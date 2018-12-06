為什麼有效的「教練輔導能力」是組織績效管理的核心？

上個月我趁著到英國參加人力資源高峰會的機會 （相關心得可參考前文〈跨國企業關心的四大人才趨勢，你的公司準備好了沒？〉），與我們公司的高級顧問Myles Downey先生有了很深入的交流，他是暢銷書《Effective Modern Coaching》的作者，也創立過知名的「企業教練學校」，對於在商業環境中，為中高階主管教授「教練輔導（Coaching）」能力，經驗十分豐富。

我在與他交流及拜讀他的最新著作後，深刻感受到一個企業，若是能在各個主管層級（初級到高階）都培養有效的教練輔導能力，組織將建立極為強大的文化，包括高度的凝聚力和行動力。許多重要的教練輔導機會，都發生在與團隊成員探討績效表現 （Performance Management） 的時候，但其實這也是許多企業經常忽略，或已經成為有形無實而不自知的問題。

一般大家講到績效管理，比較著重的是目標（包括KPI）的設定，以及如何追蹤。有些企業會縮短管理的週期（例如一季），以增加組織的敏捷性，不過多數的企業還是半年，甚至一年才做一次正式的績效考核。我們這裡假設一個企業或組織，已經能清晰設定各個層級的目標及指標，定期的考核也能客觀地蒐集同仁表現，給予適當的評判，但是，這樣就夠了嗎？會不會主管與下屬在溝通上，還存在許多認知的落差，很多問題其實一直被隱藏，沒有被發現，而很多好的發展機會其實已經消失？

如果你真實的體驗是如此，那麼讓我們看看如何能運用加強教練輔導能力，有效解決這個問題。

首先我們要承認，許多公司投資在初階及中階主管的基本管理技能上，實在不足夠，尤其是在比較威權，或是特別業務導向的企業（多數中國公司在高速成長時代均是如此）。這裡說的不只是剛升上主管後的培訓，還有在擔任主管的時期，上層所給予的支持與回饋。多數主管必須靠自學、摸索、以及實際發生的經驗，逐漸磨練出所需的管理能力，過程當然少不了風雨，也產生了許多浪費（錯誤判斷、機會成本、人員流失、以及團隊績效低下等）。

一個好的管理者到底需要具備那些能力，這樣的知識已經非常充沛，其中我想特別強調「教練輔導能力」，因為我認為這可能是大多數管理問題的好解方，尤其是在知識經濟時代，以及面對千禧世代的工作者，大家的專業性和自主性都很強，傳統的由上至下，老闆懂得一切的管理模式不僅不再有效，而且經常無法讓人才或團隊發揮潛力，甚至留不住他們。這裡我簡要地把現代Coaching的精髓介紹給大家，也鼓勵大家（個人以及企業）趕緊去加強。

Coaching的簡單定義是「幫助你的隊員成長，並且產出更高層次的成效」，這個源自運動競技場的概念，現在在商業組織內也發展出許多有效的操作模式。這裡我把當代企業內教練的三個重要概念，簡單分享，也推薦大家這本《Effective Modern Coaching》（可惜尚未有中文版）。

一、很多人以為做個教練，一定需要懂得比受教的人（簡稱隊員）多，利用指導和建議來幫助她，但其實教練的技能很多，從光譜的一端（幫助隊員思考解決方案的「引導 Facilitate」）到另一端（直接教隊員解決問題的「指示 Direct」），根據雙方的權力分布及影響方式，中間可能運用的技能，包括傾聽、反思、重述、摘要、問能提升認知的問題、建議、給予回饋、提供忠告、指導等等，不同的情境用不同的技能，才能創造有效的結果，這些都可以（也需要）經由學習而建立。

