輪椅族進得了操場跑道嗎？一位身障大學生的感慨

文：蔡雅琄

12月3日是國際身心障礙者日，即便現在是個強調公平正義的時代，也是我國《身心障礙者人權公約施行法》生效的紀念日，仍舊有一群人無法在操場上享有完整的運動權，覺得訝異嗎？各位不妨觀察身邊的運動場或是學校操場，是否立著「禁止輪椅或各種輪具進入」的告示牌。

而一位身心障礙大學生該如何爭取權益呢？其實大學裡有一個「特殊教育推行委員會」，這是教育部為了推動特殊教育學生之學習輔導等事宜，規定大專院校應成立的單位（見《特殊教育法》第四十五條第二項）。身心障礙大學生要反映學校相關事宜，常需透過此委員會機制，而筆者想討論此溝通機制目前實務上的問題。

筆者是一位台南大學的學生，在2016年11月6日跟朋友在操場活動時，被警衛制止並請我離開操場跑道，並開始了一連串與校方的溝通。然而卻只得到了許多讓人無言的回應，例如：

一定要在操場運動嗎，難道沒有其他運動地點嗎？有沒有哪個時段比較常來運動，我們可以改採登記制？可不可以晚上再來操場？可以在操場中間處運動嗎？我們是為了安全，怕你被別人撞到？如果開放你一個輪椅進操場，就會有更多輪椅族也會進入操場；你可以接受在操場上看到很多輪椅族嗎？其他運動的民眾應該無法接受。

最終只得到校內「特殊教育推行委員會」的決議：請體育室將「田徑場開放使用辦法」提行政會議討論，輪椅族的部分則由需要使用的人向體育室提出「專案申請」，經過相關單位審核通過後使用。筆者學校之「田徑場地管理及使用要點」已於今年6月在行政會議修正通過，且依然是禁止各種輪具進入。

歷經長時間的溝通過程，筆者不禁開始思考作為一位身障者在大學裡，我應該如何去爭取權益？因此看見「特殊教育推行委員會」目前的運作缺失。

2009年在汐止就曾經發生相關事件，當時「臺北縣汐止市立綜合運動場管理要點」的第十二條規定：「本場地嚴禁下列各項規定進入場內：（一）本場地嚴禁汽、機車、自行車、輪椅及娃娃車進入」。經內政部回函提及「嚴禁輪椅進入」之規定，顯已違反《身心障礙者權益保障法》第16條第2項規定，令汐止市公所限期改善」，因此修正過後的要點為「場內禁止任何車輛、溜冰鞋等進入」。

然而即便有此先例，台南大學校方至今仍不願意修正「禁止各種輪具進入」之規定，雖可開放筆者進入操場，卻不願意開放給其他的輪椅使用者，此種以專案申請的方式，即使筆者能夠進入操場，但這種享有「特權」的歧視感實在是非常不舒服，更不願漠視其他輪椅使用者的運動權。

而從以上修正過後之規定，或許會有人認為輪椅也是車輛呀！筆者與學校溝通過程中，的確就曾出現這樣的言論，但事實上車輛在《道路交通管理處罰條例》中第三條的定義為：「指非依軌道電力架設，而以原動機行駛之汽車（包括機車）、慢車及其他行駛於道路之動力車輛」，輪椅並不屬於車輛的範圍內。沒想到在國小和國中被同儕說過「把輪椅當作車」的玩笑話後，如今竟然在大學時又再次聽到。

以下筆者將討論：（1）學校是否可以用安全性及校隊使用之名，禁止輪椅進入操場？（2）學校相關單位是否有權力禁止輪椅族使用大學操場？（3）作為身心障礙學生爭取權益之管道的「特殊教育推行委員會」，目前有幾個運作缺失。

Photo Credit: 筆者攝

首先，不可否認學校操場應適時給予學校校隊使用，因為這是他們的練習場所，也是他們的戶外教室，然而輪椅族、一般民眾與校隊是否能同時使用操場空間？難道一定得排除輪椅族才能讓校隊與一般民眾使用的更安全、舒服？例如筆者與本校溝通時，學校立場認為即便現在已設有勿佔用第一至第三跑道之告示牌，以供校隊練習使用，卻有許多人不遵守規範。但校方對於運動場的使用思維，應是教育普遍使用操場的一般民眾，而非特別限於輪椅族。倘若只限制輪椅族，不免讓人聯想校方僅是挑軟柿子吃而去設限。民眾使用操場的素質差，卻得讓輪椅族去承擔占用操場跑道、占用校隊選手練習空間之罪名，實在不合邏輯。

