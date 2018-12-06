《你缺的不是錢，是奮力脫貧的決心》：貧窮才是壓垮你的最後一根稻草

文：貓妖叨叨

貧窮才是壓垮你的最後一根稻草

昨天和同事吃飯，餐廳的電視裡正在播放一個節目，節目討論的主題是——沒錢究竟可怕嗎？

乍一聽，我說我挺害怕談這種話題的，因為每次面對這種現實犀利的問題，都會有些不自覺地退縮，覺得這世界太現實了，根本毫無溫情可言。同事正在吃飯，抬起頭看看我，說：「那你覺得我拚嗎？」

我一愣，接著毫不猶豫地說：「拚啊。你的努力程度我起碼得敬佩地跪地三年，拚命三娘說的就是你了。」

同事不是本地人，剛進這個公司的時候就碰上很多案子需要出差，很多「老人」自然都是不願意去的，同事便主動請纓，這一開頭便是三年。

三年裡她幾乎沒在本地公司辦過公，一年到頭都在四處奔波，大半的時間不是在飛機火車上，就是在去機場火車站的路上。

後來我問她，出差這麼辛苦，為什麼還願意去？同事簡單粗暴地回了幾個字：「因為有出差補助。」

三年過後，她自己積攢了一些錢，在本地買了個八十平方公尺的房子，雖然不大，但對於她來說，在這裡終於有個家了。

她剛入住的第一天，叫我過去慶祝，我倆窩在沙發上，端著她精心採購的紅酒杯閒聊。她很感慨，熬了這麼久終於有個家了。突然又有些出神，半晌，輕輕地問我：「你知道沒錢是什麼滋味嗎？」

我哈哈大笑起來，這你可問對人了，我每個月的月底都得節衣縮食，只有發薪水的那幾天才覺得自己活得像個人啊！月初挺硬，月底硬挺，說的不就是我嘛。同事被我逗笑了，然後認真地看著我，說：「你這算什麼，真正的沒錢是連想不顧一切地喜歡一個人都很難。沒錢，你所有的理想抱負追求都和好高騖遠畫上了等號。」

原來同事還在念大學的時候，有一個去美國名校交流學習的機會，而當時她寢室的其他三個女孩也在準備申請這個項目。

她是當中成績最好的，也是最有希望去的，但是她卻有所顧慮，不是語言，也非環境，更不是怕不習慣授課方式，而是擔心真金白銀的生活費。雖然現在看來，三萬塊並不是多大的數目，可當時的她卻很清楚自己的家庭狀況負擔不起。

她說，只要一想到自己的任何行為都有可能給本來就不寬裕的家裡造成額外的負擔，就會不自覺地滋生萬分困擾和膽怯。對於沒錢的人來說，每做一個決定都意味著煎熬。

正因為如此，所以她沒辦法固執地去做任何聽起來「好像挺不錯」、「可以長見識」，卻沒有明確效用和回報的事情。

最後，寢室的其他三個女孩都去了，過著她夢寐以求的校園生活，在學歷文憑上有了更厚重的一筆。而她卻只能跟導師說，自己更想早點出社會工作，不想再窩在象牙塔裡研究學術了。

但是天知道，宿舍桌子上的那本名校宣傳冊，已經被翻到邊角都磨毛了。

大學時，但凡遇到聚餐、唱KTV等集體活動，她總會以太忙為由而缺席……一層一層，積累至今。

在一些人看來順利成章的事情，對另一些人來說卻是難以跨越的天塹。

我默默地聽著，理解了她之前所有的行為。

我問她：「這樣頻繁地出差，連家都沒機會回，值得嗎？」「值得，就衝著一個月比在總部高出兩倍的工資，什麼都值了。」

她一杯酒下肚，眼淚流了出來。

我讀大學的時候，遇到過一個個子高高、性格靦腆的男生。有次他跑過來跟我說很喜歡跟我同宿舍的一個女生，希望可以從我這裡打聽打聽女孩的喜好。

男生雖然話不多，但眼睛裡滿是真誠。我對這種用心的男生很有好感，當即表示，如果他是真心喜歡我的室友，我一定盡量幫他。

室友是個愛好廣泛的人，性格好，家境也十分不錯。馬上就放長假了，我問她有沒有什麼旅行計畫，姑娘眼冒金光，一臉壞笑地說：「我打算去香港玩一圈，剛好最近還是打折季，順道剁剁手。」

我把女孩的計畫發訊息給男生，跟他說，如果有意的話，大家可以一起去認識認識，正好也給你們製造個機會聊聊，看看彼此感覺怎麼樣。

等了半天男生就回了三個字，知道了。便再也沒有下文。

假期結束後，室友拎著七八個購物袋，風光滿面地回來了，跟我們分享她擠破頭只為搶打折商品的英勇事蹟，喜笑顏開地講著她一路的見聞。

我看著她開心得手舞足蹈的樣子，突然就懂了男生的放棄。

我承認，這世上錢從來不是最重要的，對於我們來說，還有很多比錢更為珍貴的東西，但是對我們普通大眾來說，有錢總是會過得好一點，再好一點。

所以，少思考點人生，好好努力賺點錢才是王道。

相關書摘 ►《你缺的不是錢，是奮力脫貧的決心》：你要相信，所有失戀都是在為真愛讓路

書籍介紹

本文摘錄自《你缺的不是錢，是奮力脫貧的決心》，高寶出版

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作者：貓妖叨叨

別再做執行力缺失的積極廢人了！

只有行動起來，奮力脫貧，你才能過上你想要的生活

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新銳作家貓妖叨叨驚人力作

就是要寫給每一個為了更好的生活而努力的你

現實 vs. 溫情，金句語錄萬箭齊發

內容對準現代年輕人痛點，直接有力卻不失溫暖的鼓勵

讓你看清事實，改變就從這裡開始——

活在這個時代，越不努力，越沒有資格選擇生活。

很多人都會因為有後援，從而滋生惰性。

成長關鍵詞：野心、勇氣、底氣

帶給你蓬勃迸發的勇氣，願你有無畏前行的底氣。

讀完這本書，從今天起，就讓自己放大膽子，誠懇誠實地做你自己！

你想要——

提前過上退休生活，還是親手點亮生活的光芒？

總是眼紅別人的成績，還是讓別人羨慕嫉妒恨？

貪圖輕鬆、混吃等死，還是野蠻生長、恣意生活？

回答上述提問之前，不妨先想想這句話：你的現在，就是你的將來！

這世上，你是什麼樣的人，才能過什麼樣的生活；

只有你自己，才能定義你是誰，以及你將成為誰。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