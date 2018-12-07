《猶太媽媽不買玩具》：情緒化管教，對孩子造成的傷害遠比想像中更大

文：郭銀京

尋找聰明管教法的智慧

管教孩子最困難的課題是決定何時應該寬恕，以及何時必須加以管教。有時候很難判斷，究竟要容忍到什麼程度，以及何時要狠狠教訓一頓。選擇管教孩子的方法也常讓父母苦惱不已，因為每個孩子的性格都不一樣，必須根據做錯事的輕重程度，區分應該輕輕放過，還是大聲訓斥。

有一天，俊宇決定與朋友利亞德騎腳踏車去公園。雖然利亞德應該與俊宇輪流騎腳踏車去公園，但他一直在耍脾氣。於是他媽媽蕾莫嚴厲教訓著兒子，可是看利亞德完全不聽話，就對他發出最後通牒。

「你如果繼續耍賴，今天就不能一起去公園！」

利亞德始終不聽媽媽的最後警告，蕾莫毫不猶豫關上了大門。

我的猶太朋友說，孩子一旦做出傷害他人的事，或是從事危險活動，乃至做出違反常規的事情時，就是需要管教的時刻。許多父母在必須嚴格責備孩子時，用寬容的心表示理解，甚至還覺得手足無措，想說連這種小事也要大發雷霆，然後轉過身後又感到後悔。若在應該好好管教的時機，發揮了這種不像話的同理心，從那個時刻起，孩子就會養成了壞習慣。

猶太父母一旦決心要好好管教，就會以嚴厲且堅決的態度來管教。對於壞習慣、危害別人的事、危險的行動，絕不寬容。做錯了什麼事，錯了多少，都會如實加以說明。

如果孩子不是犯下太大的錯，最好用說明來管教；但是，如果孩子的行為有問題，而且需要改變，父母必須在當下就做出重大決定。

當父母管教孩子時，遣詞用字必須留意。有一句猶太諺語說：「應該由心來操縱舌頭，而不是由舌頭來操縱心。」猶太父母在斥責孩子時，不會混雜情緒破口大罵。實際上，在管教孩子時，很多憤怒的父母會使用混合著不耐煩的抽象用語，情緒化地進行管教，像是：「你這個沒有用的傢伙！居然做這種愚蠢的事？你怎麼這麼沒大腦？」孩子在與父母的情緒抗爭之下，會感到害怕、不知所措，或變得叛逆，並且忘了自己究竟做錯了什麼。這樣除了造成孩子的不安感與反抗心之外，一無所獲。

怒火中燒的父母會說出無心又苛刻的言辭，這對孩子造成的傷害遠比想像中更大。

孩子可能真的會變成一個無用的人、變成傻瓜、成為一個想法短淺的人。父母所說的每一句話，會像匕首一樣插在孩子的心上，直接影響孩子的成長。

這是俊宇在上幼兒園時，某一次猶太節日活動所發生的事。那天，在吃零食之前，孩子排隊等著洗手。俊宇看著在他面前插隊的朋友埃利，氣得臉都漲紅了。就在我正苦惱不知如何訓斥插隊的埃利之際，傑克媽媽愛咪看到了，然後，她直接走向埃利。

「埃利，你沒有看到站在你背後的俊宇吧，俊宇比你早來，而且等很久了。你到後面去排隊等吧！」

換做是我，會怎麼說呢？可能會嚴厲質問他：「為什麼在別人前面插隊？」但是不會責罵他吧！

我在擔任助理教師時，經常需要管教孩子，偶爾也會忍不住發火。但是我從猶太父母身上發現，他們在斥責孩子時，絕對不會用譴責性的話語去傷害孩子。每當必須好好管教孩子時，他們會儘量用正面的表達方式，而不是用負面的方式處理，儘可能透過詼諧又寬容的態度來導正孩子的行為。

另一件猶太父母認為在管教時非常重要的事情是「態度一致」。即使孩子犯了相同的錯誤，可能會隨著父母情緒的不同而被不同對待。例如心情不好的父母無法控制自己的情緒，就可能會大聲斥責並且發火。我的猶太朋友勸我在管教孩子之前，若因太過憤怒、無法控制發脾氣，最好先避開，先讓自己的情緒穩定下來。不受情緒影響的管教，才能有明確的原則及標準，不會經常標準不一。父母管教的原則不隨意更改，才能具備明確的態度，而且應該要寬恕的事，也才會明快落幕。

