《北投學彙編》：湯守觀音考——百年來默默守護北投溫泉不絕

文：洪德揚（台北市北投社區大學講師）

北投湯守觀音考

北投（Patauw ）這個地名， 是平埔族中凱達格蘭族對這個地區稱呼，所指的意思是巫女居住的地方。在那個時代，女巫是智者的化身， 兼具醫療與諮詢功能。漢人入墾淡水廳自唭哩岸起，可見北投開發相當早。1895年台灣割讓給日本，日本人喜好溫泉是有名的，當他們發現北投有溫泉，便全力投入各項溫泉經營與建設。北投漸漸形成了以溫泉為主軸的地方特色，一直持續到現在。這一百多年來，北投的地質景觀、宗教景觀、歷史古蹟、老街古厝、石碑、生態觀光資源、特殊產業等，都與溫泉息息相關，可以說北投文化就是溫泉文化。

在溫泉文化中，有一尊神，一百年來，默默地守護著北投溫泉不絕，也默默地守護著北投住民平安，祂的名稱是「湯守觀音」。在北投地區有許多人不認識祂，有許多人對祂一知半解，甚至不加查證，以訛傳訛，錯誤百出。

本文透過中日文著作、田野調查及口述歷史等方法，深入了解湯守觀音的變遷及隱藏在背後的溫泉文化內涵。也希望能在文獻不足、地方耆老凋零的現況下，有系統地釐清湯守觀音脈絡沿革，再現湯守觀音的春天。

壹、北投的溫泉文化與宗教信仰

一、地理環境

北投區位處台北市最北端，東以磺溪、南以基隆河與士林區為界， 西與台北縣淡水鎮相連，北以大屯山、七星山與台北縣三芝鄉、金山鄉為鄰，位處於陽明山國家公園大屯火山群西南角；地質上屬於新生代第三紀末期至第四紀初期火山活動造成的火山群。區內主要火山約有二十座，可分為大屯山、竹子山、七星山、火燒寮山、內寮山、磺嘴山、南勢山與丁火巧山等八個火山亞群。

二、溫泉資源與利用

北投溫泉來自於大屯火山群的火山爆發後，火山地底留下豐富的熱源，熱源將地下水加熱，再由岩層裂縫冒出而形成溫泉。本地區在金山斷層附近，平均年雨量高達3000公厘，高山縱谷，成為台灣北部放射狀水系的發源地。主要溫泉區由大屯山、七星山、紗帽山3座山所環繞。目前大屯火山群火山運動已停歇，但留下一些後火山運動的噴氣孔與溫泉。北投地區總共有11種溫泉，通常浸泡的溫泉有3種，分別是酸性硫酸鹽泉，俗稱「白磺」，中性碳酸鹽泉，俗稱「鐵磺」，以及鹽酸鹽泉，俗稱「青磺」。

17世紀以來，有關北投的溫泉記載，都視溫泉為「毒水」。例如，17世紀荷蘭文獻記載，「 淡水河河口區，……在相當暑熱且流溢惡臭的河流中游一帶，有硫磺流下來，風土很不好，荷蘭兵常常會病死。」1717年阮蔡文的祭淡水將士文記載，「……北淡內北投，磺氣噴天起， 泉流勢盛湯，魚蝦觸之死。」1893 年（光緒19 年），在萬華、大稻埕、淡水地區經營貿易的德國商人奧利（Ouely ），曾在在北投開設溫泉浴的俱樂部，成為北投溫泉旅社之開山鼻祖。1895年（明治38年），台灣割讓給日本。1896年，大阪人平田源吾先生開設「天狗庵」旅館，將溫泉導入商業行為，追求經濟價值。同年8月，台北軍政廳財務課長松本龜太郎也到北投開設松濤園旅館。1898年，日本台灣守備軍醫部長藤田嗣章，因久駐在台北，而看中北投溫泉場，於是建設了「台北陸軍衛戍療養院北投分院」（現今國軍八一八醫院），利用此地的溫泉作為傷患的療養地。1905年，日俄戰爭，在遼東半島作戰的傷兵大量送到北投療養。當年又發現地熱谷與北投溪中存有放射性物質——「鐳溫泉（青磺）」，因此被認為非常具有療效，傷兵大量擁入，來來去去間接地將北投溫泉被介紹出去，於是聲名日益遠播，成為遠近馳名的溫泉鄉。

