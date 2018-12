婚姻平權不是輸給民主機制，而是輸在人類的情感不成熟與反民主

文:蘇俊濠(臺師大教育心理與輔導學系碩士班、臉書專頁「哈理斯的精神分析躺椅」作者)

11月24日的公投中最引發社會爭論的同性婚姻與性平教育議題,在結果出爐一個禮拜後,反同方高呼著「民主的勝利」,而同志團體則在「以民主之名的歧視陰鬱」下一再檢討或反檢討。而更多的討論,是思考反同方到底是如何獲取壓倒性的支持票數,如比文宣、家長心態、恐懼等。不過,絕少數人想過,問題的根源可能是一道心理學的問題,而壟罩其中的臺灣社會,又應該怎樣走下去。

你可能在疑惑「民主與公投」這些詞彙與心理學的關連到底是什麼呢?這不是政治學或社會學的範疇嗎?英國已故的著名兒科醫師和精神分析師Donald Winnicott(唐諾・溫尼考特)從人們使用這些詞彙時的潛在想法或意義出發,以心理學的角度指出——民主社會是「成熟」(mature)的,這正是健康個體所擁有的成熟特性。為此,民主能被定義為「良好地適應其健康個體的社會」。意即,精神健康(psychiatric health)與民主的成熟是彼此緊扣的。

過去人們把民主想像成一種「智力」,正如我們常聽說投票結果反映著「民智」,誰當選則代表「民智」低下或合格。終究,民主被當作「智力」的結果,彷彿智商高的人自然會作出「民主的行動」。但Winnicott指出,民主的路途,只有依靠足夠比例、足夠成熟的「情感發展」(emotional development)的個體,才能實現,以朝向更成熟的民主結構發展。

現在,先讓我們簡單地按成熟的程度,將社會的個體分為四類:

既然民主與精神健康有關,那為了瞭解一個社會的民主成熟程度,就得算出成熟個體的比例。Winnicott根據上述四個分類提出這公式:

這公式的重點在於,能貢獻社會的健康者的比例。Winnicott認為,要是社會有30%的成熟個體,就有20%的立場不確定者會因為被影響而被算作成熟,合計就有50%(這是一個社會能夠成熟地民主運作的基本,因為我們仍以「過半數」的邏輯思考)。但要是社會只有20%的成熟個體,能被影響的立場不確定者就會大幅減少,可能剩不到10%,即總數頂多有30%的個體能達到民主要求的成熟。剛好,這就是公投的結果!

就下一代幸福聯盟所提出的三項公投案來看(婚姻限一男一女、反對同志教育、同性專法),同意與不同意的得票比率大概是7:3。相對地,挺同的兩項(同婚入民法、完整性平教育),同意與不同意平均比率亦是3:7。

為此,既然同志團體認為後者是一種社會「成熟」與「情感」的進步,那就讓我們不甚精確地算算數學吧!一般研究指出同性戀者大約佔臺灣社會5%,現在極理想地假設他們都是選民,且就兩項挺同案投下同意票,所以30%-5%=25%非同性戀的支持者,而當中有10%其實是立場不確定者。那麼,就得出在傳統家庭長大的,只有15%是完全合符民主要求的(非同性戀)成熟個體。換言之,藉由這次公投,可以瞥見在臺灣傳統家庭長大的小孩,每17個,就有14個屬於心理學上的情感發展不成熟或精神健康不足。(成熟比上不成熟等同3:14)

20%的成熟個體,顯然無法與明顯/隱藏反社會者,與因軟弱或恐懼而被拉攏的立場不確定者對抗。更可怕的是,社會接下來將泛起「反民主傾向」,即一股以對民主的狂熱支持來偽裝的獨裁傾向。這種親社會但反個體的現象,已經在公投後在11月27日宣布組黨的「合一行動聯盟」(其決意取得2020年立法委員選舉越過二分之一的席次)主張「讓神掌權在立法院」中彰顯出來:他們的神,是獨裁的,且由他們來執行。

由此可見,在心理意義上,公投與民主毫不相干。所以Winnicott才直言:

「對特殊問題的投票,是與「民主」及其相關的任何事物都相差極遠的。「公投」,幾乎沒有成熟可言」(Much further removed from anything associated with the word democracy is the ballot on a specific point. There is little of maturity about a referendum.)