化解長輩的獨食憂鬱：吃飽是每天的心願，吃得開心卻是難以奢求的願望

文：弘道老人福利基金會

「你能夠忍受......一個人吃飯嗎？」

近日在臉書上常常會看到《一個人吃飯等級表》諸如此類的圖文遊戲，讓民眾可以回想你平常最多能忍受一個人吃飯到什麼程度，從最簡單的：一個人在便利商店吃飯、一個人在居酒屋喝酒，到有點困難的：一個人前往連鎖餐廳預約等，以檢測「你所可以忍受的最高孤獨程度」為多少？

有些人檢測完分享自己可以到最高級，即使離群索居也毫無障礙；卻也有人想到只能自己喝酒，就覺得難以忍受。「一個人吃飯」又稱為「獨食」，隨著人們工作及生活型態的改變，工作繁忙、單身晚婚及「生活需要擁有更多個人空間」意識興起等因素，「獨食」在年輕世代間，漸漸像是次文化般的擴散開來，在許多人每日生活中顯露，有默契地認為這是一種「常見的」社會行為。

但是，你知道嗎？獨居弱勢的長輩們卻在很早以前，就開啟這段次文化了，每一位獨居長輩的「獨食」年資甚至一個比一個還深。由衛生福利部統計處，剛於今年9月發表的《106年老人狀況調查》數據顯示，65歲以上的老年人口中，有9％的獨居人口，意即10位長輩之中就有一位，一年365天中，三餐都是一個人吃、一個人度過。

「需要幫助的長輩愈來愈多，社會資源卻沒相對增加，甚至愈來愈少。」由於企業預期收益下降及薪資凍漲等因素，連帶影響社會大眾捐款意願，但弱勢長輩餐食卻一直是弘道老人福利基金會長期關注的議題，今年（2018年）10月起與7-ELEVEN以「好好吃飯、化解獨食憂鬱」主題展開「把愛找回來」第四季公益募款，號召大家發揮愛心，隨手捐零錢，共同度過勸募寒冬，讓弱勢長輩們都能獲得溫飽。

難以邁開步伐的獨食路

80幾歲、居住在台中郊區的江阿嬤，喪偶獨居，自己扶養3個兒子長大。10幾年前，其中兩個兒子因故相繼離開，另一個兒子另外成家，雖住在鄰近，偶爾會來探望母親，然而，大部分時間，都是江阿嬤一個人面對寂靜的房子。

「是啊，但是日子還是要自己過啊！」回想起4年前，因為兒子工作間不慎跌倒，使雙腿膝蓋骨折需開刀，家境困難，不曾買保險的江阿嬤，細說著那時候背負了10幾萬的手術費用，為了還錢，每天醒來就是出門做資源回收，撿到中午再慢慢走回家。

Photo Credit: 本文作者提供

江阿嬤淺淺地笑著說著那時候的生活，聽起來卻是愁苦的。她說，厝邊隔壁偶爾會給她一些菜可以料理、準備餐食，接著她說：「回到家裡，有時候不餓就會先睏一下，睏飽再起來煮。」若講到要再料理餐食果腹，雙膝漸漸退化的江阿嬤說了兩句話之後沈默不語。

衛生福利部近期發佈《列冊所需關懷的獨居老人人數》顯示，全臺灣有4萬4901位獨居長輩經濟困窘、被列為低收入戶，每天只能勉強溫飽。加上生理退化或慢性病逐漸找上門，使許多獨居弱勢長輩受限於身體狀況而難以備餐。像是患有高血壓、飲食需少油及少鹽的長輩，吃的食物需要控制；罹患失智等身心疾患或肢體關節退化的長輩，即使在自己家中，從客廳前往廚房的瓦斯爐燒開水僅僅10步的距離，都難以邁開步伐。

在老舊爐具的陪伴下，江阿嬤每天都是獨自備餐與料理、獨自開動，用餐後，再獨自洗淨餐盤，每天反覆進行。那個從前家人一起吃飯的情景，已漸漸不復存在於江阿嬤的回憶之中。

原本想像，獨居弱勢長輩的「獨食」畫面，可能跟你我在家中吃飯的情景差不多，不過，他們因為獨自吃飯所感受的清冷感，長期累積、所衍生的「憂鬱感」，卻是相當地可觀，江阿嬤就像是這些急需關懷的獨居弱勢長者，她的生活真實地呈現出社會角落間的縮影。

日本農林水產省於今年5月發布《食育白皮書》，當中指出一人吃飯的獨食（日本稱孤食）現象於近5年來成長5％，並大幅提高身心健康的風險；例如：慢性病、人群疏離、甚至是憂鬱症狀──對於高齡獨食者來說，得憂鬱症機率更提高達2.7倍。相較於獨自一個人吃飯，能與他人一起吃飯，意即「共食」頻率愈高的人，食慾、營養，甚至心理的健康狀況都會更好。

