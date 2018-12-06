《你缺的不是錢，是奮力脫貧的決心》：你要相信，所有失戀都是在為真愛讓路

文：貓妖叨叨

你要相信，所有失戀都是在為真愛讓路

記得曾在知乎上看到過這麼一個題目：「女孩分手後如何快速走出陰影」

其中一個知友的回答讓我印象特別深刻，她總結了自己分手後的四個階段。

因為突如其來的分手，她首先是情緒崩潰，整個人不知所措，哭了一整天，滴水未進，但即便在這種極端情緒下，心裡依然清明，只是告訴自己要把這種傷心發洩出去，哭了怨了罵了，也就過了。

當一天過後，哭累了沒勁了，內心平靜下來，釋放過後她開始為自己找下一個階段。

接著，女孩回頭再看這段感情，站在旁觀者的角度分析這段感情走到末路的原因，開始總結自己在這段關係裡到底做錯了什麼，告訴自己感情結束了沒關係，我錯了我勇於承擔責任，但我必須要汲取教訓，讓我的下一段感情更好。

做完這一步，她開始步入恢復正常生活期，即便偶爾回憶襲來，睹物思人也再不影響心情，不會不可抑制地陷入悲傷情緒。

她盡量把生活排滿，用進修、社交、健身等各種可以讓自己分散注意力的方式，強迫自己去開始新生活。

她漸漸發現，那些一開始會覺得很累、很疲乏、很痛苦的煎熬，一段時間後就會使她受益；朋友、工作、進修都會帶給她不同方面的正能量，使得她整個人都會開始進步，變得越發堅強。

最後，到了自我修復期。其實到了這個階段，基本上她已經走出了失戀的陰影，可以很平靜地回頭審視那段曾經。

你要總結在這段感情裡你做錯的部分，但也別忘了你們曾經愛過，曾經那麼美好過，只是你們不合適，惋惜卻也坦然。所以在下一段感情裡，既要用心也要用腦，接受錯過的就是錯的，但依然堅信你會遇到更好的，並且值得更好的。

最後，她終於碰到了自己的真命天子，才驀然發現，一切苦難，都是獲得。

不得不說，女孩這一系列有邏輯有頭腦的失戀自救指南，讓我佩服得五體投地。

我見過很多失戀中的人，無不是一個個捶胸頓足哭天搶地，活生生一副全天下我最慘的模樣，自己把自己折磨得不成人形，很少見到如這位知友一般，即便剛開始悲傷得不能自已，依然可以在痛苦中清醒地認識到自己的現狀，可以有條不紊地計劃著失戀歲月中的自我修復和自我治癒。

失戀分手並不可怕，可怕的是泥足深陷，不願主動掙扎離開悲傷的困境，放任自己如離開大海、瀕臨死亡的魚一般，消極度日，悲觀看人，從而喪失對生活追求和對愛情的美好希望。

我也曾經作為失戀大軍中的一員，面對突如其來的分手措手不及。雖然心中一萬句想問為什麼，但僅存的驕傲尊嚴告訴我，當一個男生向你袒露分手跡象的時候千萬不要問為什麼，因為決定了就是決定了，不能強求。

幾乎算是心平氣和地分開之後，我開始了第一輪的療傷期，聽什麼歌都覺得是為自己量身訂做，沉浸在回憶之中不能自拔，連續很多天想起對方，眼淚就不可抑制地洶湧而出。但時間長了，慢慢就發現，自己再如何傷心難過泣不成聲，於別人來講，對方感知不到，你所有的歇斯底里除了自己跟自己內耗之外，毫無益處。

自此之後，我開始下意識地讓自己不再陷入無限悲傷頹廢的死循環中，開始學習走出孤身一人的小世界，開始接觸外界，接觸人群，慢慢理解不合適的就是不合適的，錯過的就是錯的，一個人開始過起規律的生活，按時起床，睡覺，不聽到情歌就自動回憶過去，不看到情侶就觸景生情，好好生活，好好工作。

不知不覺，你發現，那段失去的感情還在你心裡，但卻已經不是你生活的全部了。

當年我失戀過後，有過很長一段時間的孤僻期，我曾一度認為這輩子大概要孤獨終老了，不願意接觸新人，不樂意相親，甚至連和男生講話都一度覺得無趣。

那段時間我經常會在深夜裡想，我真有那麼差嗎，為什麼就沒有一個人願意來愛我，難道我要一直這麼孤家寡人下去，永遠找不到歸宿嗎？

可就在不久之後，我就遇到了一個任我如何任性作妖都能不離不棄的人，我們後來的相處讓我明白，不是前一段感情裡的我不夠好，不夠美，不夠光鮮，而是人不對。

我愛熱鬧，而對方喜歡安靜，我想要一份穩定的安全感，而對方更在意自己的感受，我希望兩個人能一起計劃將來，而對方的宏偉藍圖裡並沒有為我安排任何角色。於是一次次失望累積，你覺得對方不善解人意，也許對方還認為你無理取鬧，究其原因，沒遇到對的人的時候，感情自然到不了沸騰翻滾的溫度。

所以，我也有足夠的理由勸告你，要耐心地等待。

無論你經歷了什麼，傷心沮喪悲苦無奈，都要相信，還會有一份明天在等你，那個對的人正在策馬飛奔。別沮喪，別灰心，總有一份專屬的愛只給專屬的你。

你要相信，失戀之後，我們終會迎來真愛。

相關書摘 ►《你缺的不是錢，是奮力脫貧的決心》：貧窮才是壓垮你的最後一根稻草

書籍介紹

本文摘錄自《你缺的不是錢，是奮力脫貧的決心》，高寶出版

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作者：貓妖叨叨

別再做執行力缺失的積極廢人了！

只有行動起來，奮力脫貧，你才能過上你想要的生活

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新銳作家貓妖叨叨驚人力作

就是要寫給每一個為了更好的生活而努力的你

現實 vs. 溫情，金句語錄萬箭齊發

內容對準現代年輕人痛點，直接有力卻不失溫暖的鼓勵

讓你看清事實，改變就從這裡開始——

活在這個時代，越不努力，越沒有資格選擇生活。

很多人都會因為有後援，從而滋生惰性。

成長關鍵詞：野心、勇氣、底氣

帶給你蓬勃迸發的勇氣，願你有無畏前行的底氣。

讀完這本書，從今天起，就讓自己放大膽子，誠懇誠實地做你自己！

你想要——

提前過上退休生活，還是親手點亮生活的光芒？

總是眼紅別人的成績，還是讓別人羨慕嫉妒恨？

貪圖輕鬆、混吃等死，還是野蠻生長、恣意生活？

回答上述提問之前，不妨先想想這句話：你的現在，就是你的將來！

這世上，你是什麼樣的人，才能過什麼樣的生活；

只有你自己，才能定義你是誰，以及你將成為誰。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