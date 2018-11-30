肺炎病人需要輸血時，這位美國醫生要找花生和大豆？

史丹福最近與一位美國血庫醫生談論輸血醫學，她與我分享了一個有趣的個案。一位3歲大的男孩因肺炎入院，痰液培養顯示肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae）感染。病人出現溶血性貧血而需要輸血。那位血庫醫生跟我說，她遇到這個案後，立即叫實習醫生幫手到超級市場買了些花生與大豆，究竟這些食物與輸血有何關係呢？又可以怎樣幫到病人呢？

原來肺炎鏈球菌可以引起溶血尿道綜合症（haemolytic uraemic syndrome），更可以令紅血球出現T活化（T activation）的現象。這時候，血庫就需要作出特別的輸血安排了，否則病人的溶血可能變本加厲。

所謂的T活化，是指細菌中神經氨酸酶（neuraminidase）把紅血球表面上原本隱藏著的T抗原顯露出來。小孩大多未有抗T抗體（anti-T antibodies），成人卻大多已經製造出抗T抗體。抗T抗體會攻擊T抗原，如果含有抗T抗體的血液成分被輸到有T活化現象的病人體內，抗T抗體就會攻擊紅血球，令溶血惡化。

凝集素的作用

花生與大豆中的凝集素（lectin）卻是檢驗T活化的關鍵。不少的自然植物中都含有凝集素，它們是能與醣類或者特定蛋白質結構結合的物質。凝集素在植物中的真正功能還有待研究，但醫學界卻考妙地利用這些凝集素為血庫服務。

某些凝集素可以與紅血球上的醣脂質以及醣蛋白結合，做成血液凝集，因此它們可以用來鑑定特別的血液。較為常見的例子包括利用雙花扁豆（Dolichos biflorus）凝集素分別A1血型與其他A亞血型（A subgroup）及利用荊豆（Ulex europaeus）凝集素識別H血型抗原，分辨出孟買血型（Bombay）及亞孟買血型（Parabombay）。

至於T活化現象，則可以利用花生（學名Arachis hypogea）及大豆（學名Glycine soja）的凝集素去鑑定。花生凝集素會與T活化的紅血球有反應，而大豆凝集素則只會與出現最危險的典型T活化（classical T activation）的紅血球有反應。

出現T活化現象的病人接受輸血時需要經過特殊處理的血液成分，例如洗滌紅血球 （Washed Red Blood Cells）、減少血漿血小板（plasma reduced platelets）（減少血液成分中的血漿就可以減少抗T抗體）及低抗T抗體滴定度血漿（low anti-T titre plasma）。

醫生自製試劑檢驗

剛才提及的那位美國血庫醫生用超級市場買的花生與大豆製造了「土製」試劑為病人進行檢驗，檢查結果呈陽性反應，證明病人出現典型T活化。醫生為病人安排了特殊的血液成分作輸血，結果病人安然無恙。

那位美國血庫醫生知道香港的化驗室有試劑可以進行T活化的檢驗，都顯得相當有興趣。商業用的T活化試劑大都停產了，所以化驗室往往都需要使用花生與大豆提取物作原材料，自己發展出製造試劑的方法，所需要的技術很高。現時，大部分醫院都會把懷疑T活化的個案送到紅十字會輸血服務中心集中作檢驗。

想不到小小的花生與大豆除了好吃之外，竟然還對輸血醫學有如此重要的作用吧？

資料來源：Ramasethu J, Luban NLC. T activation. British Journal of Haematology. 2001, 112 (2): 259-63.Ramasethu J, Luban NLC. T activation. British Journal of Haematology. 2001, 112 (2): 259-63.

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

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