其次，輪椅族在操場上運動，是否會讓校隊和一般民眾為了要閃避輪椅族，而增加使用的危險性？試問各位去操場的運動經驗，是否每一個人都是以較快的速度跑步？想必有許多人是以慢跑或快走居多。如果因為輪椅族在操場上的運動速度太慢，那是否操場該限制的不是輪椅族，而是每一位跑得太慢的民眾？而跑步速度如果快到無法閃躲輪椅族，又希望建立一個「安全的」跑步環境，那改用跑步機應該才是較安全的選擇？

根據《身心障礙者權益保障法》第十六條提及的：「公共設施場所營運者，不得使身心障礙者無法公平使用設施、設備或享有權利」，設牌禁止輪椅使用者進入操場跑道，顯已明顯違法。

回想起筆者高中時，曾在校內運動會的大隊接力擔任最後一棒，很感謝當時學校、導師、體育老師以及同學的鼓勵，當時的情景感動了在場的許多人，自己也因為能和一般同學一起參與運動會而備受鼓舞，因而從未想過原來輪椅族在操場上運動，是許多地方所禁止的行為。當時若知道有這些規定，發現輪椅使用者進操場是「占用一般人的跑道」，我可能根本不會跟大家一同參加如此有意義的團隊活動。

而依照《身心障礙者權益保障法》，公共設施不得使身障者無法公平使用設施。然而觀察現今許多公共設施，由於無障礙設施的不足，讓身障者無法進入，現在卻連理應可以讓身障者使用的操場，也限制著輪椅族的進入。

Photo Credit: 國立台南女中網路相簿＿20111223校慶運動會）

回到身障者之運動權，我國每年都會舉辦全國性的身心障礙者運動會，並且代表台灣到世界參加奧運比賽，並時常有為國爭光的佳績。但如果僅止於每年給予身障者辦理身心障礙者運動會的舞台，卻在平時忽略身障者的運動權益，是否對於身障者而言，此舉只是一種形式上的體面？

建議大家如果看到身邊有類似的告示牌，不妨挺身捍衛輪椅使用者之權益，運用一人一信寫信到教育部或是該運動場管理者、校方等，還給輪椅使用者應有的運動權利。而針對操場跑道之管理者，在修改操場使用條例之餘，或許試著以柔性的告示牌，呼籲民眾注意跑步安全、校隊練習時勿佔用校隊練習之跑道。畢竟優質的運動素養人人有責，而不是只禁止輪椅使用者進入操場。

而關於特殊教育推行委員會的缺失，根據《大專校院特殊教育推行委員會組成與運作方式參考原則》第四條，「本會必要時，得邀請專家學者或民間團體出席指導，或請相關系（科）、所、學生或家長列席說明」。所謂「必要時」於條文上定義不明，以致於筆者曾多次要求希望列席之需求，校方卻回應無法列席參與。

此外，該法在身心障礙學生代表人數並未明定人數或比例，而以本校設置要點為例，委員設置共有11人，身心障礙學生和家長代表卻只有各一人，其餘為副校長、特殊教育中心主任、教務長、學務長、總務長、系所主管代表二人、教師代表二人。筆者認為，作為討論身心障礙學生權益的會議，身心障礙學生代表人數明顯不足。

究竟大專院校的身心障礙同學，要反映身心障礙權益的相關事項時，得透過何種方式才能直接與學校進行溝通與反映？更別說此多數學校不願公開會議內容，而且更不讓權益受損者列席表達意見，這在民主時代，難道不是另一種黑箱會議嗎？

建議教育部應修改《大專校院特殊教育推行委員會組成與運作方式參考原則》第四條，「必要時」反映相關權益之同學可列席說明；且身心障礙代表人數應規定一定比例，甚至於學校每一身障類別之同學皆有代表席次，方能更清楚瞭解每一種障礙類別學生的需求，較能以身心障礙學生之角度考量，更能符合特殊教育推行委員會運作的意義。

最後回到大學校園裡身障者的公民權，我們總是看到許多學校標榜「校園無障礙」、「建立友善校園」，然而即便連台南大學這個擁有特殊教育學系的大學，理應更重視身心障礙學生的需求，校方對於身障同學應更加友善，然而最讓人感到失望的是連「軟體」也如此不友善。「友善」不僅是硬體上的無障礙，而是校方是否有認真思考身心障礙學生的真實需求？

身障者需要的其實很簡單，只是想要一個平等而適宜的空間；硬體的不完善並不可怕，可怕的是人與人彼此的不友善對待。如果連最基本的公共空間都要拒絕輪椅使用者，那身障者如何能期待這個社會對身心障礙者是友善的？

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航