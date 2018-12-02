【插畫】驟雨、大雨、暴風雨，日文怎麼說？

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最近的天氣很有趣，雖然入了冬，但雨天之間卻又有暖陽普照的幾日，白天和晚上的溫差也變得很大，而這些天氣在日文裡面，又該怎麼說呢？

晴れ(はれ)：晴天

曇り（くもり）：陰天

晴時々曇（はれときどきくもり）：晴時多雲

雨（あめ）： 雨天

にわか雨（あめ）：驟雨

大雨（おおあめ）：大雨

大荒れ（おおあれ）：暴風雨

強風（きょうふう）：強陣風

雷（かみなり）：打雷

而颱風天常出現一邊出太陽一邊下雨的狀況，叫做「天気雨」（てんきあめ）或是狐の嫁入り（きつねのよめいり，直譯為狐狸嫁女兒），下次去日本旅行時，可以看看當地的氣象預報，看自己可以聽懂多少哦！

本文經Seeedu School授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航