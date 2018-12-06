屬於您的依舊是您的？網路公司令人困惑的各種「服務條款」

撰文：波哥（David Pogue）

翻譯：鍾樹人

熱門的手機應用程式Instagram能讓你拍照、套用藝術風格的濾鏡，它熱門到讓Facebook在2012年以10億美元收購。

然而2012年底，Instagram做了一件蠢到爆的事：更動了使用條款。新的條款出現這樣的佳句：

「你同意企業或其他實體可付費予我方，以展示你的使用者名稱、喜好，和照片……且無須提供您報償。」

這舉動迅速引來激烈反彈：部落客紛紛表達不滿、使用者相約退出Instagram、律師提出集體訴訟。

Instagram執行長隨即乖乖道歉，恢復舊有協議，並且解釋：「Instagram無意販賣您的照片，也從未如此做過。」他也指出：「法律文件很容易遭到錯誤詮釋。」

是，很顯然是如此。刊登這樣讓人驚恐、顯現出貪婪樣貌、不會體察民意的服務條款，在引發眾怒之後，又走回頭路並且道歉的網路公司，Instagram不是第一家。

2009年，Facebook在新協議裡提到，使用者給該公司永久授權，可「使用、複製、出版……修改、編輯、設計、翻譯、摘錄、改編、創造衍生作品，以及散佈……任何您張貼的使用者內容。」

大眾反彈之後，Facebook換回舊條款（後來又提供了新版），發言人說：「我們無意讓大眾困惑。Facebook不會，也從未宣稱擁有大眾提供的內容。」等一下，你說什麼？

Google也曾經重蹈覆轍，推出線上儲存服務Google Drive時，使用條款說，如果你把檔案放到Google Drive，就給了Google「全球通用的授權，可使用、代管、儲存、再製、修改……與散佈這類內容。」

群情激憤之後，Google特別指出服務協議中的某段文字：「屬於您的依舊是您的。」

這到底是怎麼回事？誰擁有你的東西？

Photo Credit：科學人雜誌

洛杉磯的智慧財產權律師佛瑞爾整天撰寫這些協議，他說：「這類用字在使用者產生內容的網站上十分常見。」

這種「授權可使用、修改、散佈」的說法就是便利權。你同意讓該公司在他們的網站上處理並展示你的內容。例如，「修改」的意思是「調整格式以符合Facebook的樣式」；「執行」是「允許播放你張貼的音樂和影片」；「散佈」是指「複製到多個Facebook伺服器上」；依此類推。

「衍生作品」又怎麼解釋呢？那是為了保護媒體公司免於訴訟。佛瑞爾說：「他們擔心使用者張貼內容或提出想法後，萬一他們也製作出類似的電視節目，可能被告。」

在每個服務條款事件中，大眾似乎以為網路公司在宣稱內容的所有權。但事實上，這些協議是以單純，或至少是可理解的方式，給予公司非專屬授權來使用你的內容。但網路公司可以照著字面意思執行這些權利嗎？「修改」張貼內容的程度能否超過你的認知？能不能把你的Instagram照片授權給國家步槍協會這類團體做為廣告用途？

技術上來說，可以。但實際上不會發生。消費者會群起抗議，並抵制那項服務。而且如果使用者張貼的是有版權的內容，Facebook或Instagram等公司還散佈這類內容給外界人士，那麼他們將不再受到法律保護。

現在這些公司已學會撰寫較不易引火上身的協議了。就像微軟，他們提供了非常相似的線上儲存服務Skydrive，大家可以比較一下他們和Google在協議上的措詞：「貴用戶的內容仍保持是貴用戶之內容，且貴用戶應對其負責。本公司不會對貴用戶及其他人於服務上提供之內容進行控制、驗證、背書或支付費用。」這就對了。

當然，這些公司都知道一般人不是律師，那為何他們不說出自己的想法就好？再一次，我們許願時要很小心。如果這些公司真的說出他們的想法，他們可能會說：「我們要來剝削你們的創意。如果你們不喜歡，儘管離開。」

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航