俊宇在讀幼兒園時，某一天，午覺剛睡醒的孩子情緒非常不好，其中又以科爾感覺狀況最差。剛好科爾的媽媽為了接他放學來到了教室，但整個人顯得很煩躁的科爾，不但對著媽媽哭哭啼啼，最後還在老師和其他家長眾目睽睽之下，打了媽媽一巴掌。科爾是該地區著名的猶太拉比的兒子。我忍不住心想：「幸好她沒有火大起來回報兒子一巴掌。」

「你怎麼能在大家面前打媽媽一巴掌？你怎麼能讓我這麼丟臉，怎麼能讓爸爸的名譽掃地呢？」如果是我的話，我可能會這麼說。進一步想，要忍下湧上心頭的滿腔怒火，幾乎是不可能的事。撇開孩子的錯誤不談，父母本身要調整情緒也相當困難。難以容忍的怒火最終會變成對孩子爆發怒罵，孩子會被羞辱，自尊心也會受到傷害。

然而，科爾的母親丹妮耶拉的情緒完全未受到干擾。她握著科爾的雙手，對他說明他做錯了什麼事，為什麼以後不可以再做出這樣的行為。這是冷靜又堅決的管教。丹妮耶拉透過對話與說明來管教科爾，以不受情緒左右的一致性態度來說服孩子懂得明辨是非。當錯誤行為出現時，為了將孩子的態度轉換成良好的能量，父母的管教有必要藉著以身作則展現出來。

猶太父母認為管教孩子很重要的另外一點是，他們不希望孩子盲目服從。制定原則與規範時，父母不會單方面做決定。但他們會經由對話，讓孩子了解什麼是危險或危害他人的事，並且說明違規的代價，以及當長大之後，可能必須付出更沉重的代價。猶太父母在管教時，也會舉自己的經歷或實際案例，詳細與孩子交談，並試圖努力讓孩子理解，為什麼犯錯應該要悔改，最重要的是不要重蹈覆轍，他們傳達智慧以取代壓抑，並讓孩子自我反省。

若想改變孩子的行為或態度，父母必須先改變。想想自己是不是對無關緊要的事反應過度，或是因為其他事情感到煩躁，然後拿小孩出氣，父母必須先控制自己的情緒才行。無論如何，當看到孩子的行為逾矩時，父母必須努力扮演的角色，就是一定要好好糾正。因為如果父母不幫助孩子改正錯誤行為，最終將演變為重大問題。管教孩子時，最重要的是找出適合孩子特質、並且符合事情輕重的聰明管教法。

相關書摘 ►《猶太媽媽不買玩具》：世上不該相信的事有三種，其一是老師的正確答案

書籍介紹

《猶太媽媽不買玩具：猶太媽媽教孩子獨立思考、問問題，有自己的主張》，遠流出版

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作者：郭銀京

譯者：何汲

本書作者在韓國是工作和家庭兩頭燒的職業婦女，後來由於先生決定到國外留學，於是帶著孩子一起來到美國，並送小孩去上猶太幼兒園，因此和若干猶太媽媽熟稔起來，也結識許多猶太朋友，進一步深入瞭解猶太人的教養觀念與方式。

猶太人在各個領域獲得成功的秘訣，就在教育子女的方式！

作者最初是好奇於為何猶太人能在各個領域出類拔萃，以及他們如何教養子女，所以決定送小孩去唸猶太幼兒園。因為她發現，對人類歷史具有重大影響力的天才，大部分都是猶太人。猶太人只占全球人口0.25%，卻占歷年諾貝爾獎得主的30%，占美國常春藤盟校學生的1/4。

猶太人相信，一切都可以被奪走，唯有頭腦的智慧是都無法用力量奪走，身處異邦的他們，深切體會到，保護自己和家人的唯一途徑，就是透過「教育」。

這些年作者近距離深入觀察與體驗猶太人教育子女的方式，獲得極大的啟發與心得，於是仔細整理出猶太人教養孩子的幾個重要原則與方法，希望藉此幫助在育兒路上努力的媽媽們，找出適合自己孩子的教育方式。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航