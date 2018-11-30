《大君主行動》：成功兼顧戰爭、驚慄元素

《大君主行動》是一套很有趣的電影，它把戰爭、驚慄這兩個風馬牛不相及的元素合二為一，而且兩方面都做得異常出色。在科幻動作電影改篇、續集當道的年代，這絕對是原創電影的一股清泉。

如果大家有看過預告的話，都會知道這電影其實描述納粹德國秘密研究的殭屍怪物。這是個很在小眾世界裡很受歡迎的題材，如著名的《重返德軍總部》系列電腦遊戲就以此為背景，甚至連電腦遊戲《Call of Duty》都曾經出現過納粹殭屍。但一個如此惡搞的題材出現在一部製作認真的商業電影中，這個配搭就突然變得很新穎。

我認為這部電影好看之處是把一個惡搞的、帶點cult味的題材拍得非常認真。當怪物還未出現之前，電影是一部精彩的戰爭片，且很成功地描畫出戰爭的恐怖。電影開首的空降片段已經非常令人感受到那種「搶救雷恩大兵」式的槍林彈雨的壓迫感，之後一直都很認真地把戰場的可怕帶到觀眾面前。因為電影不斷在描述戰場上的恐怖，所以當劇場之後轉向以殭屍怪物為主的恐怖片時，轉折也很暢順，並不兀突。

殭屍怪物出現之後，劇情發展為「困獸鬥」式的驚慄片，非常緊張。殭屍的設計也非常認真，這是監制JJ Abrams對化妝的一貫堅持。電影既然被評為三級電影，可想而知它的血腥場面也是不容小覷的。除了典型殭屍片出現的元素外，電影又加入二戰的軍事元素，令主角們與殭屍的對戰變得更多元化（其中最爽的自然是用噴火器！）。總之如果大家是殭屍恐怖片的愛好，肯定不會失望。

電影對人物的描寫也有花過一點功夫，每個角色都性格分明，有正義凜然的男主角，有為達目標不惜代價的隊長，有堅強硬朗的法國女生，有攝影師與法國男孩一隊歡喜冤家，令扎實的動作場面添加了一點人性。

總的來說，《大君主行動》以一個認真的手法來拍一個很cult的題材，後果竟然出奇地好。當這樣一個題材落在正規商業電影中，竟然顯得創意十足。而且電影成功兼顧戰爭片及恐怖驚慄片兩種風格，彼此呼應，絕對是玩味十足，比想像中好看得多。這是史丹福今年覺得最驚喜的電影之一。

史丹福推介度：85/100

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

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