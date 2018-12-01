美墨加簽署新貿易協定，講話帶刺的杜魯道印證了「川普的勝利」？

美國、加拿大和墨西哥今天簽署新版北美貿易協定，支配貿易金額超過1.2兆美元（約新台幣37兆元），為過去1年的談判和紛擾暫時劃下句點，這也被視為「川普的勝利」，他在新版的協定中，不但沒有取消對加拿大的鋼鋁關稅，還爭取到了加拿大的乳品市場開放，並訂出對美國製藥廠商有利的規則，除此之外，3國還簽署了一項被視為「針對中國」的規定。

（中央社）美國、墨西哥和加拿大領袖今（1）日簽署新的自由貿易協定，取代昔日的北美自由貿易協定（NAFTA），為長達1年激烈磋商劃下句點，並為全球日益緊張貿易情勢提供一線希望。

對於美國總統川普（Donald Trump）而言，這是一項勝利，因為他堅持另簽貿易協定，納入他認為對美國勞工有利的規範。

美墨加協定（USMCA）維繫住美、墨、加3國自由貿易區架構。3國領袖利用20國集團（G20）阿根廷峰會之便，簽署新協定。

川普、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、即將卸任的墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）共同簽署川普倡議的USMCA，新協定的大多數內容須由3國的國會批准，但簽署行動啟動了一些立即保護措施，例如免除汽車關稅。

川普在簽署儀式上表示：「這是一項模範協定，永遠改變了貿易景觀。」

新協定猶待3國國會批准，障礙依然存在。在美國，篤定將由新國會審查，明年1月開議時，民主黨將是眾議院的多數黨，批准存在變數。

在新協定獲得批准前，1994年正式生效的NAFTA仍然有效，鋼鋁關稅持續是主要的麻煩事，不確定性依然存在。

《中央社》報導，川普在2016年競選總統時，就誓言修訂NAFTA。談判期間川普屢次揚言撕毀及讓美國完全退出協定，這種情況若成真，將讓這3個國家間貿易陷入混亂。

在官員坐下並簽署協定的數小時前，3國代表仍就較細節部分爭吵，川普在簽署後表示：「過程既長且難。我們受到很多帶刺攻擊和一點羞辱，還是達成了。」並在推特上分享心得，聲稱這是美國乃至世界史上最重要、最大型的貿易協定之一，「糟糕的NAFTA很快就會過去了，USMCA對大家而言都會很棒！」

Just signed one of the most important, and largest, Trade Deals in U.S. and World History. The United States, Mexico and Canada worked so well together in crafting this great document. The terrible NAFTA will soon be gone. The USMCA will be fantastic for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年11月30日

不過不是所有人都和川普一樣開心，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天講話還是帶刺。他仍以舊名NAFTA稱呼這項新簽署的協定，並就美國課徵鋼鋁關稅一事諷刺川普。他說，通用汽車公司（General Motors Co.）決定減產和裁減加拿大在內的北美人力資源，是一項「重大打擊」。

不過他在推特上則平實表示，「加拿大人聚集在一起，捲起袖子，把自己國家的利益放在首位。」

Canadians came together, rolled up their sleeves, and put their country’s interests first - to maintain stability for our entire economy, protect jobs, and strengthen the middle class. The new NAFTA is signed. ?????? pic.twitter.com/lkUGBO4bb2 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 2018年11月30日

即將卸任的墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）態度則溫和許多。他表示新協定的達成在於「堅信團結一致會讓我們更強勁和更具競爭力」。他也在推特上說，這是他擔任總理的最後一天，很榮幸參加這個簽署儀式。

En mi último día como Presidente, me siento muy honrado de haber participado en la firma del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Este día concluye un largo proceso de diálogo y negociación que consolidará la integración económica de América del Norte. pic.twitter.com/bzys5eiVNf — Enrique Peña Nieto (@EPN) 2018年11月30日

新協定最重要的改變有哪些？

《天下雜誌》報導，這個剛簽署的協定，大大改變了1994年以來的三國貿易的遊戲規則，其中最大的改變就在於該區規模最大的汽車產業，未來應該有更大比例的汽車在美洲製造，並在美國和加拿大創造高薪勞工。



消息來源透露，川普在附加條款保證，加拿大製造的汽車和汽車零件，都將免除川普基於「國家安全」施加的進口汽車25%高額關稅。

而加拿大做出的最大讓步，是開放乳製品市場。過去一年多以來，川普對加拿大最不滿的就是乳品市場的開放程度。在本次協定中，川普爭取到讓美國農民得以銷售更多產品到加國。未來加拿大乳品市場對美國的開放程度，將比對跨太平洋夥伴關係協定（TPP）夥伴還大3.2%。

除此之外，新協定還包含新的智慧財產權保護議題，包括長達10年的生物藥物專利，這堪稱美國製藥業的勝利，過去加拿大一直反對製藥業專利保護時間過長，因為這將無法壓低藥物價格，也會限制產業發展。

《新唐人電視台》報導，美國並沒在新協定中應允永久免除鋼鋁關稅，加拿大和墨西哥對此表示不滿。杜魯道說，希望能夠進一步加強合作解決這問題。

《星島日報》報導，加拿大的國際貿易評論員拉姆齊（Tracey Ramsey）認為，現在簽署協定，就意味著加拿大將失去取消鋼鋁關稅的最佳時機。

川普6月起對加拿大進口到美國的鋼加徵25%的稅，鋁加徵10%的關稅，理由是加拿大不願在新版的的貿易協定妥協妥協，但即便昨天新的框架協議已經達成，加拿大依然未爭取到豁免鋼鋁關稅。

新協定中有條款「針對中國」

《美國之聲》報導，作為美國的最大的交易夥伴國，中國則對美墨加協議提出了異議，因為北京認為協定有條款是專門對付中國的。



該協定規定，如果3國當中的任何1個國家與1個「非市場經濟國家」簽署貿易協定，另外2個國家可以在6個月內自由退出，並達成雙邊貿易協定。

美國商務部長羅斯稍早曾表示，這（規定）是合理的，相當於1劑毒藥。他還說美國要在和其他國家簽署的自由貿易協定中，複製這條款。 美國之所以堅持加入這條款是為了預防中國在新的全球貿易格局中再度複製在世界貿易組織的做法，這就是充分利用其他國家的自由市場，卻拒絕使中國的經濟市場化，堅持政府主導和掌控經濟。

這恐怕也會影響到目前正在阿根廷舉行的G20峰會中，美國和中國即將舉行的「場邊晚餐會」，川普和習近平兩人的會面攸關接下來美中貿易戰的發展，《中央社》報導，川普在準備簽署新版的自由貿易協定時，聲稱「大幅提高標準，以對抗不公平貿易、大規模補貼國有企業和貨幣操縱等損及美加墨工人的行為」，並當場說：「一些國家貨幣操縱得很兇，非常糟糕。」但未具體點名中國。

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核稿編輯：羊正鈺