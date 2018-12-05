【心理測驗】為自己準備一趟旅行：你最適合去加州的哪個地方？

又到了一年的尾聲，回顧一整年，你是否心中有醞釀很久但遲遲未啟程的旅行？是否總是想放假充電喘口氣，但到現在還有沒休完的假？是時候該好好慰勞一下自己了，美國加利福尼亞州（加州）是很多人嚮往的度假旅行好去處，做為全美面積排名第三大的州，又有3,930萬、位列美國各州第一名的人口數，如此熱鬧又廣大的地區，若要玩，一時還真不知從哪裡開始。

尤其是加州內「洛杉磯、舊金山、聖地亞哥」這3個觀光客詢問度最高的加州城市，景點各有千秋，若第一次要前往加州旅行，常常面臨猶豫不決要先從哪裡開始玩起的困擾，快來試試以下小測驗，內含精心挑選的必去景點，測驗結果揭曉，就知道你最適合去哪裡旅行！

做完測驗，依據最後提供的活動指示，就有機會抽中加州旅遊局Ｘ聯合航空：台北－加州來回機票大獎！