判同性相吸的我有罪，但我緊接著反過來審判他們，因為他們八成對黑人做過壞事。不到一年，在LIA的我會懷疑，為什麼家系圖的罪惡縮寫獨缺「蓄奴」、「種族歧視」，為什麼有好多歷史被省略掉。

與教授同席，知性討論時事，我覺得自己既是冒牌貨，也是叛徒。我適時微笑，自嘲身世，奚落幾乎所有家鄉父老的政治立場，然而，不爭的事實是，每次我回到家，就算不盡然為自己的身世感到光榮，起碼也為了這份熟悉感而慶幸不已。在家，我能好好說幾句禱告詞，針對上帝的恩德表達一點智慧，適時引述《聖經》嘉言，主動露出最美好的微笑。在家，能回歸熟悉的世界令我如釋重負，我也能打馬虎眼，平靜心思。隨著每次離家返家，兩領域之間的界線變得更加模糊，我也愈來愈害怕，一旦一腳沒踩穩會淪落到什麼地步。

雙方似乎一致推薦同一種高效率的解決方案：斷線。二選一：放棄從小到大熟知的一切和家庭，或者放棄我正在學習的人生之道和新想法。我逐漸明瞭後者的優勢，但我不認為自己可以忘記我在歐美文學課程體驗到的驚喜。這些全是教會斥之為有罪的往昔和民俗教派盛行的過去。有一次上課期間，師生討論到《奧德賽》，主角奧德修斯捂耳拒聽蛇髮女妖的呼喚，當時我坐直上身，不再遮住耳朵，反倒舉起一手，求人為我鬆綁。

「上帝創造的萬物，百看不厭，對吧？」父親說。車子剛駛過一片黃葉遮天的樹林。

「對。」我說，手心貼著車窗，看樹葉畫過我指間。

「我們能挺過這一關，」他說。「我已經找史蒂文斯兄弟討論過。他有幾個想法。」

史蒂文斯兄弟是我們教會的牧師。在我父親決定成為宣教士之後，我父親和他走得非常近，有空時經常去他的教堂辦公室，坐在變形蟲花紋的椅子上。儘管我父親尚未正式當上宣教士，但他經常在史蒂文斯兄弟請病假時代班。

離家上大學後，我不太常見到史蒂文斯兄弟，還為此感到高興。他的小眼睛長得很靠近，不知為什麼，讓我看了很緊張。高中時，每逢週日早上，我負責在教堂幫他操作投影機，當時總覺得他布道時講的每一句話都在影射我、譴責我，彷彿我就是他警告信眾得當心的撒旦。我聽著他在下面的講台布道，自己高高坐在樓上的小隔間內，遙望抬頭挺胸坐在前排的布魯爾雙胞胎，對著他們遐想，公然嘲諷上帝。在布道期間，史蒂文斯牧師三不五時談及自己的女兒，說她最近又為他添麻煩：嗑藥過量、與男友同居、把「上帝」挪用為驚嘆語、三番兩次鋃鐺入獄。她是牧師家小孩變壞的典型例子。為此，史蒂文斯牧師衍生一套愛之深責之切的教養政策。有幾次，他索性放手讓女兒自生自滅，只不過他也常同意繳錢送女兒去戒毒。

我知道，無論史蒂文斯牧師向我父親獻了什麼計，他的點子絕對不會輕鬆到哪裡去。我隱隱覺得，帶我去監獄傳教正是他出的點子。教會常用一種恫嚇人改邪歸正的方法，有時會邀請戒毒成功的教友滔滔不絕發表感言，自述毒癮纏身的慘事，占掉做禮拜的大半時間，最後多數教友走出教堂大門時淚眼汪汪，慶幸自己還活得好好的。儘管我猜這是牧師出的餿主意，但我仍相信，牧師的建議可能是對的。我需要的或許正是一個嚴厲而肅殺的新視角。

來到公路幹線前，父親踩了煞車停下，打上方向燈說道：「差別在於什麼是天性，什麼不合天性。」煞車在車子下面發出嘶聲。「你從小就是個心地純正的基督徒，可惜不知道怎麼的，你把天性和違反天性的東西搞混了。我們帶你去看合適的諮商師，就能解決問題。」

