《尋找聖靈戰士》：夢中聽見「神諭」要我走，不久後全村就被屠殺

文：菲利普・馬斯登（Philip Marsden）

莫若干教派

四年前，我開始尋找意謂「喝靈奶者」的莫若干教派。當時，我正在亞美尼亞高地的小鎮迪利疆（Dilijan）的陰暗市集裡。人潮中有一小群金髮、高顴的女人在賣番茄。「我們是莫若干教徒，」她們說：「祖籍在唐姆波夫地區，被強行遷來這裡。」

「什麼時候的事？」

「150年前，沙皇尼可拉一世幹的。」

她們簡略提到那導致流放生涯的宗教信仰―—強烈反對教士制度、按〈舊約・利未記〉的飲食律法設立商店，以及對早期基督教的認同。我們談了好一會兒，離開時，對於他們的熱情、潛藏的宗教承諾，以及她們塞進我口袋的血紅色番茄，我的心裡充滿了激動。

一年後，我在英國索美塞特郡的舊書店，碰巧翻到《俄國城鎮的朝聖客：美國的聖靈基督教跳躍者群體》（The Pilgrims of Russian Town: The Community of SpiritualChristian Jumpers in America）。書架上擺滿各種打獵記述、雄鹿知識以及泛黃的恐怖小說，而這本書在書堆中散發出的光芒，卻完全無法和迪利疆市集中的婦女連結起來。該書卷首有一幅托爾斯泰的照片，手上拿著帽子，圖說是「聖靈基督教教徒的長者。」書中的章節都和莫若干教徒有關，例如「莫若干傳統」、「莫若干家庭」、「追尋永恆的莫若干教義。」原來，聖靈基督教跳躍者就是莫若干教徒。

我花了五英鎊買下那本書。

書中有多種理論，解釋莫若干教徒為何是「喝靈奶者」。其中以他們自己的理論最令人信服，該說法以〈彼得前書〉的片段為本：

就要愛慕那純淨的靈奶，像才生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長……

對莫若干教徒而言，不論聖像、教士、教堂建築、十字架、聖母，或者瘦骨嶙峋的聖人，都沒有文字值得尊崇。唯有經由文字，才能獲致靈奶和聖靈，文字是上帝的表現形式。和諾斯底教徒（Gnostics）一樣，莫若干教徒認為，只有一部分教徒命中注定可以感知聖靈，這群被上帝選中的人即成為「小基督」，其他教徒在聚會所必須向他們行最敬禮。

雖然莫若干教徒的發展根源，和杜霍波爾教徒極為相似，但莫若干教徒對文字的重視，和杜霍波爾不立文字極不相同。在人數上，莫若干教徒遠超過杜霍波爾教徒，19世紀，他們成為俄國異議分子的主流，總數超過100萬人。他們的某個支派起於1820年代，遵循農民波波夫（Popov）的教義，將財物及各項資源合併，首次創造了「共產者」（Communists）這個名詞。另一支派則在1833年集體經歷了「偉大的聖靈滿盈」，在證道後感受到人間至喜，因而跳躍不已，該支派後來即被稱為「跳躍者」（The Jumpers）。

1865年，一本以《莫若干：信仰聖靈基督教教義的宗教團體》（The Confessionof Faith of the Spiritual Christians Called Molokanye）為名的小冊子在日內瓦出版了，內文由莫若干教徒自行撰寫，發展源頭追溯至「恐怖者伊凡」（Ivan the Terrible）統治時期。當時，莫斯科瀰漫著對外國的仇視及千禧年的迷信，俄國宮廷中的英國醫師，令莫斯科居民感到恐怖至極，一見到他即忙不迭關上門，許多人甚至將他視為反對基督者。一名來自異議分子最多的地區唐姆波夫的商人，前去拜訪這位醫師，一番長談後，獲知了當時大多數俄國非聖職者所不知道的東西――《聖經》。

