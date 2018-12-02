公民投票可以超越憲法嗎？從公投的目的和規範層次談起

根據新聞報導，公投結束後，愛家公投領銜人之一的游信義於臉書上表示：「『公投』是國民主權最高的展現，位階『高於《憲法》』。」此文一出引起網友論戰，甚至有人翻出他的法律系畢業資格，質疑他究竟是如何畢業的。

為什麼有公民投票？

2018公投過後，許多人開始在思考究竟公投有什麼樣的效力。有人主張，公投是全民意志的展現，效力超越《憲法》，但真的是這個樣子嗎？

這個問題，必須讓我們從公投的目的和規範層次談起。

《憲法》第17條規定：「人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」選舉、罷免主要是指人民對於民選公務人員的選任，以及用人民的力量所為的解任；而創制、複決權則是指人民對於法律的創設，以及對已制定的法律的否決權。起初，雖然《憲法》規定有創制及複決權，但卻始終沒有落實此基本權的制度出現；直到《公投法》立法以後，人民才得以實施《憲法》賦予的創制及複決權。

此外，公投的存在，有部分是為了以直接民主的方式補足代議民主的不足。

所謂的代議民主，指的是人民選出能夠代表他們意見的代議士，由這群代議士在國會內部代表人民行使立法權等。但由於代議士有時會因為各種原因不反應民意，而出現「代議失靈」的悖離民意狀況。雖然這個狀況可以在下次選舉以選票來呈現民眾的不滿，但有時會有緩不濟急的狀況，此時就需要公民投票這類「直接民主」的方式，來使政府正視民意。

可以透過公投決定的事項有哪些？

在討論公民投票可不可以改變現有的《憲法》架構前，我們先來看看在目前的《公投法》下，有哪些得以用公民投票決定的事項：

由此可見，在《公投法》的架構下，公民投票得決定的事項主要是「法律」、「命令」位階的事項，並不涉及《憲法》的修正。而在2017年底修正《公投法》時雖然有提出增加「修憲」、「領土變更」等公投事項，但最後被從草案中刪除。因此有關修憲的爭議，仍回歸《憲法》增修條文中，有關修憲案的複決規定（《憲法》增修條文第12條）處理。

公民投票可以改變現有的《憲法》架構嗎？不行！

從上面的說明我們可以發現，現有的《公民投票法》，實質上是在處理「法律、命令位階」的事項，因此不宜、也確實沒有要透過《公投法》改變現有的《憲法》架構，這也可以從立法院於修改《公民投票法》時刻意不列入修憲公投的做法中看出來。因此，關於《憲法》的修正，目前仍必須要回歸《憲法》增修條文第12條的規定。

其次，《公民投票法》明文，公民投票的對象是「法律」的複決、及「立法原則」的創制，也就是「法律」層次的問題。依照法律位階理論的想法，位階低於《憲法》的公投決定，自然不能夠撼動位階較高的《憲法》。

修憲有沒有界限？——釋字第499號解釋

附帶提及，假設公民投票真的可以改變《憲法》好了，雖然實際上並不可能，但有沒有什麼樣的限制呢？

事實上，在釋字第499號解釋中，大法官就提出了「修憲有界限論」的想法。這個理論的意思是：雖然現行法下我們可以透過增訂《憲法》增修條文的方式來改變《憲法》，但《憲法》中具有「本質重要性」的內容，是不容許改變的，否則就形同破壞《憲法》。而大法官認為，具有本質重要性的內容就包括了：

因此，就算人民可以以公投改變《憲法》，依照釋字第499號解釋的意旨，上述四個部分是《憲法》的底線，如果要修改也只能比較這個好、不能比這個差。

游信義的主張沒有理由

由上述的說明我們可以知道：

一、《公投法》一開始就只明文規定「法律」以下層級的創制複決，而不涉及《憲法》的變動。

二、就算可以修改《憲法》，修改的內容也是有界限的。

因此，游信義主張公民投票位階大於《憲法》，實際上是沒有理由的。

延伸閱讀

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：潘柏翰