國中起，我就不覺得自己是完全合乎天性的人，起因是有一天，我頭一次看見鄰居帥哥在路上遛狗：我不禁立時默默乞求一條狗繩從天而降。「我不想談這個。」我說。

「你那個叫什麼名字來著的朋友，他卻談得很起勁嘛。」「朋友」，這名詞聽來豪爽，不帶一絲反諷，一臉臭屁狀落在方向燈的噠噠聲之間，好像是確切的事實似的，令我想猛扯方向盤一下，讓車子開錯方向，把油門踩至極限，催促車子載著父子倆撞上最近一棟樓房的側面。

「他八成已經宣傳給半個鎮知道了。」父親繼續說。

那段期間，我盡可能避免進出公共場合，原因正是這個。大衛家離我們的鎮不遠，極可能的情況是，他為了自救，早已向我倆的共同朋友爆料說我是同志。我從共同朋友之一得知，他被校方處罰留校查看，已有一個月沒人見他出現在校園，很可能他已搬回父母家。他大概逢人便誇大其詞，誆稱是我想勾引他上床（我室友山姆已決定換寢室，我目前的室友是朋友查爾斯。我懷疑，山姆突然搬走的原因是他聽到風聲）。現在我無計可施，只能東躲西藏，等待風平浪靜，設法尋找良方。

「我不在乎他怎麼告訴別人，」我說。「他又不是基督徒。」

「咦，他不是常上教堂嗎？」父親說著將車開上交流道。「你不是說他是個好小孩？」

「是啊，五旬節派教會，」我說。我回想起借用舊郵局開的團契，想起裡面的生鏽梁柱和明亮的講台，想起機油。「不能相提並論。」

這句話未經我允許便脫口而出，本質上帶有怪罪、自以為是的意味，感覺很自然，介於事實與謊言之間，動因幾乎全源於怒火。這句話也夾帶信服力，具有意圖，彷彿一出口，周遭事物頓時成為焦點：雙黃線、路旁帶狀商場、髒窗戶裡向外望的臉孔。這句話近似我的教授辦晚宴時大家懶散議論的語氣和邏輯，內容相似之處卻少之又少。

事隔數月，我首次和LIA人員見面時，立刻認出這句具有多重含義的話曾從我嘴裡吐出，只是，直到後來別人用同一句話來對付我時，我才明瞭這句話的威力多麼猛烈。

「他們講天語、抹聖油，」我說。「噁心死了。」

「不要論斷人，」父親說。轉彎後，方向燈桿蹦回原位。「以免被人論斷。」

「不可做假見證。」我說。憑我在主日學研習十幾年的本事，《聖經》倒背如流，幾乎比得上父親，辯白時朗朗上口的程度也和他不相上下。

「當孝敬父母。」父親說。想終結父子歧見的時候，他老是打這張王牌。

我雙手交叉胸前，心裡嘀咕著：「我陪你跑這一趟，不正是孝敬你嗎？」但我其實不是很篤定。我陪他來的原因至少有一部分是我似乎沒其他路可走。

父親駛上一條偏僻的路，兩旁楓樹夾道，即將凋零的楓葉婆娑車頂，乾燥的沙沙聲穿插著樹枝碰撞的砰聲。右手掌心向上，翻轉。重複。左手掌心向上。翻轉。我凝視遠方一根樹幹，目不轉睛，直到車子掠過那棵樹，直到樹皮的紋路變得無法辨識，成了森林裡一個容易被人遺忘的物體。

我念國中時，父親曾帶我深入森林核心去打獵。那天早上有薄霧，環境幽靜，我推開松枝前進，吐氣在他身旁成雲，父子的吐氣一時之間在前方融合為一，折射陽光，頓時照得我們睜不開眼睛。父親拍拍我肩膀，要我留意，我見前方有隻大雌鹿，舉起步槍，準心對準牠的肩膀下方，單眼湊近瞄準器，另一眼眨了又眨，就這樣傻傻盯著雌鹿，感覺盯了好幾分鐘，其實只不過幾秒。

