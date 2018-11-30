韓國瑜當選一週內高雄發生的10件事：哪些是真的、哪些是假的？

今年2018九合一地方大選，在全台灣掀起一陣「韓流」炫風的高雄市長候選人韓國瑜以15萬票大勝對手陳其邁，終結了民進黨在高雄20年來的執政，雖然還有一個月才上任，但因為韓國瑜當選，高雄開始有些轉變，未來可能發展的方向也逐漸浮現，關鍵評論網整了港都最近發生的「10件事」，並替讀者查一查，有哪些是真的，哪些是謠言：

1. 韓國瑜承認「九二共識」，高雄人瘋狂google那是什麼

奇妙的是，高雄人在選後開始大量在網路上「google九二共識」，熱度直衝第一名，贏過其他縣市，也引發不少討論，有網友開玩笑說，跟當初英國脫歐公投一樣，都通過了，英國人才開始搜「什麼是歐盟」。（延伸閱讀：小心詮釋Google趨勢圖，別太快宣稱選民「選舉後才搜尋ＸＸＸ」）

至於到底什麼是九二共識？根據「維基百科」，指的是1992年台灣海峽兩岸政府授權的非官方組織海峽交流基金會、海峽兩岸關係協會在香港會談之後經由口頭協商而逐漸形成的不成文默契，即「大陸與台灣同屬一個中國」。

至於外傳將設立的「兩岸工作小組」，其實是民進黨上一次地方選舉時就提出的想法，高雄市也已有相關設置辦法，韓國瑜表示，未來會強化既有的工作小組功能。

2. 大批中國觀光團將回流高雄？

《聯合報》報導，根據統計，2017年中國旅客購物花費達435億元，占整體觀光客購物總額41.3%，以消費所在地而言，台北市信用卡簽帳金額第一（47.1%），其次為桃園市（12.7%）、高雄市（10.9%）及台東縣（8.2%）。

但2015年起，人民幣兌日圓及歐元走升、中國緊縮赴台配額，2016年執政黨輪替後，陸客旅遊人數也呈現負成長；韓國瑜當選後傳出中國觀光團將「回流」高雄，高雄的六合夜市就陸續聽到北京有900團陸客準備來高雄觀光的消息，攤商都相當振奮。

不過立委余宛如則在臉書上表示，這不一定是好事，要看看來的是奧客還是豪客，畢竟過去「重量不重質」帶來的惡果，大家都已經看到了。

3. 高雄房價可望看漲？連李來希都要組「房地產考察團」

韓國瑜當選後，傳出高雄房價可以「由黑轉紅」，許多房仲業者、建商、代銷業者都表示對買氣抱持樂觀。例如台灣房屋智庫發言人張旭嵐分析，韓國瑜選前就主打「北漂返鄉」，選後原本有意在北部落腳的青年可能會因此改變購屋計畫，預料可登記工作室的套房或2房的租買需求都可望增溫。

另外也有香港的房地產大亨香港信和集團主席黃志祥，在台中前市長胡志強陪同下，和韓國瑜討論在高雄合作、投資等相關事宜。

「全國公務人員協會」理事長李來希也說，選前他承諾如果韓國瑜贏了就揪團到高雄考察房產，他會盡快開始規劃，李來希也宣告，「預計下個月踐行承諾」，團名是「見證愛河摩天輪奇蹟移居考察團」。

4. 看好市場前景，「高雄概念股」上漲

綜合媒體報導，市場期待高雄未來發展觀光的前景，也激勵觀光類股近日來大漲。法人指出，選舉落幕後，市場不確定因素消除，加上預期未來可望推出刺激觀光及消費的利多政策，旅行社燦星旅、五福股，還有華園、六福、高野等股價勁揚，27日當天都收漲停。

另外，資產股也是受惠，中石化早盤開高一度攻上漲停，台塑、台肥表現也強，中工漲幅近4%，甚至連在高雄設廠的國巨等電子股也都上漲；另外看好高雄房市投資前景，營建股同樣受到激勵，國揚、京城、聯上、華友聯、永信建、欣巴巴等盤中股價皆呈現上揚。

