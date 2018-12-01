婚姻平權不是輸給民主機制，而是輸在人類的情感不成熟與反民主

文：蘇俊濠（臺師大教育心理與輔導學系碩士班、臉書專頁「哈理斯的精神分析躺椅」作者）

11月24日的公投中最引發社會爭論的同性婚姻與性平教育議題，在結果出爐一個禮拜後，反同方高呼著「民主的勝利」，而同志團體則在「以民主之名的歧視陰鬱」下一再檢討或反檢討。而更多的討論，是思考反同方到底是如何獲取壓倒性的支持票數，如比文宣、家長心態、恐懼等。不過，絕少數人想過，問題的根源可能是一道心理學的問題，而壟罩其中的臺灣社會，又應該怎樣走下去。

「民主」背後的心理意義：個體的情感成熟

你可能在疑惑「民主與公投」這些詞彙與心理學的關連到底是什麼呢？這不是政治學或社會學的範疇嗎？英國已故的著名兒科醫師和精神分析師Donald Winnicott（唐諾・溫尼考特）從人們使用這些詞彙時的潛在想法或意義出發，以心理學的角度指出——民主社會是「成熟」（mature）的，這正是健康個體所擁有的成熟特性。為此，民主能被定義為「良好地適應其健康個體的社會」。意即，精神健康（psychiatric health）與民主的成熟是彼此緊扣的。

過去人們把民主想像成一種「智力」，正如我們常聽說投票結果反映著「民智」，誰當選則代表「民智」低下或合格。終究，民主被當作「智力」的結果，彷彿智商高的人自然會作出「民主的行動」。但Winnicott指出，民主的路途，只有依靠足夠比例、足夠成熟的「情感發展」（emotional development）的個體，才能實現，以朝向更成熟的民主結構發展。

現在，先讓我們簡單地按成熟的程度，將社會的個體分為四類：

反社會者（anti-socials）：缺乏社會責任感的個體。 親社會但反個體者（pro-society but anti-individual）：以不成熟的傾向與權威作認同，以對抗內在的不安全感。由於他們空有形式地反對個體，故亦可稱作「隱藏的反社會者（hidden anti-socials）」。他們易於被社會學上那些同樣不成熟的領導所牽動，以組成反個體的、分裂的群體。 能貢獻社會的健康者（healthy individuals capable of social contribution）：情感足夠成熟與健康的個體，能一邊面對內在衝突，同時認清現實世界的衝突，且整個民主的重擔都落在他們身上。 立場不確定者（Indeterminates）：在足夠的影響下，會根據個人特性而偏向成熟或反個體的群體。

既然民主與精神健康有關，那為了瞭解一個社會的民主成熟程度，就得算出成熟個體的比例。Winnicott根據上述四個分類提出這公式：

反社會者：X%

立場不確定者：Y%

親社會但反個體者：Z%

能貢獻社會的健康者：100-(X+Y+Z)%

以上總計：100%

臺灣家庭不足的成熟個體

這公式的重點在於，能貢獻社會的健康者的比例。Winnicott認為，要是社會有30%的成熟個體，就有20%的立場不確定者會因為被影響而被算作成熟，合計就有50%（這是一個社會能夠成熟地民主運作的基本，因為我們仍以「過半數」的邏輯思考）。但要是社會只有20%的成熟個體，能被影響的立場不確定者就會大幅減少，可能剩不到10%，即總數頂多有30%的個體能達到民主要求的成熟。剛好，這就是公投的結果！

就下一代幸福聯盟所提出的三項公投案來看（婚姻限一男一女、反對同志教育、同性專法），同意與不同意的得票比率大概是7：3。相對地，挺同的兩項（同婚入民法、完整性平教育），同意與不同意平均比率亦是3：7。

為此，既然同志團體認為後者是一種社會「成熟」與「情感」的進步，那就讓我們不甚精確地算算數學吧！一般研究指出同性戀者大約佔臺灣社會5%，現在極理想地假設他們都是選民，且就兩項挺同案投下同意票，所以30%-5%=25%非同性戀的支持者，而當中有10%其實是立場不確定者。那麼，就得出在傳統家庭長大的，只有15%是完全合符民主要求的（非同性戀）成熟個體。換言之，藉由這次公投，可以瞥見在臺灣傳統家庭長大的小孩，每17個，就有14個屬於心理學上的情感發展不成熟或精神健康不足。（成熟比上不成熟等同3：14）

