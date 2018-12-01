2018世界愛滋日：「知道你的狀態」，愛滋篩檢的五大重要原則

聯合國愛滋病規劃署提出在2020年達成「90-90-90目標」，也就是說90％感染者能夠發現自己感染愛滋病毒，其中確診的90％感染者可以接受治療的服務，而接受治療的感染者中90％可以穩定抑制病毒。基於「治療作為預防」（Treatment as prevention，TasP）的理論基礎，當多數的愛滋感染者都接受治療且穩定抑制病毒後，就不再具有傳染力，他人無法從這些感染者身上感染愛滋病毒，最終達成愛滋預防的效果。依據聯合國的說法，只要我們在2020年達成這項目標，甚至在2030年達到95-95-95目標，我們就可以在全球範圍終結愛滋疫情。

聯合國愛滋病規劃署11月27日發佈的報告──「知識就是力量」（Knowledge is power Report）指出，依據90-90-90目標，全球知道自己感染愛滋病毒的人口，2015年為67％，而2017年確診感染者人口大約3690萬人，約佔預估總感染人數75％，2年內僅成長8％，亦即2年內要趕上設定的第一個90目標仍有15％，可說是十分遙遠。

過去全球愛滋防治工作仰賴的資金，如美國總統防治愛滋病緊急救援計劃（The U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief ，PEPFAR），自川普上台後大幅的縮減，讓國際間與聯合國的愛滋防治合作計畫更難推行，因此對於全球規模在2020年達成第一個90目標，全球的愛滋工作者皆不甚樂觀。或許更是如此，今年2018年的世界愛滋日主題訂定為「知道你的狀態」（Know your status），聯合國期待這樣的世界愛滋日活動，可以對第一個90目標推動有些幫助。

Photo Credit: UNAIDS

為何要知道「自己的愛滋狀態」？

愛滋病毒傳染的途徑以血液及體液間交換為主，因此凡是有未使用保險套的危險性行為，或是曾經以靜脈注射方式施用成癮性藥物的人們，都建議進行愛滋篩檢。

當一個人接受愛滋篩檢，就可以知道自己是否感染愛滋，若未感染愛滋病毒，也可以透過愛滋篩檢的衛教更新愛滋預防的知識，例如保險套的正確使用方式，了解暴露前後的預防性投藥的新知等，能有效的讓一個人維持在未感染狀態。

當一個人知道自己感染愛滋，可以提早接受醫療系統的協助，及早接受抗愛滋病毒藥物也就是俗稱雞尾酒療法的治療，可以快速地控制身體內的病毒，減少愛滋病毒對身體免疫系統的破壞，避免延誤就醫惡化成愛滋病發，而讓生命受到威脅與傷害。

穩定接受治療，感染者生活將可以維持在健康的狀態，維持原本的日常生活，同時因為體內病毒數量受控制，也不具有傳染力，可以避免經由性行為將愛滋病毒傳染他人或自己的伴侶；若是女性，更可以避免懷孕、生產與哺乳期間把愛滋病毒傳染給小孩。

這一連串的過程我們稱為「愛滋照護連續體」（HIV Care Continuum），而愛滋篩檢則是一連串的愛滋治療／防治工作的開始，在這樣的過程中，我們可以讓所有人的健康都獲得保障，讓所有人的健康權都獲得落實。

Photo Credit: HIV.gov

即便今年的主題「知道你的狀態」淺顯易懂，很多人可能也不清楚對該如何了解自己的愛滋感染狀態；即便知道愛滋篩檢的存在，許多人也可能不清楚愛滋篩檢如何進行。

愛滋篩檢的重要原則

愛滋篩檢是我們了解自己是否感染愛滋病毒的重要工具，台灣的民眾可以到醫療院所或愛滋民間團體，由專業的篩檢人員為大家進行篩檢；甚至有時候這些愛滋篩檢人員也會外出擺攤，希望接觸更多未篩檢的民眾，或者服務不方便進行篩檢或顧慮隱私的朋友。

即便愛滋篩檢很重要，但仍然有其重要的原則必須遵守，其中「5C原則」（5Cs Principle）是愛滋篩檢進行的操作原則，分別是「知情同意」、「隱私保密」、「衛教諮詢」、「檢驗正確性」以及「資源連結」（Consent, Confidentiality, Counselling, Correct results and Connection）。不過如果我們仔細地去看，這五大原則並不是愛滋篩檢的獨有規範，而是整個醫療場域甚至是助人工作者的基本專業倫理。

知情同意 ：篩檢人員應當取得當事人的積極主動的同意後施作，若因緊急狀況無法事前徵求同意，仍應於事後主動告知受檢驗當事人。

：篩檢人員應當取得當事人的積極主動的同意後施作，若因緊急狀況無法事前徵求同意，仍應於事後主動告知受檢驗當事人。 隱私保密 ：執行篩檢或相關業務人員對於「是否做過篩檢」、「諮詢內容」甚至「相關檢驗結果」都應該尊重當事人的隱私，善盡保密的責任，不應透漏給其他人。