三、宗教信仰

隨著北投溫泉的發展及日本人的聚集，當時住在北投的日本人（新移民主要集中地區為新北投），想到在北投泡溫泉若只是「衛生保養」，而沒有宗教心靈上的休養，終究還是一大缺憾。同時，他們也將北投「異鄉故鄉化」，為了讓日本人能夠越來越發展，為了在繁榮之餘，心靈上也能有所寄託，就有人提議希望能夠安置一座守護北投的神佛。於是，溫泉地的守護神應運而生。另外，溫泉業者也期望溫泉水源不斷及生意興隆，也需要有溫泉的守護神。

1905年（明治38年）之前，北投地區宗教寺院以傳統移民神祇信仰為主，一般以崇拜「靈驗」、「神蹟」的利己、功利主義需求：

（一）慈生宮

傳說最早建於明朝永曆年間，但是據《台灣省通志》記載，慈生宮創建於1730年（雍正8年）。1779 年（乾隆44年）受颱風災害，1781年修建。1881年（光緒7年）10月17日，台北發生大地震，慈生宮前後殿倒塌，1882年（光緒8 年）遷建在現址（舊址在東方約五十公尺處）。明末，福建同安、漳州兩縣先民來台開墾荒地，務農耕作。先民來台拓墾，地域觀念強，漢番時起爭端，祀奉神農可減少械鬥與紛爭，保祐五穀豐收、庇佑鄉民。因此慈生宮祀奉五谷先帝（神農大帝）、天上聖母、觀音佛祖、福德正神等神明。

（二）關渡宮

關渡宮原名為靈山寺，約建於1661年。當時是從福建興化府莆田縣湄州島「 媽祖 」廟分靈，恭請二尊媽祖聖像渡海而來。因為干豆（今關渡）象鼻穴臨三潮勝景之濱，山水秀麗，於是便選為建廟之處， 名曰露山「天后宮」。1712年（清康熙51年），雞籠（今基隆）通事賴料鳩眾修建，以矛易瓦，並由知縣周鐘瑄命名為「 靈山寺 」。1786年（乾隆51年）重修，奉祀天上聖母，改名為「 關渡宮 」。其廟宇宏偉壯麗，香火鼎盛，和鹿港的天后宮、北港的朝天宮，並稱為台灣三大媽祖宮。

（三）北投教堂

北投教會最初於1876年，由馬偕博士（George Leslie Mackay ）在現在的貴子坑溪上游創立，後來遷移到「番仔厝」，當初僅是一間簡單的家庭禮拜堂。最後才於1912年6月在今址北投中央南路一段七十七號建此教堂，而教堂用地則是由陳近先生所獻。北投教堂為加拿大來台的傳教士吳威廉（William Gauld ）於1912年所設計建造。當時信徒多為北投的平埔族人（以北投社為主），在北投近代宗教、社會發展史上具有見證的價值。

（四）觀音堂

住在北投的居民一同希望能安奉繁榮北投之守護神佛，於1905年（明治38年），由日本人平田源吾先生、村上彰一先生發起，之後再由「台北掘內商會」的主人掘內桂光風先生，興建觀音堂，奉祀「湯守觀音」，本文將在下一章詳述。

貳、湯守觀音

一、日據時期宗教變化

日據時期，台灣的佛教起了劇烈的變化，形成與清領時的佛教非常不同的樣貌。台灣佛教之所以會有如此體質上的轉變，與日本佛教的傳入，有密切的關係。1895年，隨著軍隊領台渡台，各宗派為了推行佈教（開教）而設立了許多說教所，作為佈教的據點，並建立寺院。各宗派共通點是以台北為佈教中心，從台北向各地展開佈教；也有一部份是由內地人（在台日本人）的地區展開。日本佛教各宗派先後在台灣活動的宗派有天台宗、真言宗高野派、真言宗醍醐派、淨土宗、曹洞宗、臨濟宗妙心寺派、真宗西本願寺派、真宗大谷派……等七宗十二派，於全島擁有寺院五十六、教務所一，布教所百十，信徒約十七萬人，具有相當堅固的勢力，但其中信徒大多係日本人。渡台後，各宗派中比較能夠獲得穩定的信徒、寺院、說教所，有曹洞宗、真宗本願寺派、淨土宗、臨濟宗妙心寺派等等。臨濟宗妙心寺派是和台灣人之佈教使通力合作， 獲得本島人信徒；並為了佈教，積極地進行寺院和說教所的設置。

