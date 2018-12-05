MBA是筆昂貴的人生投資，你可以用這幾種方式找到學費補助

MBA是項重大的人生投資，不少人一開始就因為經濟考量而放棄申請。但是在我陪伴學生申請MBA的這幾年中，也曾看過有學生抵押家中房子、四處貸款，就是因為他們知道自己需要的是什麼，所以就算咬緊牙根也要透過MBA讓人生再進階。（推薦閱讀：我該念MBA嗎？5個你不適合MBA的徵兆）

雖然MBA這項投資不便宜，不過只要用心找資源，也不是沒有辦法申請，所以我最近跟有貸款經驗的學生討論，整理出一篇找學費的方法，希望讀者們未來不要純粹因為經濟考量，而捨棄申請MBA這條路。

以下簡單介紹幾種能支付學費的方式（若想進一步了解，還是以官方資料為主）：

台灣留學貸款 銀行貸款 商學院所在地留學貸款 獎學金 自己存錢 其他

1、台灣留學貸款

若有意出國念書，應該先開始準備申請，因為學生必須憑入學許可向銀行申請留學貸款；若是跟地方政府貸款，還需設籍滿一年。我看過許多人一開始就卡在貸款這一關，遲遲沒有開始申請，因此浪費好多時間，所以特別提醒大家要注意這一點。

（A）教育部留學貸款：可提供修讀碩士學位者貸款總額100萬，無名額限制。

補助對象及條件：教育部完整的留學貸款相關條件可參考這裡

教育部留學貸款對象之留學生應為我國國民，於我國公、私立高級中等學校及大專校院畢業，或具有國內同等學力且領有證明文件，出國時修讀符合本部採認規定之國外大學校院碩、博士學位，並符合下列要件之一者：

留學生家庭年收入數額為新臺幣145萬元以下。

留學生本人及其兄弟姊妹有2人以上出國留學。

要注意的是，你有意攻讀的學校必須在教育部認可的國外大學清冊中才算數，可透過此網址查詢。（貼心提醒：MBA請用大學名稱查詢，不要用學院。舉例：IESE的學生請用University of Navarra查詢）

有關貸款額度及期限的部分，修讀碩士學位者，第一年貸款上限為新臺幣50萬元，第二年貸款累計上限為新臺幣100萬元。修讀碩士學位學制為1年以內完成者，貸款額度一次可為新臺幣100萬元。

修讀碩士學位者，貸款期限最長10年，含寬限期3年（意即第一次撥款日後的3年，只須依據利息補貼條件償還利息，第4年起再按照年金法按月攤還本息）。

教育部提供的留學貸款通常比一般銀行的貸款更為優惠，除了能貸款額度較高、貸款時間與寬限期較長、利率較低之外，若是年收入較低的家庭，政府也可負擔部分利息。不過留學貸款合作的銀行方案、手續費皆不太相同，建議讀者多做功課比較，才不會造成過大的還貸款壓力。

（B）台北市青年留學貸款：可提供修讀碩士學位者貸款總額100萬，每年提供博、碩士1000個名額。

補助對象及條件：台北市青年留學貸款，點此了解更多

領有我國政府立案之高級中等學校及大專校院畢業，或具有同等學力且領有證明文件，20歲以上、未滿45歲的中華民國國民，並於申請貸款日前已設籍臺北市一年以上，出國修讀碩、博士學位或專技證照，但不含大陸地區、香港、澳門及其外設其他地區之學校或機構。留學生或申報留學生為受扶養人之納稅義務人，經稅捐稽徵機關核定之最近一年綜合所得淨額未達課稅級距30％或未達申報標準。

貸款額度及期限：修讀碩士學位者，第一年貸款上限為新臺幣75萬元，第二年貸款累計上限為新臺幣100萬元（修讀學制為一年以內者上限75萬）。貸款期限最長10年，含寬限期3年。

值得注意的是，若貸有教育部留學貸款、政府就學貸款尚未結清、或尚在領取政府提供的公費或留學獎助學金的人，無法申請台北市青年留學貸款。除了台北市之外，彰化縣同樣也提供留學貸款（碩士、博士一年各150個名額），修讀國外碩士學位的貸款總額度上限為200萬元，有興趣的讀者可進一步查詢。

2、銀行貸款

若不符合教育部規定的貸款條件，也可選擇銀行貸款。銀行貸款又分為信用貸款及擔保貸款，多數信用貸款需由父母申請及擔保，擔保貸款則需提供擔保品（如家裡的房子），各家銀行可提供的貸款金額、利息皆不同，申辦前要慎重考慮。（同場加映：Columbia MBA Fay：別人30歲的夢想是買房，我則買一個MBA學位）

3、商學院所在地留學貸款

國際學生除非有綠卡或美國國籍，或者找到有美國國籍或綠卡的擔保人，否則一般較難向美國銀行貸款。不過像是我的母校Wharton，或者像是Stanford、Chicago Booth、Berkeley Haas等校，也提供國際學生不需擔保人的貸款服務，建議讀者可以到各校的financial aid網頁查詢。（關於Wharton的國際學生貸款，點此了解更多）

4、獎學金

要支付MBA的龐大學費，除了貸款之外，獎學金也很重要。我會建議學生在開始申請學校的時候，就密切留意各方的獎學金資訊，因為大部分獎學金都是先搶先贏，我也有學生在拿到幾間學校的錄取通知後，自己與學校協商獎學金，最後得到不錯的結果。另外像是M7的學校，因為資源豐富，學生獲得獎學金的機率比較高。（延伸閱讀：商學院獎學金原來可以這樣「談」！Chicago Booth Jasmine：與人建立良好關係是關鍵）

5、自己存款

（A）實習

常看我部落格文章的讀者就知道，MBA的實習機會是很重要的一個關卡，學生可以透過這個機會提前體驗畢業後的就業環境，並趁著還在校的時間盡快補強所需的能力。

另一點也很重要的，就是MBA的實習通常是有給薪的，薪資會依學校及產業別不同而有所差異，不過部分科技業、金融業或管顧業公司給實習生的月薪相當大方（約1萬美元），所以許多學生也會利用這個機會賺取第二年的MBA學費。

（B）校內工讀機會

拿F1學生簽證的國際學生最多一周可在校內打工20小時（寒暑假可增加至40小時），校內有時會有些課程助教、研究助教等工讀機會，時薪依學校所在州別而定，可作為生活費補貼。

6、其他

（A）公司補助

剛從MBA畢業的學生們，身上都背負著不小的貸款壓力，因此有些公司會將為正職員工付貸款當成員工福利之一。我也曾經聽過要念MBA的學生自己向任職公司提出計畫書，並承諾會在畢業後貢獻所學，藉此爭取補助。

（B）運用資源

我常說念MBA之後，受到身邊不同文化、背景同學的影響，會讓你更勇於接受挑戰，如果你有夠好的點子及人脈，可以考慮做個小型創業，或跳槽到薪資更優渥的公司，都是一些能讓你找到更多資金的方法。（延伸閱讀：金融業轉戰創業》因為INSEAD，讓她隨時充滿改變的動力！）

本文經Sabina授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航