全身痠痛「牙」造成？談「整合牙醫」新趨勢

人稱「病從口入」意指飲食與健康有密不可分的關係，但在專業牙科的觀點裡，身體疾病不單只從飲食而來，而是與口腔是否健康及齲齒補綴物有極大關連。知名牙科醫師張瀞云表示，國人對於牙齒保健的重視，必須從牙齒疼痛感及美觀度，提升為是否潛在影響身體健康危機的可能，即所謂「整合牙醫」觀念。

銀粉「汞毒素」 恐造成身體危害

隨著國人健康意識抬頭，對於牙齒整齊及美觀的重視，年齡層有降低趨勢，新生代父母對幼童的口腔保健、蛀齒預防也有提前防範的觀念。對蛀牙（齲齒）來說，補牙為最基礎治療。補牙補得好，留住真牙，可有效降低後續可能的繁鎖口腔重建過程。

早期在複合樹脂尚未出現前，簡稱為「銀粉」的汞齊合金是最普遍的補綴物材質，銀粉填充技術快，跟樹脂相較不怕水，生存率也是樹脂的一倍，因此以往大多數醫師都以銀粉作為補牙首選，但銀粉中的「汞」毒是神經毒素，長期會影響大腦神經及腎臟及降低身體免疫力，對身體危害甚大，所以補牙時是否會產生毒素，甚至長年沉積造成身體危害，近幾年開始受到檢視。

專家認為，除汞過程中汞蒸氣會因高速鑽針的高熱產生揮發，此時吸入汞毒素的風險遠比留在口腔中還高，因此如何正確、安全的清除汞齊，避免汞齊經高速打磨產生毒氣，考驗的不只醫師技術，更是設備上的成本投資。例如有的牙醫診所特別設置「專業除汞室」，於獨立空間安裝正負離子生成機，去除殘留在空氣中的汞蒸氣，加強氣體淨化與隔絕整體有毒物質，避免危害患者、醫師及助理人員的傷害。此外民眾也必須瞭解，經除汞後，若單用樹脂填補可能無法提供足夠的強度來保護剩餘齒質，此時可能需要考慮嵌體或是牙冠來增強牙齒硬度。

Photo Credit：健康醫療網 專業除汞設備，獨立空間安裝正負離子生成機，去除殘留在空氣中的汞蒸氣。

咬合不良未治療 引發頸椎全身痠痛

除了補綴物可能造成的身體傷害，張瀞云醫師提醒，口腔內若有未治療得當的感染源病灶，是造成人體慢性疾病的來源禍害。例如：賤金屬牙材或是金屬牙釘，可能引發身體的過敏反應。每一顆牙都有相對應神經臟器，若沒有妥善治療，使之引起發炎，潛伏的病原體將可能引起根管感染，或是齒槽骨空穴感染，造成神經上的病痛及弱化體內健康。對有咬合不良問題的民眾來說，常見即是引發頸椎或是全身性痠痛。

因此口腔保健概念不再僅是牙齒白晰及牙齒整齊，牙科重點除了牙材、根管或是牙周疾病，對於隱藏在口腔中的潛在病原體，才是影響身體健康重要的環結。對於日常的口腔清潔除了正確刷牙、漱口使用牙線之外，張瀞云醫師建議「油漱口」亦有助於口腔清潔，利用椰子油或是橄欖油可清除細微病菌，但前提是在口腔牙周及牙齒狀況良好的狀態下進行。同時也呼籲民眾，藉由重視口腔內的牙病灶來改善身體健康，「整合牙醫」新觀念勢在必行。

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