：執行篩檢或相關業務人員對於「是否做過篩檢」、「諮詢內容」甚至「相關檢驗結果」都應該尊重當事人的隱私，善盡保密的責任，不應透漏給其他人。 衛教諮詢 ：對於進行愛滋篩檢的當事人，他們有必要知道所有進行的過程，獲得對於愛滋相關的知識與衛教技能。

：對於進行愛滋篩檢的當事人，他們有必要知道所有進行的過程，獲得對於愛滋相關的知識與衛教技能。 檢驗正確性 ：當事人所接受的檢驗，都必須在可靠的技術與專業人員的操作下完成，確保檢驗結果的正確性。

：當事人所接受的檢驗，都必須在可靠的技術與專業人員的操作下完成，確保檢驗結果的正確性。 資源連結：實施篩檢的人員或團隊，必須能夠提供篩檢陽性後的諮商、治療、照顧的資源，甚至提供社會安全與其他支持系統的協助或轉介服務。

自己做愛滋篩檢？

除了經由篩檢人員進行檢驗以外，也有所謂的「自我篩檢」（Self-Testing），世界衛生組織更在2016年推廣所謂的愛滋自我篩檢。雖然，過去政府與公衛學者曾經擔心愛滋自我篩檢，可能因為操作錯誤、保存失當等原因，導致民眾在自我篩檢時獲得錯誤的篩檢結果。不過最近的研究指出，自我篩檢的可信度並不低，同時篩檢操作技術的正確性，可以經由改善使用說明等方式獲得提昇。

疾病管制署製作之唾液自我篩檢文宣｜Photo Credit: 疾病管制署

2017年，台灣曾經推出唾液篩檢，可以經由上網登記，超商取貨，或是到指定地點的販賣機付費購買篩檢組合，民眾可以依據自己的需求，在自己覺得舒適與安心的地方進行篩檢。雖然這個篩檢活動已經結束，但未來政府仍會推出不同的自我篩檢活動，以提高民眾的健康自覺。

愛滋篩檢無法解決的事情

愛滋篩檢是否落實5C原則，很可能會影響民眾進行愛滋篩檢的意願。2010年即有一位彩妝師因為公司體檢檢驗愛滋而導致感染身分曝光，因此失去工作，更影響他未來職涯發展。5C原則不只是一般愛滋篩檢需要遵守，也包含所有的工作體格檢查，只要包含愛滋檢驗項目都應該遵守。這位彩妝師因為相關檢驗人員未落實保密原則，而讓他承受許多的壓力，這也讓很多的民眾，特別是有暴露風險的人們，因此對於愛滋篩檢感到不安或不信任。

同時，台灣的愛滋防治教育近年受到保守勢力的挑戰而並未落實，許多學生可能無法獲得正確的愛滋衛教知識，與即時的愛滋篩檢資訊。若他們不知道愛滋衛教知識，就無法在第一時間保護自己免於愛滋病毒的感染；若他們無法獲得篩檢的資訊，更可能延遲對愛滋感染的診斷與治療，生命健康處於極高的風險，無異剝奪青少年與年輕人的健康權。

最後，台灣社會的愛滋污名烙印仍然極深，很可能讓有風險的人們不願意去面對自己的愛滋感染狀態，而對篩檢保持消極或逃避的態度。甚至有民眾因為社會長期充斥對愛滋的錯誤知識、刻板印象乃至於集體恐懼與焦慮，即便當事人已經諮詢過各家愛滋民間團體，仍然不願意信任愛滋篩檢的結果，輕則反覆花錢重複施作，重則影響到個人生活。

結論

2017年台灣的90-90-90目標成果是79-87-90，也就是說台灣還有約21％感染者不清楚自己感染愛滋，台灣若要達到第一個90目標，仍然有不小的差距。愛滋篩檢雖然在台灣稱得上普及或方便，但仍然有些人對愛滋篩檢採觀望的態度，甚至拒絕進行愛滋篩檢。因此，如果我們要推廣愛滋篩檢，有賴於執行篩檢業務的相關人員去落實遵守5C原則。

值得慶幸的是，目前的無論是工作或就學的健康檢查，都不會納入愛滋檢驗，同時檢驗單位與相關人員對於愛滋篩檢標準程序的遵從度也逐漸提昇，對於各種隱私保密洩漏的風險，也能夠有效的管制。近年台灣愛滋篩檢據點愈來愈多，無論是醫院、同志健康中心或是民間團體，甚至未來政府推動的愛滋自我篩檢，目的都是為了讓民眾更便於取得愛滋篩檢服務，當愈來愈多人願意進行愛滋篩檢、與政府及愛滋民間團體共同合作，我們就能朝向第一個90目標邁進，最終讓需要治療或照顧服務的感染者能獲得協助，最後也能讓愛滋疫情終結。

相關網站：Love My Self 為i篩檢、2018 聯合國世界愛滋日

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