以核真的能「養綠」？離岸風電費率大砍近13％，業者聯合聲明恐不玩了

「以核養綠」公投通過之後，台灣能源轉型來到了交叉口，行政院日前鬆口，將不再堅持2025年的廢核期限，近期也將發布新能源政策。而經濟部能源局昨（29）日預告明年再生能源躉購費率，離岸風電更大砍12.71%，太陽光電也有2至12%的降幅，不少業者今日聯合發表聲明，表示這樣的費率將使業者重新考慮在台投資，台灣最終可能喪失乾淨能源的來源。

經濟部昨（29）日預告民國108年離岸風電躉購費率，為每度新台幣5.1060元，比起去年費率大砍12.71%，對於此結果，開發商大喊吃不消，直指「完全不能接受」，認為這樣的改變將嚴重衝擊台灣的投資環境穩定。

「躉購費率」可說是對再生能源的「保證收購」，源自德國2000年《再生能源法》的Feed-In Tariff（簡稱FIT）制度，而台灣在2009年通過《再生能源發展條例》規定，為鼓勵與推廣無汙染的綠色能源、提升再生能源業者投資意願，中央主管機關每年邀集相關部會、學者專家組成委員會，審定再生能源發電的躉購費率及其計算公式，並舉辦聽證會後公告，而台電則依該費率，來收購民間再生能源。

不只風力發電費率大跌，太陽光電的費率降幅同樣也讓業者吃不消。屋頂型太陽光電平均降幅2%至7%，無需額外建置特高壓系統的地面型光電降幅更大，來到12.15%，每度收購價格跌破4元。水面型太陽光電降幅同樣超過10%，每度4.1665元。

再生能源類型 民國107年下半年費率（每度） 民國108年費率（降幅） 離岸風力發電 5.8498元 5.1060元（↓ 12.71%） 陸域風力發電 （20瓩以上） 2.7315 - 2.7669元 2.5124 - 2.5438元（↓ 8.02% - 8.06%） 陸域風力發電 （1 - 20瓩） 8.6685元 6.7968元（↓ 21.59%） 屋頂型太陽光電 （1 - 500瓩） 4.2429 - 5.7493元 3.9459 - 5.5813元（↓ 2.92% - 7.15%） 地面型太陽光電 4.2943元 3.7728元（↓ 12.14%） 水面型太陽光電 4.6901元 4.1665元（↓ 11.16%）

（資料來源：經濟部107年、108年再生能源躉購費率預告）

這樣的預告一出，除了目前在台最大開發商沃旭能源、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）紛紛表示衝擊，將重新評估投資決定，更有業者緊急取消原定的建設簽約計畫。

離岸風電費率大跌近13％，業者聯合聲明提警告

能源局原來規劃的能源藍圖，2025年核電歸零、再生能源佔總發電量20%，另外天然氣50%、燃煤30%。而剛起步的離岸風電，又佔再生能源近4成的發電量（根據經濟部能源局今年8月簡報，2025年離岸風電預估發198億度電，再生能源總發電則為546億度）。

不過昨日預告費率一出，最受衝擊的，就是第一階段通過遴選、將以躉購費率保證收購所發電力的開發商，費率調降過後，比起去年的費率將少了102億6444萬元（以經濟部預估1年發電138億度為計算）。

今日，台灣主要風場開發商，包括丹麥廠商沃旭能源（Ørsted）、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、德國達德能源集團（WPD）、以及由加拿大北陸電力（NPI）與新加坡玉山能源共組的海龍風力發電，更大動作發出聯合聲明表示這樣的調降「無法接受」，將重新評估目前產業在地化計畫、也會影響風場建造時程。

聲明強調，經濟部當初打著離岸風電躉購費率一度電6元的大旗（實際為5.8498元），號召全世界開發商進入台灣市場。基於當時條件，開發商投入大量資金與人力開發離岸風場、作出本土化承諾並全力協助打造在地產業供應鏈。然而相關政策規定突然急轉彎，此種作法將嚴重影響台灣在國際市場之信譽，打擊外國及本土投資者的信心。

另外，經濟部也為躉購費率訂定每年3600小時售電量上限，也就是發電時數達3600小時，就不再適用躉購價格，超過門檻的電力將改以簽約當年度的迴避成本躉購（以2016年度的迴避成本為例，每度為1.95元）。開發商批評，此舉形同片面改變鼓勵投資的機制架構、推翻開發商當初選擇進入台灣市場的基礎，將嚴重傷害台灣離岸風電專案的可投資性。也批評，在還未建造任何風場的情況下，就大幅降低躉購費率，將使台灣能源轉型政策變得岌岌可危，「台灣最終將可能喪失任何乾淨能源的來源」。

《自由時報》報導，經濟部長沈榮津今日早上則表示，本次僅是預告，還需要經過聽證後才會公告正式費率，在這段期間與開發商後續溝通很重要。他也強調預告是「提供框架，裡面有很多的模組」，希望開發商能後續提出具體佐證資料提出來，「大家溝通講道理」，希望能講出具體資料，「不只是用喊的。」

另外，據《風傳媒》報導，由於能源局公布費率時機適逢挺核公投結果出爐，經濟部也宣布要調整能源政策，能源局此時一舉調降費率是否有特殊考量，也引發關注。經濟部次長曾文生則表示，躉購費率是依建置成本加合理報酬率訂定，且費率在公投前就已出爐，「不會在選後4天就變卦。」他也強調，再生能源隨技術成熟，價格本來就越來越有競爭力，因此才會逐步調整收購價。

今日能源局公告費率草案後，12月會陸續召開聽證會，供外界表達意見，之後會再由委員再召開審定會議，確定費率預計將在明年春節前後公告。

而選後變天，再生能源發展重鎮雲林、彰化紛紛由綠轉藍，恐怕連帶影響當地的綠能布局。新任雲林縣長張麗善還沒就任，就表示亞洲最大光電產區封號放在雲林縣，對雲林是非常大的損失，雲林為農業大縣，應好好地盡其利，未來將補辦當地會勘、舉辦公聽會、排定綠能設置優先順序。另外，原預計要在彰濱工業區招商設置國內最大的太陽能綠能專區（320MW），恐怕也將生變數，彰化縣長當選人王惠美29日表示，她支持綠能發展，但基本要求是設置地點、方式和程序要公開，她會要求重新檢視此案。

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核稿編輯：羊正鈺