北投湯守觀音並不屬於日本佛教各宗派或傳統移民神祇，祂是因為溫泉而衍生出來，是因為北投地區人民社會生活的一種反映現象，依著宗教、心靈生活、審美感情的需求而出現，為守護而被創造出來。這種與民眾的思想感情與生活願望緊密地結合在一起的觀音，正是溫泉文化鮮活的生命力。

二、湯守觀音的由來

北投湯守觀音的推手村上彰一先生，生於1871年（明治4年），逝世於1916年（大正5年），享年46歲。從14歲加入日本鐵道（路）公司，擔任運輸工作起，一生服務於日本、台灣、南滿州、中國北京鐵道事業。村上在1900年（明治33 年）抵達台灣鐵道服務後，隔年四月到天狗庵入浴與平田源吾認識，經常在天狗庵下棋、閒話家常，度過休閒的時光。依據平田源吾所著《北投溫泉誌》（1909 ）的記載，湯守觀音的由來如下（平田源吾自述）：

（一）北投湯守觀世音菩薩的由來緣起

住在北投的居民一同希望能安奉繁榮北投之守護神佛，於1905 年（明治38年）3月開始向台北鐵路部提出請願，結果鐵道部對於社會無論有任何事由都無附和道理，很遺憾無法答應申請，又云：台北廳是人民的保母，事關其轄內地方的繁榮，當然應由其出面來做，這件事不如向台北廳長請願較好。我因希望泡湯而失望，早前已經有多次向台北廳請願都沒有成功，心想不如跟赤松鐵道事務官談談看。後來經赤松的轉介找到村上運輸課長，商談愉快並很快地得到承諾。村上課長稍微思考後，詢問要怎樣的觀世音菩薩，我說任何觀世音菩薩都可，村上課長問說：那麼是淺草或清水仰是那智山等的那一種？我答說：能敬奉佑護北投住民的觀世音菩薩都無上的喜悅歡迎！而觀世音菩薩是要用木雕嗎？ 村上課長說：是否可採用高約二尺（60.6 公分）的石雕像？我怕價格會很高，但村上課長說：選用不怎麼高價位的石材就好。再下來卻困於無觀世音菩薩圖像，我說在台北萬華新起街（長沙街二段）的大悲閣有西國三十三番觀世音的書，這幅觀世音圖約有五六寸，要用於二尺高的樣本可能會很困難，課長說：這絕無困難，去把這本書借過來。當天我先回北投，預定二、三日內到台北借書，再拿到鐵道部，然而次日（即3月31日）收到村上課長的書面通知：急速交出觀世音菩薩圖。剛好當天無法前往台北，日前在無意中偶然於古書中，看到可能是觀世音菩薩的尊像圖，這幅圖因過於粗略並沒留意，因急需之故，只有先郵送這幅圖，並說明次日再從大悲閣借書補送過去。當天下午村上課長通報說此幅圖很好，不需其他的圖了。現今安奉的觀世音尊像，就是依照這幅圖所雕刻的。

（二）觀世音像的雕刻典故

是根據我在偶然中所發現的古書內的觀世音尊像圖，依照此圖原貌以石材來雕刻的。觀世音高有二尺（60.6 公分），站立在龜甲上，將壺內靈水傾注而龜仰頭接飲，因為壺中的靈水必然有觀世音大威神力之故，使龜能無限的長壽而成精靈。

觀世音像是委託大倉組（公司）的岸本先生製作的，同年9月20日，接到村上課長通知將於明日送觀世音尊像來，應預先決定要安置的地方，並且雇工到停車場迎接。原先想暫安奉在房內的「床の間」（主房間內最重要的地方，如武士放置武士刀或掛軸畫、插花等處），後來卻因重有300斤（180 公斤）不能安奉在屋內。最後祇好暫時先安置在我家苗圃，再思考尋找安置場所。

（三）湯守觀音命名經過

我辦了一小桌慶祝觀世音像臨時安座的小宴會上，小口美彌太郎兄舉杯慶祝觀世音順利安座，他建議觀音菩薩不能無尊稱，各位來命名如何？大家立即贊成。橫田米三郎說是否以「湯瀧觀音」名稱來敬奉？我是說以「北投觀音」來敬奉，佐藤義雄兄是「瀧瀕觀音」，篠崎德太郎兄則說這地方是礦港後庄，應以「礦谷觀音」來敬奉如何？或說「溫泉觀音」或者說「湯谷觀音」，如此這樣互相論議。村上彰一課長後來說可用「i mori（日語守宮，壁虎同音）觀音」，大家都為這滑稽語而大笑不已。我也認為對觀音不敬而詰問他的滑稽語，急性的村上兄說這是諸位聽錯，我是說「湯守觀音」（u mori 湯守，而非i mori 守宮）。最後大家同意以「大慈大悲北投湯守觀音大菩薩」來命名安奉。

