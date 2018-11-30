同性婚姻確定將立「專法」，柯建銘拜託尤美女「放了民進黨」

為回應公投結果，行政院長賴清德昨（29）日與民進黨立委研議後表示，將尊重公投結果不修改《民法》，確定另訂專法保障同性婚姻權益。現場有多位立委反應受到地方選舉壓力，民進黨團總召柯建銘更要堅持修改《民法》的立委尤美女「放了民進黨」。

（中央社）行政院長賴清德昨日與民進黨立委便當會，因應公投結果研商後續修法作為，出席的包括行政院秘書長卓榮泰、政務委員羅美伶、羅秉成，及民進黨團總召柯建銘、幹事長李俊俋等逾30位立委與會。

李俊俋下午受訪時表示，行政立法協調會報中有充分討論，公投後的結果要怎麼解決，民主是民進黨重要價值，一定會尊重公投結果，為了回應公投結果，會先從法規面處理。

公投影響選情？民進黨力推「非核家園」、「同性婚姻」受質疑

李俊俋說，其中「以核養綠」公投涉及《電業法》，會照公投結果廢除《電業法》第95條第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文；同性婚姻部分，確定會以專法處理，至於是要以「同性婚姻法」或「同性伴侶法」，還沒有進一步討論，內容部分還會再協調。

不具名的與會立委轉述，賴清德一開會就說，對於選舉結果，是行政部門努力不夠，要向大家致歉；未來行政立法互動要持續，並要讓立法院扮演更多的角色。

與會立委轉述，有很多立委認為，民進黨支持同性婚姻合法化，是造成中南部支持者票投不下去的主要原因；因此將依照公投結果及大法官解釋，會以專法來處理，這是行政院跟黨團的共識，之前就曾有部分立委研擬專法版本，會先討論、修正後再送出，黨團目前還沒有細部討論。

民進黨立委許智傑受訪轉述，賴清德與立委進行意見交流時重申「民主萬歲」，賴清德強調百分之百尊重民主公投的結果，要以民意為依歸。

會中有立委提出意見，促請行政團隊推動施政應加強與民溝通，並提及是否考慮修正公投門檻。許智傑轉述，賴清德態度堅定回應，「公投門檻與主張都是民進黨的價值，不應更動」，但事務性工作可修，使公投的進行更為順暢。

另一位與會立委表示，會中有立委提到，公投存在公投門檻過低，或是死人連署等問題，但也有人認為不是門檻問題，若要修法也不是在門檻上做文章；但多數立委建議暫時不要再動公投法，目前民進黨團也沒有想修公投法，而是要針對公投亂象做處理。

與會的立委陳曼麗表示，在與行政院意見交流過程，沒有歧見，就是尊重公投結果。不過，她在會中指出，雖然第16號公投案廢除2025年非核條款的訴求，但從投票結果看來，並不是全部人民都支持，同案也有約401萬票表達不贊成，加上之前也有數百名學者反對「以核養綠」，這些人都是未來推動非核家園的夥伴。

婚姻平權影響選情，柯建銘要尤美女放過民進黨

關於同婚立法，去年5月，大法官作出釋字第748號宣告現有《民法》不允許同性結婚違憲，主管機關應以法律保障同性伴侶權益，但大法官並未指明應以《民法》或是專法的形式保障同婚權益，還是要看立法院如何立法。雖然民進黨立委尤美女、段宜康等人主張修改《民法》讓同性伴侶享有與異性婚姻平等的權利義務，但也有立委主張修改《民法》影響太大，應該另立《專法》。而在今年剛結束的公投結果，支持民法婚姻限定一男一女、應另訂其他形式保障同性伴侶「永久結合」的公投獲得壓倒性的同意票後，立法院內的修法方向開始明朗。

《鏡週刊》報導，行政院長賴清德昨中午邀民進黨立委便當會討論，同婚議題成為會中焦點之一。與會者轉述，民進黨立委莊瑞雄率先發難，強調他曾連署蔡易餘版的《民法》修法，被基層民眾反彈，「但我不會說我是被蔡易餘害的啊！因為這是人權價值。」他認為，同婚議題就是這次大選民進黨大敗的主因，因為中南部農村都反彈，呼籲黨內不要只從台北看全國，甚至平權公投連台北同意比率也沒超過4成，公投結果與選前氛圍是一致的。黨團幹事長李俊俋則說，自己地方服務處遭教會人士抗議，並指蔡易餘更慘，服務處外還被反同民眾「紮營」。