有鑑於此，發佈《食育白皮書》的同時，日本積極開展多樣化的共食計畫，盡可能減少民眾「獨食」的機會，鼓勵民間單位成立「孩童食堂」、「公司食堂」，更針對高齡長者，成立「高齡食堂」，重視營養均衡、人際互動。在食堂中也可以增加對食物的認識、對營養的重視，並讓長者更關注自己的身心狀況和人際關係。

弘道老人福利基金會與一粒麥子社福基金會，藉由長期提供共餐服務的經驗中發現，在接受共餐的長輩之中，有9成以上的人都認同「有伴一起吃飯」是非常開心的事情，認為可以創造大家互動聊天、可以吃得更開心，以及可以在規律的時間吃飯、會吃得營養均衡，但也因為家庭組成結構變化，獨居的高齡者增加，形成了「不得不一個人吃飯」的現況。

「溫飽」對獨居弱勢長輩而言，是每天最重要的生活重心，過去我們多半關注他們關於「吃」最急迫性的問題──「吃飽」，但卻鮮少提出進一步更需要關注的議題──「吃得開心」，能吃飽，是他們每天的心願；但要吃得好，卻是難以奢求的願望。

獨食憂鬱漩渦，淹沒了她的生命動力

72歲的黃奶奶難以想像，在華明社區關懷據點尚未成立以前，自己是如何度過的。

她回想那一年，丈夫剛過世，令她悲傷過度。她身體虛弱、病痛纏身，腰椎、手肘、膝蓋等處因長年的酸痛引發更劇烈的疼痛；她育有三子，其中一子在外成家，另外兩個孩子住在家中，但因忙於工作，母子間的對話常常只停留在問候，甚至連見面的機會都沒有......

「我兒子跟我也沒什麼講話，回到家吃飽飯就躺著，那時候我很傷心，只能跟別人講：我想欲跟他（丈夫）去......」忍不住疼痛的她時常到醫院及診所間報到，然而醫生開立的藥方與治療都不見改善的成效，因此只能改以注射止痛針，黃奶奶回想：「那時候身上沒有一個地方不打針的！甚至打到指頭裡......我整個人腫的像饅頭！」奶奶用手捏著臉頰，鼓起臉用力的形容那時候的自己。

Photo Credit: 本文作者提供

訪談間，她仍止不住當時難過的情感，頻頻啜泣。我們無法想像失去最愛的人之後，還需承受身體及治療帶來生理疼痛的痛楚，在身心負擔極大的情況下自己料理三餐，餐食多為白粥及電鍋可以烹調的簡單料理，單調且缺乏營養。然後每一日、每一餐獨自面對一付碗筷，和寥寥幾樣家常菜的餐桌，深陷於難以自拔的憂鬱感之中。我們僅能想像，當時的她漸漸失去對生命動力的模樣。

因為共餐，黃奶奶的情緒不再受到綑綁

幸好，如同黑幕籠罩的憂鬱感，隨著時間及機會的安排，並沒有持續綑綁奶奶的心情。

「你就當作吃一頓飯，來上課兼交朋友就好，來看一看啊？」在朋友的邀請下，奶奶注意到剛成立、在鄰近的華明社區關懷據點。因為只有走路不到5分鐘的距離，黃奶奶早上起床，梳洗完畢後，徐徐地走進社區活動中心，她看見志工及社工們帶其他長輩跳舞，歌曲還不是一般緩慢的音樂，動感地讓整個中心像是學生操場般的有活力，奶奶眼光被吸引，心想：「怎麼這麼有趣，老人也可以跳這麼流行的舞？」一次又一次的參加後，慢慢地在她心中深植想持續前來的動力。

關懷據點的日常就像在小學生的教室，每天的活動固定且輕鬆，早上常常會上一堂活力的課程，像是韻律舞蹈或健康操；接著再上一堂書法或手工藝的靜態課程，然後，到11點就是黃奶奶最期待的開飯時間。據點的飯菜多由志工們負責把關，他們知道哪些長輩吃素，就會算好人數，另外備餐給他們；知道哪些長輩怕辣，就會避免加入黑胡椒或辣椒籽；知道哪些長輩牙口不好，就會盡量將瓜類川燙煮爛、或挑些蛋、豆類替代肉類，他們是這些長輩的「打菜同學」，長輩一位位排著列隊、拿著飯盒，等待盛飯，他們會注意長輩每天的食量，以了解身體狀況。

Photo Credit: 本文作者提供

黃奶奶很喜歡與其他長輩一起吃飯的感覺，這讓她覺得很開心，她說：「我在這裡都被說是他們的開心果捏！」比起「大姐」或「奶奶」，黃奶奶更希望被志工們稱呼「黃麻麻」，覺得這樣可以拉近距離，感到非常地開心。

