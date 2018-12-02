道瓊2天大跌1377點！美股10月中大跌的前因與影響

文：鄭貞茂（台灣亞太產業分析專業協進會院士，現任國發會副主委）

美國股市在10月中大跌，道瓊股價指數在2天內大跌1377點，標普500指數與那斯達克指數也下跌5.3％，算是近7個月來最大單週跌幅，連帶也影響全球股市的表現，投資人擔心全球股市是否面臨較大的修正風險？

美國長債利率7年來最高

根據媒體報導，這一波美股修正，除了美中貿易摩擦恐影響全球經濟成長動能、以及近期油價上漲之外，另外一個主要原因，是美國聯準會在9月27日再度升息一碼，是自2015年以來的第8次升息，聯準會並釋放出未來將持續逐步升息的訊息，美國10年期公債殖利率一舉突破3.20％，是近7年來的高點。其實今年初美國10年公債殖利率衝上3％時，也曾造成股市一波修正。

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影響一：公司籌資不易，獲利下降

為何長債利率上升會影響股市行情？簡單來講，公債利率是所謂的無風險利率（因為假設政府不會賴帳不還），是其他公司債利率的定價指標（benchmark），因此當公債利率上升時，意味公司債的利率也跟著上升，代表公司籌資成本增加。假設企業獲利不變，成本上升將造成獲利下降，因此從股市投資人的觀點來看，公債利率上升可能造成企業獲利下降，自然而然會影響股價表現。

美國經濟已脫離低迷狀態

但其實情況沒有那麼簡單，因為聯準會升息的主要理由是美國經濟表現強勁，企業獲利上升，另外就業市場也表現強勁，失業率處於低檔，因此美國經濟已經脫離金融海嘯的低迷時期。為了防範未來通膨上升的風險，以及利率持續低檔可能造成企業過度擴張與家庭過度舉債的風險，因此聯準會有必要逐步升息至較為中性的水準（一般認為是指聯邦資金利率介於2.5％至3％之間）。換句話講，因為經濟情勢好轉，聯準會的貨幣政策不能像以前那樣寬鬆，而必須逐步緊縮，這本來就是聯準會的職責。

美股行情近年持續上漲

在這裡要強調的是，經濟好的時候，企業獲利上升，因此即便升息造成企業籌資成本上揚，但企業獲利不見得必然下降，因此債券殖利率與股價指數的關係不必然是反向關係。從附圖來看，美債殖利率從2013年至今高高低低，但標普500股價指數卻是一路往上，直到10月中的修正為止，因此我們也可以合理的懷疑，這一波美股多頭行情自2009年3月9日開始，已經創下二次戰後最長的多頭時期，投資人可能預期漲多之後股市會有適度的回檔修正。

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Photo Credit：英語島雜誌 資料來源：彭博

影響二：美國人擔心付不出房貸

公債利率上升除了對股價有影響之外，對其他資產價格也有一定的影響。直覺上房地產市場因為屬於長期投資，一般投資人如果貸款的話期限通常會較長，因此非常容易受到利率波動的影響，況且美國目前房屋貸款金額高達15兆美元，只要利率上升1個基本點（100個基本點等於1個百分點），每年房貸利息支出就要增加15億美元。2008年的金融海嘯，就是因為次級房貸（subprime mortgage debt）市場出問題而產生。

目前美國15年期房貸利率已上升至4.58％，雖然離2008年的將近6.5％還有一段距離，但若利率持續上揚，可能房貸違約的風險會持續上升。

影響三：學貸沉重影響青年成家意願

另外一個經常被提及的是學貸市場。美國共有442萬人背負學貸，總金額達1.5兆美元，高過卡債與車貸，為美國個人信貸市場第二大，僅次於房貸。美國聯邦政府對學貸訂有利率上限，其中大學生的學貸利率最高不得超過8.25％，碩士生的學貸利率最高不能超過9.5％，父母為子女支付學貸利率，最高不能超過10.5％。

目前大學生的聯邦補貼學貸利率約為4.45％，父母為子女支付的學貸利率則為6.0％，另學貸到期3個月內未能償還的違約率則高達10.7％，顯示學貸市場在利率上揚時潛在風險正急遽升高。根據研究顯示，每個學貸平均期限約10年，而且背負的學貸越沉重，可能會影響貸款人未來的信用紀錄，甚至其未來結婚生子的意願，影響可說十分深遠。

影響四：國際資金從新興市場流向美國

美債利率上揚也會對國際資金移動產生影響。由於美國債券利率持續上升，對國際資金的吸引力相對提高，將誘使資金流入。報載今年新興市場資金大撤離，除了某些新興市場國家本身經濟有問題，導致資金流出之外，最大的原因，還在於美國利率水準的全面提升。

中國大陸出售美債不見得有好處

最後，由於美中貿易摩擦越演越烈，報載中國大陸可能考慮出售美國公債做為報復手段，但如果真的這樣做，美債利率將會明顯上升，屆時中國大陸本身的利率水準也有可能受到牽連而上揚，對其經濟不見得有好處，所以中國大陸除非萬不得已應該不會使用這樣的手段。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航