後來，唐姆波夫商人把這個秘密告知地主瑪特維・塞米雍諾維奇・巴西金Matvei Semyonovich Bashkin），巴西金即刻從中看清，教會如何利用上帝的話語矇騙信徒。於是他開始奉行基督教義中比較清晰者，只參加山頂佈道（Sermon on the Mount），並且釋放農奴，不懼一切傳播福音。雖然他後來因此被逮捕，飽經折磨，在肢刑台上遭凌遲，但他揭示的天啟卻在唐姆波夫的肥沃土地上生根，並於200年後的莫若干教派發揚光大。

和杜霍波爾教派一樣，俄國宮廷及東正教教會也無法忍受莫若干教派的威脅，於是以當時最常見的方式，將教徒流放到帝國最偏遠荒蕪的地區。部分教徒甚至被鐵鍊鎖住，穿越冰原，被送達遙遠的北方，隨行者包括一個坐雪橇的教士，只要有人親吻他胸前的十字架，便可被釋放，然而莫若干教徒卻寧死不從。有些人被放逐到南方最熱、最艱苦的外高加索地區如亞美尼亞、喬治亞等地，其中有人（包括提摩非的祖先）到達亞塞拜然，過著孤立的團體生活，避免和周圍異族來往。然而，和同地區的杜霍波爾教徒一樣，他們也領悟到，這種孤立的生活，和盲目的愛國心與戰爭沒有分別。於是他們動身北遷，返回俄國。

神蹟顯現者

和莫若干教徒相處的第一晚，我們在戶外長桌一起用餐。茂盛的胡桃樹有如淡綠色天篷，高張在眾人上方。提摩非坐在長桌一端，抬著下巴，有著大主教般的氣質。他的妻子、三名兒子與媳婦，以及孫子們，依長幼圍桌而坐。此外，還有一名貌似使徒的男子米開爾（Mikhail）。

我詢問提摩非為何離開亞塞拜然。他坐在凳子上，身體後倚，全桌的人都靜待他說話。他的眉宇間閃過一絲陰翳。「那是1987年的事，當時我們住在蘇姆蓋特（Sumgait）。」

米開爾接著說道：「有一天晚上，他在夢中聽到一個聲音，要他帶領同胞離開。」

「那是神諭。」

「於是你們即刻遷離？」

「對！」他停頓了一下：「我們離開之後，大屠殺開始了。我們越過崎嶇的山區，隨身帶著行囊，一到達此地就決定定居下來，當時正逢雨季。」

「雨水沖走我們的房子。」米開爾說。

「於是我們開始禱告，雨也停了。」

「後來又碰上乾旱，我們只好禱告雨水再度來臨。」

提摩非和米開爾繼續說出一連串奇蹟，根據神學的邏輯，把祈禱視為具有像地心引力般的真實性；在亞塞拜然那段痛苦的日子裡，聖母瑪麗亞的雕像經常發出一道金光；如果在安息日做出不符教義之事，例如挖墳或工作，共產黨的各種器械便會故障。他們的行為以〈馬太福音〉第3章11至12節、〈歌羅西書〉第3章第14節、〈路加福音〉第14章第27節、〈羅馬人書〉第8章第16節等為依歸，那些聖經教義的作用，無異於艦橋對船隻的作用。

