2018/12/02, 生活

【插畫】驟雨、大雨、暴風雨，日文怎麼說？

【插畫】驟雨、大雨、暴風雨，日文怎麼說？
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我們想讓你知道的是

下次去日本旅行時，可以看看當地的氣象預報，看自己可以聽懂多少。

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最近的天氣很有趣，雖然入了冬，但雨天之間卻又有暖陽普照的幾日，白天和晚上的溫差也變得很大，而這些天氣在日文裡面，又該怎麼說呢？

晴れ(はれ)：晴天
曇り（くもり）：陰天
晴時々曇（はれときどきくもり）：晴時多雲
雨（あめ）： 雨天
にわか雨（あめ）：驟雨
大雨（おおあめ）：大雨
大荒れ（おおあれ）：暴風雨
強風（きょうふう）：強陣風
雷（かみなり）：打雷

而颱風天常出現一邊出太陽一邊下雨的狀況，叫做「天気雨」（てんきあめ）或是狐の嫁入り（きつねのよめいり，直譯為狐狸嫁女兒），下次去日本旅行時，可以看看當地的氣象預報，看自己可以聽懂多少哦！

本文經Seeedu School授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航

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