5. 和郭台銘熱線，會有10家業者到高雄投資？

韓國瑜當選不久後，就傳出和鴻海董事長郭台銘兩人通電話，對話內容未公開，但外界猜測應該是在討論高雄招商、如何引進企業設廠，另外郭也邀請韓參加12月在廈門舉行的兩岸企業家峰會，不過因身體因素在家休養的韓國瑜表示他不會出席，並在直播中宣稱，已經有10家業者間接或直接告訴他，有興趣到高雄來投資。

不少媒體報導，韓國瑜多次受訪表示，已經有不少企業向他詢問高雄的土地、未來可能的補貼方向等問題，對於投資高雄躍躍欲試。目前有媒體報導，包括義連集團、麗寶集團等，都表示將開始在高雄做開發建設。

6. 輕軌二階工程、捷運到屏東可能會停工？

根據《NOWnews》報導，行政院前瞻計畫將興建1400億元的高雄捷運黃線，高市府須自籌600億元，韓國瑜選前曾以高雄負債太高持保留態度。另外，前任市長陳菊任內大力推動下，目前正在興建中的高雄輕軌二階工程，韓國瑜也曾認為應停工檢討，讓交通運輸的規劃一度傳出可能生變。

不過《聯合報》報導，針對輕軌是否停建的問題，韓國瑜選後表示，上任後會傾聽民意和專家意見再決定。國民黨高市黨部發言人侯亞寧說，不排除變更施工方式或修改路線，但否認決定停工。高雄市捷運局副局長吳嘉昌則說，輕軌二階目前仍以行政院核定計劃持續推動中，即使選前也沒有停工，就是按照計畫推動。

至於捷運是否延伸到屏東？韓國瑜受訪時說，「當然要執行呀，賴清德已經來到高雄，也在經費上大力支持過，我怎麼會反對，只希望不要因為藍綠有別就降低補助費。」（延伸閱讀：【圖輯】身為高雄人，為什麼我們搭不到捷運？）

7.「愛情摩天輪」真的要來了嗎？

對於選前就備受關注的「愛情摩天輪」政見，韓國瑜選後受訪時再次強調，高雄一定要大力發展「愛情產業鍊」，也有人提出愛情纜車，要找主題讓高雄觀光跟城市找出差異化，但愛情摩天輪等建設還是要經過環境影響評估與安全評估，「如果能做，市府又不花錢最好，如果要市府要花大錢，那不太可能。」韓國瑜還說，愛情產業鏈很多，包括服裝、珠寶等產業，就像舊金山碼頭，都是BOT，這是市政府未來挑戰。

8.「相聲瓦舍」要到高雄演出100場？

知名相聲組合「相聲瓦舍」選前由馮翊綱公開在臉書直播表示，若韓國瑜當選，相聲瓦舍就要遷到高雄，並且免費演出100場。韓國瑜當選後，網友們紛紛追問，「相聲瓦舍」則再次表示「兌現承諾」，不過馮翊綱說，「觀眾不出錢總有人要出錢，我從來沒說過是義演」，強調韓國瑜8年任內會盡力做100場活動，「高雄市民免費參加」，但現在需要「先有人出錢」幫忙辦。

9. 職棒冠亞賽到高雄打，是真的嗎？

韓國瑜選後北上和媒體餐敘，誇口表示，「全國職棒總會」說年底要在高雄舉行職棒的冠軍賽，不過立刻被打臉，有網友指出，台灣的職棒聯盟全名為「中華職棒大聯盟」，並非「全國職棒總會」，且總冠軍賽比賽場地，由對戰球隊決定，目前台灣4支球隊，富邦富邦悍將主場於新莊棒球場、 Lamigo桃猿主場為桃園國際棒球場、中信兄弟主場為台中洲際棒球場、統一獅扎營台南棒球場，並沒有任何一支球隊的主場在高雄。

中華職棒聯盟秘書長馮勝賢今天接受《中央社》訪問時表示，這件事他也是看新聞才知道，目前沒接觸過韓國瑜，不過也期待未來的合作，「目前聯盟能規劃的包括熱身賽、明星賽、冬盟等賽事的場地，雖然過去在高雄打總冠軍賽的票房都不錯，但還是要看球隊意願」。

10. 「宅神」到高雄發2萬份雞排

宅神朱學恆兌現他選前的承諾，在韓國瑜當選後，將在12月1日，透過高雄各地超過百間的雞排店家，「發免費雞排」給網友們吃，只要說出通關密語「高雄會更好」就可以領到雞排。

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核稿編輯：羊正鈺