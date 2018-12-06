《髒養》：剖腹產沒那麼糟，但確實可能改變寶寶的第一個微生物群系

文：傑克．紀伯特、羅布．奈特、珊卓拉．布萊克斯里

聽說剖腹產對寶寶不好，為什麼？

首先，我們想讓你知道剖腹產沒那麼糟，事實上還能救你和寶寶的命。在發展中國家，缺乏剖腹產選擇是一個很嚴重的醫療問題。

如果胎盤有問題或陰道分娩可能大量流血時，醫生一定會建議進行剖腹手術。如果你患有愛滋病或生殖器疱疹等，你也一定希望避免寶寶在生產過程中被感染。陰道生產對身體造成極大的壓力，因此若你患有任何慢性疾病，醫生都有可能會建議剖腹。

在分娩和出生過程，各種複雜的突發狀況都可能發生。你的寶寶有可能太大無法通過產道，或是轉到臀位、橫向姿勢。也許分娩的歷程太慢，或是停在不該停的階段。胎兒面臨這些折磨時，心跳會變慢，也有缺氧的危機。你的臍帶可能斷裂或被擠壓，使寶寶面臨危險。提到這些是希望當你需要選擇剖腹產時，不用覺得充滿罪惡感。我們都不希望意外發生。

然而，剖腹產的施行率通常比實際需求還高。在巴西的私人醫院裡，有超過8成的嬰兒是經由剖腹產出生的。在美國，也有三分之一的嬰兒透過剖腹出生。除了上述的醫療需求，可能是為了排程上的方便性，或害怕分娩的疼痛而選擇這個生產方式，大多數醫生都會尊重個人選擇。

剖腹產可能帶來意外，因此必須更仔細的檢視它。據我們所知，寶寶就是在分娩過程中，第一次接觸微生物。陰道生產授予新生兒關鍵微生物，並對健康帶來長遠影響。有些證據顯示，細菌能停留在健康的胎盤裡，但究竟如何還在爭論中。目前我們對胎盤並非無菌的觀點表示懷疑，因為那些支持胎盤有菌的研究，可能是在實驗過程中產生的細菌，或胎盤本身的細菌DNA（去氧核糖核酸）。研究經常發現，胎盤裡有母親血液的細菌，但是目前還沒有證據證實「由血液製造的微生物會侵犯胎盤」。反之，我們知道若羊水被細菌感染，將會導致早產。所有的可能性都指向胎兒基本上不帶有任何細菌（直至分娩過程開始），在這時間點之後，陰道生產和剖腹生產就有所差異。

在陰道分娩的過程中，寶寶為了要通過產道被擠壓數小時，這對母嬰來說都是趟艱苦的旅程，但這是極度重要的演化目的。在來到外面世界的路途中，新生兒還附著於你的胎盤，此時他被陰道微生物和一些些糞便裡的物質包覆（每個女人都知道這是真的，很噁心，卻不見得不好）。這些以乳酸桿菌屬為主的首批生物，進入寶寶的嘴、鼻腔和消化道，依循自然法則所設計的那樣，為他們的微生物群系鋪路。

經由剖腹產出生的嬰兒，則用不同的方式接觸微生物。一旦透過手術從你的胎盤移出，他們便從身邊的人和環境接觸到微生物，包括父母、醫生、護士與其他在產房裡的人，從牆上、頭頂上的掛燈和家具。這些微生物通常來自皮膚，也通常是無害的，但卻不是快速發展的嬰兒免疫系統所期待、必須遇見的那種。嬰兒期待來自你陰道的，而不是來自環境及皮膚上的微生物。

大部分剖腹產的嬰兒都安然無恙，這並非降臨在無助嬰兒身上的當代醫學詛咒。但你可能要擔心剖腹產的安全性，因為越來越多的報告指出寶寶的第一個微生物群系，與增加中的疾病風險相關。這些疾病包含氣喘、過敏、異位性皮膚炎、肥胖症、糖尿病、乳糜瀉（celiac）、腸躁症、甚至是自閉症。