二、在執行教練或輔導的形式上，有一個GROW的模型很有用，就是每次的對談，一開始一定要設定清楚的教練或輔導目標（Goal），這些通常是工作上可衡量的績效，然後過程中清晰地描述和分析現實狀況（Reality），包括人事時地等事實和資訊，並且重點在協助隊員思考及探索可能的方案選項（Options），最後要求隊員清楚地給予承諾，擁有行動方案來作結尾（Wrap-up），這樣才算是完成一次有效的教練輔導。

三、在企業的環境中常常見到個人與組織之間的目標不一致，以及內心想的跟外在表現的行為有落差，《Effective Modern Coaching》的作者，提供了一個包含組織背景的「四象限架構」，協助專業教練或主管在進行輔導的時候，能更精準地理解人員在思考和執行自己的工作時，是不是符合公司當下的發展，並且適當地協助他們修正自己的作為，增加團隊和組織的整體效能。

* 參考／改編自Ken Wilber的 Integral Theory

這裡的操作要訣有二：一是從一個象限出發，一定要完整地檢視到其他三個象限。二是所有的象限，都要檢查及追求一致性。

舉例來說，如果你透過教練的過程，發現你的部屬心裡很想希望得到肯定及升遷（左上方個人的內在想法），但是他卻常常跟同事爭功，發生衝突（右上方的個人行為），結果不僅跟公司重視團隊協作的期待有所牴觸（左下方公司的文化），也無法達到預定的工作成果（右下方的組織目標），這時候，你們可以把這些相關的背景及個人因素，共同作通盤的整理和溝通，常常就能有效地校準（align）出更好的理解和作法，讓個人與組織的發展更為一致。

另外，值得一提的是，如果公司建立了高效的輔導溝通能力，對於員工的向心力和工作的滿意度，都會有很大的助益，連帶離職的比率也應該會大幅降低。

大家都聽過一個管理的名言「Join the company, leave the manager」，事實上，一個員工離職的主要原因中，名列前茅的確實與直屬的管理者多有相關（例如與上司不和），就算不直接相關（例如對工作內容失去熱情），只要組織能透過上面描述的教練輔導制度，即時且有效的來執行，不論是在績效考核期間，或是平時定期的對話溝通，管理者應該都能及早發掘問題，並進行因應的手段，避免當問題惡化時才來感到意外而難以處理。

許多研究都顯示，失去一名員工的成本，比大多數的人想的還高很多。美國Career America Progress根據職位薪資高低，算出以下三種人員流失的時候，可能帶來的企業成本：

較底薪者 （年薪低於美金3萬元） 成本為年薪的16%

中等薪資者 （年薪介於美金3萬到5萬元間）成本為年薪的20%

高薪資者 （年薪超過5萬元） 成本最多到年薪的217%

上述的成本至少包含了以下的營運費用與損失的生產力：

進行重新招募的工作（廣告，挑選，面談，篩選等HR的人力）

入職的培訓，包括主管投入的時間

崗位缺乏人員所損失的工作生產力

其他相關員工可能損失的生產力

新人在工作上發生錯誤造成的損失，包括操作錯誤、客戶不滿意等

後續額外的培訓費用（包括主管輔導的時間）

「Accessing and enabling that Genius is a goal of effective coaching」

上乘的教練能幫助隊員認清自己（定位／角色／優勢／盲點），建立更正向的成長型心態，並且將隊員的潛力（甚至天才）激發出來。了解了教練溝通的內涵和做法，我想再強調一次它能對組織產生的價值：透過系統性、問題解決導向的對話，組織內適當的資訊能夠充分發掘與流通，組織內的人員能建立更深的信任關係，組織應變的能力會大大提升，這樣的團隊才容易在競爭多變的時局勝出。

不論你是老闆、主管，還是員工，能不檢視目前公司裡Coaching的觀念和能力是否到位，坦誠溝通的文化是否存在，績效管理的流程是否能不流於形式，而趕緊投資在這樣的「軟實力」上？

（作者是瀚師科技創辦人，People Squared Solutions亞洲地區負責人）

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九