莊的發言引起不少與會者共鳴。民進黨立委許智傑也說，他曾參與尤美女提案的《民法》修法，但是既然公投後社會最大共識就是訂定專法，那就應該尊重民意。林岱樺也表明「誰說我們黨團支持婚姻平權？我就不支持」。

不過，與會的尤美女仍呼籲，人權議題是不能公投的，呼籲民進黨應該要堅持修民法。另外，也有支持同婚的綠委質疑行政院態度模糊，才會導致最後挺同婚、反同婚都教訓民進黨。

因許智傑提及總統蔡英文日前到高雄座談時，有支持者點名要尤美女下台，因為是她支持同婚害慘民進黨，還讓全場支持者鼓掌歡呼。柯建銘在結論時脫口說出：「拜託尤美女你放了民進黨！」而行政院並未對同婚專法的時程、內容表達具體意見，因此可能仍會由民進黨團主導修法。

依照《公投法》，行政院必須在3個月內，也就是最晚須在明（2019）年3月1前提出同婚專法草案，送交立法院審議，立法院如果在大法官釋憲給的期限（明年5月24日）前三讀通過，日後同性伴侶將透過專法結婚。

公投不能牴觸憲法，司法院長籲同志們不要洩氣

針對同婚議題，司法院昨日也正式發表回應。司法院長許宗力表示，全國公投案所通過創制的立法原則，依《公投法》規定，行政院應速予提法律案，並送立法院審議。惟根據這個程序審議完成的法律，仍屬「法律」位階，不得牴觸憲法，亦不得牴觸具有相當於憲法位階效力的大法官解釋。

《中央社》報導，許宗力也說，因為這次反同婚的公投案過關、支持同婚的公投案沒過關，有訊息指出一些同志大受打擊，想要輕生。許宗力表示，他想要利用今天這個機會，呼籲這次因為支持同婚公投沒有過關的人民，不要洩氣、心理要強壯一點，不要失望，要知道大法官釋字748號，已經在保護相同、同性的同志，他們也有享受婚姻自由平等的保障，大法官解釋並不因為公投而受到影響。

許宗力指出，專法未必不公平、不平等，重要的是要看內容。在大法官748號解釋中也提出，到底用民法來保障？還是用專法來保障？這是立法技術面，重要的還是看法律。

《蘋果日報》報導，婚姻平權大平台總召呂欣潔昨日表示，若專法是在大法官會議釋字第748號釋憲案的保障下、符合同志伴侶需要、由政院和同志團體一起討論出具體內容，同志團體就能接受。

不過，同運先驅祁家威直言，設專法是上世紀做法，先進國家如荷蘭、加拿大、澳洲、德國等，都已轉為《民法》，台灣居然還在看公投表面票數，政府「腦袋裝大便」。他強調同志要的是平等，不是特權，若無法保障則不排除發起社會運動，包圍立法院。

同性伴侶當「家屬」比「配偶」更好，幸福盟將提相關草案

而推動愛家公投的幸福盟，今日上午也召開記者會，表示愛家公投已全數通過公投門檻，3公投案平均超過700萬張同意票，最高票達765萬張同意票（婚姻限於一男一女），擁有高度民意基礎，呼籲政府應盡速落實人民的決定，幸福盟也將依照公投結果成立修法及監督小組，由多次參與公投電視說明會的法學教授曾品傑擔任修法總顧問。

曾品傑表示，《民法》上永久共同生活的身分有2種，一種為一男一女婚姻的「配偶關係」，另一種為家屬關係，他指出，如果要落實同性伴侶二人永久共同生活的權益保障，以同性家屬的立法模式（非婚姻）給予保護，不但較為簡便可行，而且能與現行法制無縫接軌，幸福盟也將於近期提出相關建議草案。

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核稿編輯：羊正鈺