越公投，越獨裁！而且是偽裝的獨裁！

20%的成熟個體，顯然無法與明顯／隱藏反社會者，與因軟弱或恐懼而被拉攏的立場不確定者對抗。更可怕的是，社會接下來將泛起「反民主傾向」，即一股以對民主的狂熱支持來偽裝的獨裁傾向。這種親社會但反個體的現象，已經在公投後在11月27日宣布組黨的「合一行動聯盟」（其決意取得2020年立法委員選舉越過二分之一的席次）主張「讓神掌權在立法院」中彰顯出來：他們的神，是獨裁的，且由他們來執行。

由此可見，在心理意義上，公投與民主毫不相干。所以Winnicott才直言：

「對特殊問題的投票，是與「民主」及其相關的任何事物都相差極遠的。「公投」，幾乎沒有成熟可言」（Much further removed from anything associated with the word democracy is the ballot on a specific point. There is little of maturity about a referendum.）

公投與民主不相干，是因為這些問題本身就是不公正的！正如投了同意以專法來保障同性伴侶權益的人士，在事後亦可以隨意反悔，正如護家盟秘書長張守一就在公投後立即表示，會反對盟友下福盟提出的第12案，並設法阻止未來執政黨為同性關係立法。這就凸顯了在投票中選擇「愛家」的人與實際執行「愛家」行為的人，兩者毫無瓜葛。為此，理應重申：公投與民主沒有任何關係！若真的要檢討，那我們發現，同志不是輸給民主機制，而是人類的情感不成熟、反民主。

為了培養民主，我們要做什麼？

我們無法強加民主制度在一個以不成熟個體為主的國家之上，因為結果只會淪為反民主的公投鬧劇。我們必須先轉向那[100-(X+Y+Z)]%的能貢獻社會的健康者，看見他們從嬰孩至成人的成長過程中，父母或家庭環境為他們所做並促使情感成熟的事，這些事是後天難以、或只能以心理治療來增加的先天民主因素（innate democratic factors）。

民主，源於人類本性，是一種從家庭中發展的先天傾向。良好的普通家庭，足夠好地為先天民主因素創造並提供唯一的環境。為此，面對14/17的不成熟個體，政府必須給予父母幫助，從預防各種生理疾病的科學知識、護理的指導、教養的指引、到孩子出現心理或行為問題時的協助，或父母在困境中（如離異、單親、家暴、無法照顧小孩、生病等）時亦然。這樣，當他們能夠運作起一個良好的普通家庭，民主要求的「情感成熟」就會萌芽。正如Winnicott說：

「社群裡天生的民主因素，是源於普通良好家庭的運作」（The innate democratic factor in a community derives from the working of the ordinary good home.）

也許聰明的讀者已經注意到筆者前述刻意未明言「成熟」為何，仍因為我認為要來到家庭的成長環境中，才能凸顯「成熟」指涉的情感重要性：個體的情感發展，是從對客體（父母）的絕對依賴（absolute dependence），到朝向獨立（facing interdependence）的成熟過程。他在情感上能逐漸迎接複雜與陌生的世界，擴大生活圈，走出舒適圈，並與民主社會的價值作認同。也就是說，成熟者能在情感上處理與父母（或神）的異議，踏上一段永遠在爭議與辯證的獨立之途。反之，父母若能培養出成熟的小孩，就必須接受小孩將不再全然依賴他們及其價值，走向一個與前一個世代不同的世界，一個被情感成熟所定義的民主世界。

「可選擇及有價值的行動，不論人數得多少，就是去支持情感成熟的個體，並讓時間來做餘下的事」。讓臺灣人驕傲的，不正是民主價值嗎？記得民主的社會能良好地適應健康的個體，為此，為了社會的成熟以走向真正的民主，挺同、反同、立場不定者及執政黨，都應讓看見現實那20%的成熟個體，盡力提供完善的民生與民心的教育及協助。而同志所追求的理想價值，也許就讓普通良好家庭能運作起來後的時間來完成吧，因為今天的公投，正正是臺灣家庭中情感發展失敗的折射。

延伸閱讀

參考資料

Winnicott, D. W. (1950). Some thoughts on the meaning of the word democracy. In The family and individual development (pp. 228-250). London & New York: Routledge.

——(1963). From dependence towards independence in the development of the individual. In The maturational Processes and the facilitating environment (pp. 83-92). London: Hogarth.

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九