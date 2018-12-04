【國際大風吹】好像很重要的APEC，對台灣的意義是？

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各位可能還沈浸在大選過後的情緒當中，不過這集要來關心一個大選前的新聞事件：11月18日閉幕的亞太經合會APEC。APEC是一個台灣各大媒體只要有辦法就會一路跟出國採訪的重大事件，每次政府派誰代表台灣，也都備受矚目，但APEC有什麼意義？為什麼對台灣很重要？

同樣值得關注的是，今年的APEC竟然出現史上第一次，會已經開完，卻沒辦法發佈領袖共同宣言的尷尬狀況。代表美國出席APEC的副總統彭斯，跟中國國家主席習近平，不只在公開發言的時候打起口水戰，雙方代表團也在幕後對共同宣言的草稿僵持不下，導致最終宣言開天窗。這樣的緊張情勢，在APEC之後有機會緩和嗎？

美中互嗆 共同宣言首次難產

按照APEC傳統，官方晚宴上各國代表和配偶都要換上主辦國傳統服裝，拍張大合照，展現團結氣氛，今年在巴布亞紐幾內亞也不例外。但是在笑容背後，會場飄散著美中對抗的濃濃火藥味。

彭斯在行前就放話，除非中國在貿易、智財權保護、技術轉移、開放市場、干預西方政治等方面做出改變，否則7月以來美國發動的貿易戰會繼續打下去，甚至會進入冷戰。APEC企業領袖峰會上，面對各國商界代表，彭斯直言：「美國不會轉向，除非中國先做出改變」、「我們不會讓夥伴債臺高築，不會強迫、破壞你的獨立性」，勸各國不如與美國做生意。但習近平也反嗆川普式的保護主義，最終只是「零和博弈」，反問在座代表「要合作還是對抗？」

會後，一向在閉幕發表的領袖共同宣言，在美中代表團對內容僵持不下的局面下難產。澳洲總理莫里森也直言，如果大國就是意見不合，那也沒什麼好遮掩，不該為了硬要發表公報而粉飾太平。聽起來，APEC好像是大國之間的遊戲，其他國家都只能被動配合，那台灣參與有什麼意義嗎？

其實有，我們要從APEC的歷史講起。

Photo Credit:中央社

APEC：台灣難得充分參與的國際平台

亞太經合會在1989年成立，台灣則是在1991年以中華台北的名義加入，目前總共有21個成員，所有成員的貿易總量約佔全球的47%。主要目的是作為經濟合作的論壇平台，透過促進區域內自由貿易，替亞太人民謀求安全、穩定和繁榮。跟很多國際組織不同的是，APEC是以經濟體而不是國家為單位，所以像香港跟中國就是兩個不同成員，同時也避開了台灣的國家定位問題。

當初各國歡迎台灣入會，基本上是認同台灣的經濟實力。不過為了避免台灣入會可能引起中國不滿，特別把APEC定位成「各經濟體高層代表的非正式諮商論壇」。儘管北京當局主張港台兩地只能當觀察員，但最終還是拿到會員資格。只是，在中方阻撓下，總統不會親自出席，而是每年都委派一位「領袖代表」，而該選誰也就成為總統的課題。

Photo Credit: 關鍵評論網 截至2018年止，歷年台灣APEC領袖代表出任次數比較，施振榮照片：Rico Shen CC by SA 3.0

台灣派過哪些APEC代表？

翻開台灣APEC代表排行榜，榜首是前副總統連戰和蕭萬長，各擔任過5次，但除了政府高官，從學界的前中研院院長李遠哲，到商界的宏碁創辦人施振榮，每年都有不同考量。外交部表示，今年中方本來企圖把APEC從未承認的「一中原則」塞進組織運作，但提案被否決。而最終由台積電創辦人張忠謀出席，外界認為很安全，一來沒有政治色彩，二來他在兩岸都有投資，半導體專業也跟今年主題數位經濟很有關連。

大家都知道，台灣的國際空間有限，APEC本身相當有影響力之外，可以說是台灣極少數充分參與的國際組織，也是可以跟美、俄、中、日、韓等各國領袖同進同出的罕見機會，所以政府代表除了參加各種會議，傳達台灣在國際經濟可以有什麼實質貢獻、提高國際能見度之外，一定也會把握機會，直接在場邊跟各方領導人對話。張忠謀行前就透露對習近平、安倍晉三和彭斯都有話要說，其中跟彭斯見面創下台美在APEC的最高層級會談，外界揣測兩人或許討論了雙邊FTA的可能性，不過實質內容並沒有公開。

說到彭斯，最後還是要回到美中貿易戰。目前為止，美國已經針對中國貨品徵收2500億美金關稅，中國也大力反擊。在雙方你來我往的喊話之下，似乎還看不到停火的跡象。不過每年10月、11月畢竟是國際峰會旺季，APEC之後緊接著就是G20、二十國集團高峰會，今年是11月30號在阿根廷召開。川普將會跟習近平面對面。不過這場川習會會不會讓緊張情勢緩解，專家多半是不樂觀，因為白宮要求的改善事項很多，姿態又強硬，中方應該不會輕易妥協。換句話說，這場從七月爆發的戰火，多半會繼續延燒，甚至越打越兇。

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監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威、羅元祺

主持：李漢威

拍攝後製：鄭宇軒

核稿編輯：楊士範