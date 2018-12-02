誰是別人？誰又是我們？駁朱家安〈為什麼涂們的統一說比傅瑜的台獨說更不合理〉

文：夏逸平（德國弗萊堡大學哲學博士生）

近日讀到了朱家安的〈為什麼涂們的統一說比傅榆的台獨說更不合理？〉一文，文中流淌著作者一貫的論證分析，並深入淺出地闡明其觀點。文章認為雖然統一與獨立看似是兩個對等的主張，但其實涂門的統一說比傅榆的獨立說更不合理，核心原因在於，涂門「在宣示另一群人的國族認同」，而這是他無權做出的。並且，文章也提醒我們，替別人宣告國族認同乃是一種被我們忽略的話術。

簡言之，涂門無權宣稱台灣是中國的一部分，因為這在宣示另一群人的國族認同。但在這個結論中，事實上已經預設了台灣與中國大陸乃是兩個不同的個體，而這個前提對於涂門或中國大陸而言事實上是不存在的，甚至對於部分台灣人而言也是不存在的。對這些人而言，台灣不是「別人」而是「我們」。而一旦是「我們」，那麼根據文章的邏輯，國族式的宣稱就將是合理的，因為這並非是替「別人」做宣稱。為了更好地說明這個論點，我也從文章所舉的青蛙的例子展開。

在關於青蛙的分組報告中，大華選擇了台北樹蛙，小明選擇了盤古蟾蜍，大華對此感到不滿，要求「小明應該來台北樹蛙這一組」。在這個例子中，確實不論大華有多好的理由，似乎都無權宣示「小明屬於台北樹蛙的這一組」。然而在中國大陸的認知（還包括有中國認同的台灣人）之中，情況其實更像是以下這般，且此一情況更符合現實政治：

在關於青蛙的分組報告中，老師將大華與小明都分到了台北樹蛙這一組。但是報告做到一半，小明卻因為某些理由不再想跟大華一組，而想去盤古蟾蜍這一組。

一旦我們將情節做一如此的轉換，那麼在這個情況下，大華是否有權宣稱「小明屬於台北樹蛙這一組」？當然是有的。因為大華與小明本身就屬於同一組，而小明此刻若要離開，也將使得報告無法進行。確實存在著一種狀況，那就是大華的表現過於糟糕、而使得小明不願再跟大華一組，但小明能否離開則取決於老師是否同意，或者是其他小組是否願意接納。但不論如何，這並不影響到在大華的認知中「小明是屬於台北樹蛙這一組」的，且做出這樣的宣稱。

為什麼說此一情境更符合現實政治。原因在於，當涂門說「中國台灣金馬獎」時，並無違背任何法理上的原則，不論是對於中華人民共和國憲法還是中華民國憲法，此一說法皆成立。而傅榆的台獨說，表達了她想要離開那個報告小組的願望，但卻並不妨礙另一方仍將她視作是小組一員的看法。

文章顯然注意到了國族認同是否可以上綱到「每個人都只能替自己表態」，而文章認為傅榆的表態範圍是合理的，因為「對任何一個台灣人個體來說」，「台灣屬於中國」和「台灣不屬於中國」是「符合規格並且可以理解的答案」。換言之，身為「台灣人」有權對於「台灣是否屬於中國」這樣一個問題做出表態，而中國人則無法。

然而一如我已經說過的，對於中國大陸以及部分有中國人認同的台灣人而言，中國與台灣的區分本身就是不存在的，「台灣人」與「中國人」也並非如作者所理解的是兩個相互排斥的範疇，而是蘊涵關係。因而，根據文章的邏輯，某一個台灣人有權對於台灣的國族認同作出宣稱（或者「符合規格並且可以理解的答案」），那麼某一個中國人當然也有權對於中國的國族認同作出宣稱，只不過此刻的中國並非是台灣的對立面，而是包含了台灣的中國。

我們確實不能替別人宣示國族認同，但問題是誰是別人，誰又是我們？文章的論點從一開始就已經建立在台灣與中國大陸乃是兩個不同的或者說獨立的個體之上，然而這個前提並非放之四海皆準，它或許只對部分台灣人有效。如果是這樣，那麼如何能用這個只對部分台灣人有效的前提，去說涂門的宣稱是不合理的？因為涂門的前提、認知都與這不同，事實上根據同樣的邏輯，在涂門的認知中，他其實也沒有在替別人宣稱國族認同。

最後我想說的是，兩岸多年來極其複雜的歷史、政治因素，絕非三言兩語或是靠邏輯論證可以說得清楚，兩岸各有各的前提、各有各的認知，不必拿自己的前提去說別人的結論不對。如何展開有實質意義的交流、避免進一步的（認同）衝撞才是當務之急。

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