黃奶奶說，因為來到社區跟大家認識相處、在據點共餐之後，她真的改變了。她現在已經不用常常到醫院「報到」，身體的發炎情形已經改善許多，甚至醫生看到她還會說：「很久沒看到你，你身體變得很好耶！」回到家之後，因為複習白天的舞蹈課程，兒子看到都會與她一起跳，頓時，親子之間的話題也多了許多。她回想，因為願意「走出家門」，參加社區據點的活動，她的生活慢慢的在黑幕之中，尋找到抽離悲傷的光芒。

我們看見，獨居長輩在社區漸漸改變，也期待能再將愛的網絡擴大、延伸。因此，自11月起，弘道老人福利基金會與7-ELEVEN合作，在台北、台中、彰化、嘉義、屏東五縣市指定的48家7-ELEVEN門市，提供弱勢長輩平日或假日的取餐服務，鼓勵長輩到門市取餐後，可以在座位區與大家一起共餐、一起吃飯，幫助獨居長輩走出戶外、增加外界互動，減少獨食憂鬱。

持續的送餐服務，讓兩老重新開啟對人的信任

不過在訪談的過程中，志工大姐們也提到，是否會參加社區據點共餐，還是要看長輩的個性，「有些長輩比較保守，或是心態比較消極，即使你跟他說，他還是比較傾向留在家中。」如果他們有親近的朋友，當然就可能可以帶他走出來，不過，他們其實此刻更需要的，是能夠相互信任的關係，「因此，就不會傾向帶他們出來『共餐』，而是協助申請，更符合長輩需要的『送餐服務』。」

84歲杜阿公是老老照顧家庭（按：指老年人照顧老年人），兩人領有低收入補助。杜阿嬤因脊椎受傷前彎，目前認定為中度失能，生活無法自理需人協助；阿公則因長期營養不良，容易頭暈不適，患有心臟病、輕度帕金森氏症，會按時服藥，但一般人簡單的備餐，對阿公來說仍然吃力。

距離杜阿公家最近的市場、超市等通路，步行約1－2公里，食材取得不太方便，加上阿公的身體狀況不佳，煮飯對他來說是很大的負擔。因此，他們多用電鍋簡單準備清淡料理，長期食用白粥作為主食，阿公阿嬤兩人有普遍營養失衡的狀況。

所幸，在接受弘道老人福利基金會的送餐服務後，午晚餐皆能吃到由營養師調配、中央廚房烹煮的健康便當，大大減輕杜阿伯的照顧壓力，營養也不再失調。

而阿公也逐漸打開心房。起初送餐員欲進到家中、提供服務時，阿公的防備心很強，每次送餐到定點，阿公總是拿了就轉頭關門，彼此的互動完全是「零」交集；一直到服務進入約5年後，阿公及太太開始對社工與送餐員有了信任感，訪視時，他們會熱情招呼社工，久而久之，甚至記得每一任服務過的社工名字。有活動時，阿公與太太也漸漸答應一同參與，結束後再打電話到辦公室給予回饋。過去不喜言語的阿公，現在變得愛笑，還會參加基金會其他的各式活動，豐富他們老後生活。

Photo Credit: 本文作者提供

雖然有許多民間團體盡力動員能量，以滿足弱勢長輩餐食問題，但和獨老潛在人口的需求數量相比，目前的資源就像杯水車薪，僅能有限幫助這龐大需求的一小部分。由弘道老人福利基金會服務台中地區的數據來看，在共餐及送餐的方案規劃之中，若平均每人每餐的費用約30元到50元，一個月下來，服務的費用大多超過40萬，雖有政府固定的補助，但持續供餐的經費尚有缺口。除此之外，供膳人力短缺，沒有足夠的資源及空間能夠興建廚房也是一大問題。

「吃」是你我每天早上醒來，一定會面對到需要解決的生理需求，但是「沒辦法好好吃飯」，以及「沒有人陪伴一起吃飯」，對你我來說卻是難以想像、更遑論能夠觸及的問題。我們希望，能夠以「吃飯」作為核心，滿足長輩的最基本需要，進而攝取營養，讓身體狀況改善；能與他人建立信任關係，增加更多與外界的互動，向外獲得幸福感。不再因為獨食而感到憂鬱，能夠從「吃飯」而感到幸福。

想改變獨居長輩的生活一點都不困難。從現在開始，起身對身邊長輩展開關懷，坐下來陪伴他們一起吃飯，或者是簡單的問候，像是：「你一個人吃飯嗎？」、「我們做伙逗陣吃飯吧！」都可以。或者你也可以一同關注「獨食」議題，支持公益團體持續推動服務，解決獨居長輩的餐食困境，鼓勵長輩出門找「飯友」。12月底前，只要到附近的7-ELEVEN門市，隨手在募款箱投下零錢，將愛投注、支持公益團體，聚集社會的能量，就能讓弱勢長輩好好吃飯，化解「獨食憂鬱」。

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