我愈看愈覺得雌鹿融入森林景物中，野性優雅風采怡然自得，毫不造作，身為大自然的一分子，毋需質疑自我，似乎也不在意自己是死是活，只是盡其在我。化軀殼於無形。我終於開槍，子彈卻落在我們和牠之間的小徑上，偏移目標好幾英尺。那天上午接下來的時間，父親不斷勸我相信我射中雌鹿了，騙我說他正帶我追蹤微細的血跡，穿越森林追殺牠——其實我沒有那麼好騙。我知道他是想安慰我。

我在想，探監之行該不會也有同樣的情形吧。在郡監獄裡，我會看準某個目標，某個可望而不可即的目標，也許是粗黑鐵柵門裡的目標，而父親將終其一生勸我相信我命中紅心了。在這個迷宮裡，我和他愈深入愈迷惘，看不清自我，也看不清彼此。想走回頭路、想回歸一切到原始狀態是不可能的事，源頭全是組成迷思的素材。

書籍介紹

本文摘錄自《被消除的男孩（電影原著）》，麥田出版

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作者：賈若德．康里（Garrard Conley）

譯者：宋瑛堂

我愛男人，也愛上帝，但誰會愛我？

一名男孩與父親的和解之旅，一段家族祕密的考驗之路

21世紀首部進入性別矯正機構的真實紀錄，同志自傳文學的重要篇章

也是一個家庭共同邁向寬恕、尊重與成長的動人故事。

心中的罪惡感持久不消，讓我心酸多年，

讓我漸漸接受：這種心酸，想必就是活在世上應有的感受吧。

然而，為了容納羞辱，我拋開的愛已經太多了。

父親是牧師的賈若德．康里從小深受教會影響，對自己的性傾向感到惶恐又掙扎。十九歲就讀大學期間，同學向他父母告密，抖出他是同志的事實，他因而被迫做出影響終身的抉擇：若不參加教會贊助的矯正治療班，他將失去親朋好友，失去他天天祈禱的上帝，也不可能再上大學。

當時十九歲的賈若德熱愛寫作，與科蘿伊交往。他知道有一個「女朋友」能為他擋住不少質疑，與科蘿伊真正成為情侶是他期待自己可以「變直」的方法。但是，「如果做了還是扳不直怎麼辦？如果走錯這步路的結果是失敗，最後自己落得孤寂潦倒、受罪惡煎熬，那又怎麼辦呢？」

賈若德．康里不再為了前往性向矯正機構感到困惑：「已經問厭了，也不想再探尋其他解答、其他現實，不願再空想自己誕生在別人家、換一個軀殼，該有多好。每次我領悟到，再也找不到其他出路了，再問也是白問，心情就變得更壞。事到如今，我已有逆來順受的心理準備。」為了承擔父親的眼光，他試圖揚棄自己「不正當的過往」，展開努力。

「愛的進行式」（Love in Action，簡稱LIA）傳授的是，少一分自我，就等於多一分美德，而多一分美德，就能向上帝再靠攏一步。學習的項目包括練習陽剛氣概、回憶家族歷史等等。「愛的進行式」諮商師考斯比總是不吝展現陽剛之氣，他曾在酒吧和哥兒們起鬨，和人打架。賈若德有時不禁會想，「我幾乎羨慕他曾染上毒癮，羨慕他踏錯的路照樣充滿陽剛之氣。……他不必看這齣紀錄片，就能成為直男。」

在該機構的期間，賈若德填寫家譜，回憶家族過往的「罪惡」。藉此機會，他自問：「我」欠缺了什麼？缺陷出現在哪裡？是不是家族的遺傳造成的？父親會如何看他？當賈若德問起母親過去的家族記憶，母親答：「問這東西的必要性在哪裡，我看不出來。」「他們為什麼有必要知道我們家這麼多東西？我們家和情欲有什麼關係？」

究竟賈若德能否接受矯正機構的「治療」，完成父親的期待？當賈若德面對自我與外在的拉扯，也是他與牧師父親的對抗歷程：從一開始父親的不理解，到賈若德背負期望，走進「愛的進行式」，之後的賈若德與父親的關係將面對巨大的轉變……為了寫下飽含淚水與希望的回憶錄，賈若德與父親將再度經歷世間的考驗，這是一段錐心刺骨的旅途，也是一名男孩與父親的和解之路；當家族祕密逐一攤開，男孩不再被消除、視而不見，而是讓勇氣與原諒成為可能。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航