（四）建觀音堂經過

由於信仰上我不忍心見臨時被安奉，立在石基上的觀世音菩薩「櫛風沐雨」（比喻以風來梳理頭髮，用雨來洗頭，受苦難之意），而想無論如何臨時觀音堂也好，決心建立一座觀音堂。當時剛好「台北掘內商會」的主人掘內桂光風先生來泡浴，就向他商談提及希望能捐獻二間四方位的觀音堂（6尺為一間，二間約3.6公尺），立刻得到他的答應，沒多時日觀音堂就建好。

（五）舉行開眼儀式慶祝會

有了觀音堂後就想舉行開眼（光）敬奉儀式，向松濤園的老板娘津田Ci ge ko（茂子）商量，得到她的贊成，而向在地住民一同商談，也得大贊成。在地人大家就狂歡熱鬧起來開始準備：台北的藝旦（藝妓） 們寄附四、五百隻燈籠，也有缽（法器）等很多寄附品，奉獻金額也達到三百餘圓，拋餅（儀式時要散拋給信眾的食品 ）及接待用的清酒等等，開眼式在受大家的歡迎中進行籌備。同年（1905 ）10月17日舉行盛大的開眼式，娛樂表演有藝旦的手舞，相撲，狂言（類似相聲），本土戲等。新設大大小小的燈籠有數百個，其他有糖果店，餅店，壽司店等攤位來歡待參拜者，內地人（日本人）約一千餘人，而本島人（台灣人）約五百人的參拜者。

（六）觀音堂用地出問題

在開眼式前3天，即10月13日下午，我在電話中接到海軍幕僚（海軍辦事處）通知明天14日，要平田源吾到幕僚報到。我想大概是把觀世音菩薩，安奉在海軍用地之緣故，向他們說明一下應該不會出大代誌。只好次日搭頭班車到海軍幕僚報到。「宮地」海軍參謀長詰問： 是否平田源吾所准許的麼？而回答是的；觀音堂興建在受委任管理的北投海軍用地嗎？回答沒錯；誰准許？或何人安置的？經這樣的質問，我沒法推辭就坦白正直地回答，沒經任何人的許可是自行安置的。宮地參謀長說：設置佛像需經報備核准加以管理，為何無經任何許可而濫安置佛像，這是不合法的，那麼現在就馬上回去拆移佛像等嚴厲命令。我述說觀世音是由鐵道部所奉獻，而這是一臨時安置場所，希望能寬限兩、三日，等開眼式後，執行拆除。由於頑固的宮地參謀長不答應，我很著急說明要今天自行拆除是沒法做到。後來只有到台北廳及鐵道部協議， 最後請和參謀長有親密交際的橫澤先生出面說情，終於取得延長五十天的拆移寬限的證件。後來，海軍參謀准許延後拆除的證件，獨漏列實際負責管理公地的平田先生而只以天野、百田、森三人名字頒發證書，對此平田先生感到沒面子，如今想起卻好可笑。

參、湯守觀音之美

觀音菩薩，全名為觀世音菩薩（避諱唐太宗李世民名，將觀世音改為觀音），觀世音菩薩梵名「阿縛盧根低濕伐羅」（Avalakitesvara ），古譯「觀音」、「觀世音」、「光世音」。新譯「觀自在」、「觀世音」、「觀音」、「觀世自在」。中國通用鳩摩羅什的舊譯「觀世音」。在民俗上， 尚有「觀音娘娘」、「觀音媽」、「觀音佛祖」等不同稱號。

在佛教體系中，觀音的形象有數種重要的經典依據及儀軌，依照不同宗派別與教義，一般可依性質歸納為顯教觀音與密教觀音二大類。顯教的信仰可歸納為三個主要系統，其一是依《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》（合稱淨土三經）等所述的西方淨土思想之系統。其二依《妙法蓮華經》（簡稱法華經）系統。其三依《大方廣佛華嚴經》（簡稱華嚴經）系統。

