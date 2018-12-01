【圖輯】煤炭跟花一樣香：波蘭城市轉型的世代衝突

煤礦是人類歷史上非常重要的一種資源，古代庶民生活的燃料，到工業革命時當作蒸汽機的動力來源，這些都是煤所帶來的變革。不過燃燒煤炭所帶來的高度污染，也讓人們開始意識到，這項資源的運用方式必須有所調整。例如台灣今年鬧得沸沸揚揚的燃煤電廠，就是感受到空汙之後引發的爭議。

波蘭有一座煤礦城市，隨著煤礦場關閉後而有了不一樣的命運。

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西里西亞省（Województwo śląskie）的卡托維治（Katowice）有波蘭「煤礦之都」的稱號，這裡有波蘭最古老的維喬雷克（Wieczorek）礦場，自1826年就開始啟用。不過，維喬雷克礦場在今（2018）年3月就被關閉，結束192年的採礦歷史。

藝術家庫迪｜Photo Credit: Reuters/達志影像

藝術家庫迪（Grzegorz Chudy）住在卡托維治的尼柯索威克（Nikiszowiec），他說是第一次發現城市的街道充滿綠意盎然的花草樹木，而且有清新的空氣。「這真是令人難以置信，過去從來不會有人意識到有這麼多路樹。當卡車載運著煤碳時，灰塵與髒汙都覆蓋住這些植物。」

維喬雷克礦場是歐洲地區汙染最嚴重的幾個礦場之一，而聯合國的氣候變遷大會，12月3日就是在卡托維治這座城市登場，會有近200個國家的代表齊聚一堂，擬定該如何抑制溫室氣體增加與制止氣候變遷的規則。

會議召開前夕，世界氣象組織已發出警告，預估本世紀末全球溫度將上升攝氏3至5度，比原本預期的攝氏2度還要高。

由於擔心歐盟與美中等國間的貿易緊張局勢，會談中任何對本國工業可能產生影響的決議，都可能成為阻礙協議形成的障礙。

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波蘭經濟在煤碳轉型的過程中歷經痛苦的抉擇，不過該國政府依然提出新的煤礦開採計畫。這項決定得到想保障就業的國民支持，但這股民族的情緒卻讓他們忽略了採礦事業對健康與地球環境的不利影響。

這件事情引起不少共鳴，特別是20世紀80年代，礦工被視為國家經濟英雄時，那些還記得反共運動對生計造成致命打擊的老波蘭人。

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36歲的庫迪經常把他在尼柯索威克內的生活和建築，畫到他的作品之中，而他正是後來移民到城市內的波蘭人之一，主要是城市的工業風規劃和較低價的房屋租金吸引他前來。

尼柯索威克建於20世紀初，主要是為了礦工家庭而建，設計能自給自足的社區，飲食、衛浴等生活所需都能滿足。

共黨統治在1989年瓦解，波蘭採礦業也一落千丈，讓尼柯索威克的犯罪率和失業率居高不下，惡名昭彰。

蒂帕所製作的煤碳戒指｜Photo Credit: Reuters/達志影像

但這個情況已有所改變，隨著藝術界人士的進駐，讓他們的作品出現在這座煤礦之都。「以不同的方式使用煤碳，呈現嶄新面貌，所以可說煤碳是『黑金』。」製作煤炭珠寶的蒂帕（Katarzyna Depa）如此說道。

但對那些採礦依然活在心中的人來說，要面對這種改變是很困難的，因為煤炭的氣味和花香一樣令他們安心。而重點在於，這些意見分歧的人們，正錯過了與他人營造出新社區意識的機會，將來會更加難以融入。

「過去的氣氛好多了。」礦工札威茲札（Krzysztof Zawisza）說，「每週五或週六晚上，跟朋友們坐在河岸邊喝啤酒、吃烤肉，但現在出現於河岸邊的這些人，我多半已不認識。」

礦工札威茲札｜Photo Credit: Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航