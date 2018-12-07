《猶太媽媽不買玩具》：世上不該相信的事有三種，其一是老師的正確答案

文：郭銀京

任何人都帶不走的智慧

有一天，俊宇的猶太朋友強納森問了我一個問題。

「阿姨，假設把幾隻鳥放在箱子裡，想像鳥兒在裡面飛舞。如果我們測量這個裡面有鳥兒飛舞的箱子重量，結果會如何？鳥兒原始體重和箱子加總的重量，跟裝著鳥兒們飛舞的箱子重量，哪一個比較重？」

雖然這是我有生以來，從來沒有想過、也不曾思考過的問題，但是我還是自信滿滿回答道：

「當然是這些鳥兒的原始體重和箱子加總的總重量比較重。因為若是箱子裡的鳥兒們是振翅在空中飛翔的話，就不會增加重量在箱子上。」

強納森說在學校裡，老師和同學的答案都跟我一樣。儘管如此，強納森仍然懷疑這兩者的重量應該是相同的。我建議仍心存疑惑而苦惱不已的強納森，既然老師已給出解答，就算了，別再傷腦筋，去玩其他新的遊戲吧。

一個星期後，強納森在學校證明了他的想法才是對的。鳥兒們的原始重量總和，與鳥兒在箱子裡振翅飛翔並在空氣中形成的重量，這兩種重量是相同的，強納森的想法終於得到了證實。

強納森的爸爸亞龍曾對他說，世界上不應該相信的事情有三種：老師確認的正確答案、可以從網路上輕易搜尋到的資訊、以及自己過於輕易獲得的解答。他建議強納森應該不斷抱持著「這有可能不是真的」的好奇心。

我們韓國人又如何呢？我們喜歡明確的答案，而且認為只要記住那個答案就夠了。

我們也只看表面顯而易見的答案，並且害怕對蘊藏於內的其他領域產生好奇。或許是害怕現在自己知道的答案變得什麼都不是，或者因為自己不知道的世界是如此寬廣，害怕承認自己無知，因為我們無法得知，未顯露於外的部分，裡面究竟藏著何種祕密。

在數學考試中得到0分和100分的學生之間有什麼差異？猶太父母相信，不同之處就在於「瞭解與承認無知的差異」。瞭解無知但不承認的學生，不會有疑問，也不會提出問題。因此，得到零分的學生為了要解題，可能只會專注於眼前看到的資訊，無法掌握解答背後蘊含的原理。這種學生只要問題稍做改變，就無法解出問題。另一方面，學生若不只是關注眼前所見的事物，承認「自己所看到的可能不是自己知道的全部」，暸解自己的無知並持續不斷提出問題，最後才能掌握蘊含於內的原理。瞭解無知並且承認無知，在孩子成長的過程中非常重要，以好奇心和疑問來瞭解原理，才能乘著智慧的翅膀自由翱翔。

1944年的諾貝爾物理學獎得主伊西多．艾薩克．拉比（Isidor Isaac Rabi），有一段廣為人知的訪問。「放學回家時，其他媽媽會問今天在學校學了些什麼，我媽媽卻問我，今天在學校問了什麼問題。」他在接受採訪時將自己所有的成就，都歸功於母親。

猶太人培育會提問的孩子。他們告訴孩子不要自滿於自己什麼都知道，即使老師已經告知了答案，也必須自己再次思考並提出問題。猶太家庭教育是這樣來刺激孩子的好奇心及自我提問，自然能增長孩子的智慧。

「無論世界上發生什麼事，無法帶走的，只有人類頭腦裡的智慧。」這是我開始關心猶太教育以來，最常聽到的猶太諺語。

我的猶太朋友斯格列特跟我一起散步時，曾經聊到她的父母。她父母當時經歷過猶太人大屠殺，所擁有的一切都被剝奪，什麼東西都沒有留下，因此更深切領悟到，人直到生命結束為止，能夠隨時擁有並與之共存、且值得信任的東西，唯有智慧。

身為一個飽受迫害的流浪民族，猶太人有著所有東西都可能被任何人奪走的不安感。

因為金子、銀子和寶石等昂貴的財物，隨時可能破碎而灰飛煙滅，成為無用之物。但是任何人都無法用力量奪走、且無法改變的，只有「智慧」而已。這是猶太人所獲得的教誨，因此，斯格列特的父母總是強調說，智慧是最好的資產。

據說在猶太家庭成長的馬克思，為了累積智慧，持續不斷研究，他讀完了大英博物館裡的所有書籍，一生都持續不斷在學習。這位被喻為最偉大的思想家，他的智慧永遠留在我們的記憶中。

猶太父母會讓孩子經常思考，不會給他們停止思考的時間。我以為父母持續提問，或是要求孩子學習，孩子可能會感到厭倦，但是事實證明並非如此。孩子會像在玩遊戲般興致勃勃，深深陷入思考當中。猶太父母創造了一個讓孩子可以不斷思考的環境。

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書籍介紹

《猶太媽媽不買玩具：猶太媽媽教孩子獨立思考、問問題，有自己的主張》，遠流出版

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作者：郭銀京

譯者：何汲

本書作者在韓國是工作和家庭兩頭燒的職業婦女，後來由於先生決定到國外留學，於是帶著孩子一起來到美國，並送小孩去上猶太幼兒園，因此和若干猶太媽媽熟稔起來，也結識許多猶太朋友，進一步深入瞭解猶太人的教養觀念與方式。

猶太人在各個領域獲得成功的秘訣，就在教育子女的方式！

作者最初是好奇於為何猶太人能在各個領域出類拔萃，以及他們如何教養子女，所以決定送小孩去唸猶太幼兒園。因為她發現，對人類歷史具有重大影響力的天才，大部分都是猶太人。猶太人只占全球人口0.25%，卻占歷年諾貝爾獎得主的30%，占美國常春藤盟校學生的1/4。

猶太人相信，一切都可以被奪走，唯有頭腦的智慧是都無法用力量奪走，身處異邦的他們，深切體會到，保護自己和家人的唯一途徑，就是透過「教育」。

這些年作者近距離深入觀察與體驗猶太人教育子女的方式，獲得極大的啟發與心得，於是仔細整理出猶太人教養孩子的幾個重要原則與方法，希望藉此幫助在育兒路上努力的媽媽們，找出適合自己孩子的教育方式。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航