716年（唐代玄宗開元4 年）以後，僧人善無畏、金鋼智及不空三藏相繼來華，戳力於經典的翻譯工作，由於三人所譯的密教經典，均含豐富的儀軌，藉著各種圓滿手印、心咒及諸佛、菩薩、眷屬的護法而得解脫，於是密教流行中國。密教觀音的種類繁多，有六觀音、七觀音、十五觀音、四十觀音等，亦是多目、多臂、多首及多種持物之特徵，形態千變萬化。

另外中國民間出現的傳說、靈應集、寶卷、話本及受民間文學的影響，有民俗觀音的產生。通常這些被供奉在民間信仰的廟宇中，不居主尊地位，常常與道教的神祇並祀並被視為女神。民俗觀音有鸚鳥為伴及善財童子與龍女為侍等兩種形態。湯守觀音是一尊為守護北投而創造出來的觀音，就屬性而言是屬於民俗觀音。

「湯守觀音」本來安置的觀音堂在何處，並不清楚。唯一知道那是海軍委託平田源吾管理的地，在沒有報備核准下，擅自設置觀音堂，海軍甚不悅，限期50日內解決，但其詳細今已難考證了。1913年（大正2年），由於設置北投公園，便移至今溫泉路一帶溫泉旅館上方的丘陵，但不過後來遷移到「鐵真院」（今普濟寺）一片樹林之處。依據田中均所著《北投溫泉の栞》（1929 ）書中的湯守觀音老照片，湯守觀音從二間四方位的觀音堂，遷移到今普濟寺一片樹林之處，規模簡單，沒有拜庭，懸掛兩面幢旗，類似民間「祠堂」或日本「稻荷神社」建築型式（日文的稻荷指的是狐仙的意思，全日本有四萬多處稻荷神社，總本社是「伏見稻荷大社」。神社境內有許多狐狸，成對站立，姿態不同， 可供參拜，祈求好運。日本農民深信狐狸為神的使者，可以保佑四季平安及五穀豐收）。

一、造型之美

以前台灣石雕材的主要來源自泉州、廈門進口，如青斗石、泉州石、隴石、金門石，質地細緻硬度適中，近年大都使用省產的觀音石， 因質地略軟，不易做細部雕鑿，湯守觀音為本地出產的觀音石所雕成（浮雕）。觀音姿態立姿，站立在龜甲上，而立姿已不再是嚴嚴正正的正面像，呈現「小S」型的曲線，細部線條從生澀呆滯到輕柔艷麗，有種飄逸中具有流動感。主體的部分，頭戴風帽，梳髮髻盤於頂上，在髮髻上做不同的裝飾，如覆蓋頭巾、化佛冠、寶珠冠、花冠等。服飾以寬袖通肩大衣中衣結帶的漢式服。手持的物品為淨瓶，瓶中的甘露水或大悲水可以讓人們身心淨化，降福消災，百病消除。背光為頭光，呈圓滿狀。座騎為龜座，觀音腳踩神龜，一方面祈求長命百歲，也有溫泉源源不絕之意。

書籍介紹

本文摘錄自《北投學彙編：地方知識與社區營造》，開學文化出版

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作者：于國華、洪德揚、王世燁等人

北投是在台北這個繁忙大都市中

具有特殊悠閒漫活氣氛的城鎮

「全球化」潮流並不是單向發展，它促成了「地方化」的蓬勃，並且強調「學習」在新社會的重要性。此時，「社區總體營造」即可以視為台灣社會對「全球化」的回應，在於該政策重新發掘本土文化內涵並重建其價值、鼓勵民眾透過學習以適應社會變革。致力於地方營造的西村幸夫老師曾表示：「即使每個人、每個團體都有不同的關心對象，但仍然可以在追求共同目標的因素下，結合民眾的力量，進而改變社區。」

北投是在台北這個繁忙大都市中，具有特殊悠閒慢活氛圍的城鎮，地方的人們透過社區擾動、發掘在地知識，透過社區營造的方式醞釀、累積出地方學的內涵及想像。本書節選了自2001年以來舉辦過的16屆「北投學學術研討會」的發表內容，彙整19篇由地方專家的深入觀察從北投學、經濟產業、健康與環境規劃、社區營造、藝術文化等面向切入，深入觀察社區營造之各種可能性。邀請大家一同透過本書，再次發現及認識北投。

Photo Credit: 開學文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航