「你們跳躍嗎？」我問他們。

「跳躍？」提摩非搖頭：「不！」

「跳躍者不是真正的莫若干教徒。」米開爾說。

「他們宣稱大衛王也跳躍過。」

「哪裡記載了這件事？」

「沒有文字記載。」

「我也聽說基督跳躍過。」

他們兩人熱烈地討論著跳躍者，以及他們不正確的行為。我問起庫茲瑪・阿列塞維奇（Kuzma Alekseyevich）。

「庫茲瑪？你怎麼知道的？」

庫茲瑪是莫若干教派中的奇蹟人士。我在莫斯科時，聽過一些他的事蹟。

「他出身自我們的村子。」提摩非驕傲地回答。他說了不少庫茲瑪的故事，那些故事都已成為莫若干神話的重要部分。

「庫茲瑪過去在羅斯托夫傳教，法利賽派教徒（Pharisees）企圖殺害他，朝他開槍，然而子彈一到他身邊就四散而去，即使靠近他身子射擊也沒有用。他們將他上了手銬腳鐐，開車令他以手及膝蓋拖行，一路到了亞塞拜然。雖然到達山區時，他的足踝及手腕已皮肉盡去，但他仍然活著。他們又把他帶到一處陡坡，庫茲瑪開始禱告，路面的高度於是變得相同。哥薩克警衛一看，心生恐懼，就把他帶往監獄。前後三天，他們守在囚室外面，庫茲瑪則不斷禱告。他十分虔誠地禱告著，以致警衛都未發現他已經能走了，而且離開了囚室，到山上向莫若干村民傳道。三天後，莫若干教徒前往監獄對哥薩克人說：『你在看守誰？』警衛說：『一個壞人！』『他是誰？』哥薩克人回答：『庫茲瑪。』莫若干教徒便嘲笑警衛：『他正在山上傳教呢！』於是哥薩克人跑上山去，到達山頂時，庫茲瑪已經不見了。每次他們想要逮捕他，他就像彩虹般消失無蹤，這就是庫茲瑪的事蹟。」

米開爾又說：「我祖母說，出發旅行之前，大家都會去找庫茲瑪，請他看看是否一路平安。他總是說：『走到第一座橋時，你會見到一個韃靼人騎馬走來，你可以向他揮手致意，他是個好韃靼人。而在第二座橋遇到的韃靼人則是壞人，你必須快速躲到大石頭後面。』」

「庫茲瑪了解所有的石頭。」

「他懂許多事。」

「他曾準確預測過地震。」

「如果村裡有火災，村人會去找他幫忙。他會到聚會所去，四處走動，不斷禱告，火焰也就跟著越來越小。他會繼續禱告，直到餘煙都已熄滅。」

提摩非說：「當然，他不是唯一的一位。」

「許多人都有這種靈力。」

「我看過卓別林的一部電影，他能用單手抓住一匹馬。」

「他必然有相同的法力。」

「他有，米開爾，他當然有。」

相關書摘 ▶《尋找聖靈戰士》：被禁酒令害死的俄國人，和死在阿富汗戰場的軍官差不多

書籍介紹

本文摘錄自《尋找聖靈戰士：俄羅斯傳統東正教倖存史》，馬可孛羅出版

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作者：菲利普・馬斯登（Philip Marsden）

譯者：鄭明華

在莫斯科，本書作者菲利普・馬斯登遇上了一個正在閱讀高加索地區地圖的男人。他是一名杜霍波爾教友，一名「聖靈戰士」，俄國傳統東正教的倖存者。在被迫害的年代裡，大文豪托爾斯泰、凱薩琳大帝都曾伸出援手過。

這人啟始了馬斯登到一個奇異而模稜兩可的世界旅行的開端──在那個世界裡，沒有任何事足以和對宗教的堅定相提並論，在那兒，奇蹟是日常生活的一部分，也是那兒，惡劣的高加索山脈取代了俄國的大草原。

在一個被共產主義蹂躪的國度裡旅行，馬斯登尋找與前布爾什維克過往有關聯的人。在外界所不了解的俄國村莊，他遇見了勇敢但被這個世紀的風暴所困惑的男男女女，他也和亞茲迪總教長、流浪的醫生普希金，被放逐的喬治亞王子等各式各樣的人物面談。

他以如神仙故事般美麗的頓河南岸大草原景致，以及各種小人物的故事為背景，以開放而沒有偏見的心胸，用一種詩般的語言，流暢的行文，帶領讀者進入一個迷人的古老世界。

Photo Credit:馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航