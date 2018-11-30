公投通過「反核食」日本擬上訴WTO，郝龍斌：南韓能，台灣當然也能

國民黨所提「反空汙」、「反深澳」及「反核食」3案公投全數通過，不過其中「反核食」公投案，日方日前揚言將向世界貿易組織（WTO）提出告訴，而學界、政界皆憂心如上訴台灣「100%會敗訴」，不過為此國民黨副主席郝龍斌則強調，「南韓能，我們當然能」。

日本2011年發生福島核災之後，許多國家對日本產食品採取進口管制措施，目前有包括中國、南韓等8個國家和地區維持禁止進口措施。

我國自2011年起暫停進口日本福島及周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）產製的所有食品，不過，台灣目前正爭取加入日本主導的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），正考慮順應國際與WTO的趨勢，改採對「高風險食品」進行管制，而非全面不能進口。

不過，由中國國民黨副主席郝龍斌提出的「反核食公投」（主文為：「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」）日前通過，得到高達779萬1856張同意票，超過223萬張不同意票。

日本外務大臣河野太郎29日表示，對台灣公投結果維持限制日本產食品進口感到非常遺憾，也表示在任何可能選項中，不排除透過世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制來解決。

對此，台灣WTO駐團官員表示，根據WTO的規範，關於安全顧慮的食品管制進口，還是要看科學證據，因此或許國內政治紛擾，與日本的這項議題，最後還是要在國際經貿場域，看科學證據解決。

官員表示，日本已就南韓類似爭議向WTO提出告訴，雖然內容與適用條文未必相同，國內仍可參考，南韓尚在上訴中。一旦日本提告台灣，將由農委會與行政院經貿談判辦公室主責處理。

反核食恐上訴WTO，郝龍斌：南韓能，我們當然能

反核食公投過關，日本擬提告WTO。公投領銜人、國民黨副主席郝龍斌今天表示尊重，但呼籲日方尊重台灣民意的展現。

《風傳媒》報導，郝龍斌表示，這次的公投結果，並不是約束日本政府，而是約束執政黨與政府，因過去民進黨政府多為日本講話，尤其駐日代表，常說出不符合國家利益的談話，這就是國民黨提出公投的重要原因。

郝龍斌強調，雖然南韓與日本在WTO的訴訟過程中敗訴，但南韓政府仍堅持不能進口日本核災食品，「韓國能，我們當然能」。

南韓自2013年起，禁止日本福島、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉等8個縣水產品進口，但日本向WTO提訴，WTO爭端解決小組於2月22日裁決日本勝訴，南韓翌日提出上訴，目前仍未做出最終判決。

學者預估：台灣100%敗訴

《中央社》報導，中經院WTO及區域貿易協定（RTA）中心副執行長李淳表示，台灣的情況與南韓「如出一轍」，在WTO的爭端解決機制下，他預期台灣幾乎100%會敗訴。

李淳表示，WTO的爭端解決機制，有兩大原則，一是看管制進口國是否有「必要」，且管制是否過當；二是管制進口是否有「科學證據」，可以證明產品的風險大到需要禁止進口。

李淳說，現行反核公投禁令是針對「縣市」，而非針對有輻射汙染的產品，無論在必要性或科學證據，理由都不夠充分，因此敗訴的機率很高。

李淳表示，若台灣敗訴，日本可向WTO申請對台灣貿易報復的授權，對台灣將造成嚴重衝擊。

此外，台灣正在爭取參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的第二輪談判，目前CPTPP的11個成員國中，與台灣關係最密切、最具影響力的國家，就是日本，若台日最終走上WTO爭端解決機制，台日關係勢必受影響，台灣能否加入CPTPP，也將出現很大變數。

根據統計，日本是台灣第三大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，台灣為日本第四大貿易夥伴，2017年雙邊貿易總額為627.4億美元，台灣對日出口為207.9億美元，主要出口項目包括積體電路、磁片、固態非揮發性儲存裝置、冷凍魚等。

2017年台灣對日本投資件數為36件，金額為2.02億美元，同期日本對台灣投資件數為418件，金額為6.41億美元。

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核稿編輯：羊正鈺