在引言裡我們曾提過羅布的故事，我們不斷地在探索是否能藉由擦拭母親陰道的微生物，來改變嬰兒在剖腹產後的微生物群系。這技術被稱為「陰道播種」，做起來很簡單。你可以請你的伴侶（或任何待在產房的人），在嬰兒出生前將消毒過的化妝棉片、棉條放入陰道，如果時間充裕，將其留在陰道裡一小時，這樣棉花會吸收陰道分泌物和相關的微生物。在醫療團隊檢查嬰兒後，用收集到的液體擦在他的口鼻臉耳、皮膚和會陰，你就能補償現代產科學所奪走的微生物。

反對這做法的批評者警告，陰道裡的病原體會感染寶寶，但我們相信風險非常低，因為美國幾乎所有女人都做了產前病原體測試，一但被檢驗出帶有病原體，幾乎都建議得進行剖腹產。當然如果被檢測出帶有病原體的「陽性反應」，就不應該做陰道播種。然而若是「陰性反應」，這麼做並不會有大於陰道產的感染風險。我們也必須要提醒你，美國小兒科學會建議在更多的研究證實前，不要使用陰道播種。

目前的證據顯示，我們能將剖腹產寶寶的微生物群系，變得跟從陰道產出一個月後的嬰兒狀態相似，但樣本數還沒大到足夠了解這樣的保護機制能持續多久。最近一項研究發現，經由剖腹產、被施打抗生素，再加上配方奶的三重做法，使嬰兒在第一年發育較慢，且微生物多樣性較低。這些短期變化是否會對孩子的免疫功能、新陳代謝帶來終身影響，還有待商榷。

任何有關微生物群系的研究結果都很複雜。舉例來說，進行陰道播種的研究人員發現，在出生後第一週，剖腹產寶寶的微生物群系比起陰道產的嬰兒們，生物多樣性較顯著地高，這被認為是件好事，但從滿月到兩歲左右不斷下降。他們的微生物多樣性，沒有依照尋常的路徑成熟，而是停滯不前。出生方式的改變，干擾著生物多樣性與自然的交互作用。

最近幾個追蹤剖腹產寶寶五年的調查研究，發現互有矛盾。一項在蘇格蘭進行的研究發現，剖腹產長期來看對健康沒什麼影響；但是，另一項哈佛大學的研究則發現，剖腹產的嬰兒比他們陰道產的手足，罹患肥胖症的機率高出64％。

因為有些需要長期觀察才能知道的後果，目前無法做出最後結論。但我們認為，在可以選擇的情況下，避免剖腹產會是一個審慎的決定。

相關書摘 ►《髒養》：細菌、病毒、寄生蟲，誰可以通過孕婦的胎盤攻擊胎兒？

書籍介紹

《髒養：美國頂尖科學家談細菌對寶寶免疫力的益處，從孕前起的105個育兒Q&A》，遠流出版

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作者：傑克．紀伯特、羅布．奈特、珊卓拉．布萊克斯里

譯者：白承樺

《髒養》以科學家的專業角度，深入淺出的問答方式，介紹微生物和人類免疫系統之間的交互作用，破解多數人對「細菌」的刻板印象，回答父母育兒時期的種種疑慮，建立更全面的科學育兒知識。這些來自大量數據與研究成果的科學證據，不僅可以回答細菌與健康的相關問題，同時還能為全世界的醫生和臨床醫療人員所依賴的研究論文奠定基礎。

本書的目標，是希望透過微生物對孩子健康發展的影響，提出最好的科學建議。什麼樣的程序、藥物、食物、環境暴露和日常作息，能幫助或是傷害生命初期的幼兒？怎麼保護他們？何者有效、何者無效？該如何判斷孩子走在正確或錯誤的發展軌道上？相信在讀完這本書後，將為你帶來耳目一新的收穫。

本書特色

國內第一本以「微生物免疫學」觀點，探討孕期至孩童成長的實用性健康專書。以問與答方式呈現，適合忙碌的父母、幼教工作者及醫療護理人員閱讀。

本書著重於人類免疫系統和微生物的交互關係，從懷孕前到孩子成長階段共分為十四章，好比一部家庭衛教百科，讀者可以對應孩子發展的階段，有效率地查詢。

內容包括：懷孕／生產／母乳哺育／抗生素／益生菌／兒童日常飲食／兒童腸道／憂鬱症／疫苗／環境／健康條件／檢測。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航