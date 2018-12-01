「最低工資法」草案出爐：消費者指數上漲，最低工資也要提高

受到各界關注的《最低工資法》草案終於出爐，勞動部昨（30）日預告草案，重點內容包括將把消費者物價指數納入「應參採指標」，也就是當消費者物價上漲，最低工資也會跟著提高；以及原規定「原則上每年第3季審議」，改為較具有強制性的「應於每年第3季召開」等。

勞動部目前依照《基本工資審議辦法》，組成基本工資審議委員會，並於每年第3季討論基本工資是否調整，《聯合報》報導，現行的基本工資審議辦法僅是法規命令，且勞資雙方定調基本工資多淪為「喊價」模式。

今年8月勞動部召開基本工資審議委員會時，勞資雙方協商角力9小時，才拍板基本工資讓現行的月薪2.2萬元、時薪140元，從明年元旦起調至月薪2萬3100元、時薪150元，不過勞資雙方對結果都不滿意。未來《最低工資法》完成立法，法律位階將高於現行的審議辦法。

根據勞動部新聞稿，本次立法共有5大重點：

由勞動部組成「最低工資審議會」，成員由勞、資、政、學四方委員代表組成，勞、資各7人，學者4人、政府3人，審議會應定期於每年第3季召開。 定明審議會議事規則，採共識決為原則，如無法達成共識，再以多數決方式作成決議。 為讓審議機制及調整指標制度化，定明「應參採」及「得參採」指標。 設置「研究小組」，依調整指標，就前次最低工資實施後的影響，以及相關數據的變動綜合評估，並提出建議案，以利審議會聚焦討論。 為避免產生法律適用空窗期，明定最低工資首次公告實施前，仍然繼續適用原核定的基本工資金額；首次訂定之最低工資並不得低於原基本工資，以確保勞工權益。

另外草案中也明定，行政院收到審議結果後，應該要在20天內核定。如果行政院沒有核定，勞動部必須在30天內，再召開審議會進行審議，並將審議結果送行政院核定，行政院應予以核定，不得退回。

最低工資「應該」參採什麼指標成焦點

《中央社》報導，外界關注的「應」及「得」參採指標中，「應」參採指標僅有「消費者物價指數年增率」；「得」參採指標則為勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、躉售物價及民生物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。

勞動部官員解釋，「消費者物價指數年增率」是勞資雙方最有共識的一項指標，且也是影響勞工生活最大的因子，因此才僅列這一項。

《中央社》報導，台灣勞工陣線秘書長孫友聯受訪表示，肯定立法方向，不過目前應參採指標只有消費者物價指數年增率，應該更細部的去討論消費者物價指數年增率中，哪些是跟勞工息息相關的。

全國產業總工會秘書長戴國榮則認為，目前納入的應及得的參考指標中，應該多加入經濟合作暨發展組織（OECD）的低薪標準及17項重要民生物資年增率等，並訂定起始工資。

《中央社》報導，台大國家發展研究所副教授辛炳隆則表示，目前《最低工資法》草案的參採指標，相信是勞資雙方的最大公約數。

罰則、適用範圍是否要和勞基法脫鉤？

辛炳隆也提出，《最低工資法》沿用《勞基法》的話，還是會有很多人無法受到保障，像是家庭看護工等，未來適用對象應該擴大為有僱傭關係的勞工都納入，但一定要有配套措施，避免低收入戶的家庭會負擔不起外籍看護。

辛炳隆也建議，除了研究小組提供建議案給審議委員會討論外，應該還要讓勞資雙方都可以提出各自版本，供審議委員會討論。

文化大學法律系教授邱駿彥也認為，現在台灣勞動多元化，《最低工資法》應該可以考慮擴大為有提供勞務者都適用，以保障所有勞工。

邱駿彥還建議，違反罰則除了依照《勞基法》裁處外，應該也可以增加查稅等，這樣對於雇主的威嚇力，會比《勞基法》納入刑責等都還要大。

戴國榮也表示，草案中也應明定，如果出現爭議雇主需負舉證責任，並建立勞工即時領取差額的機制，讓勞工可以不需要經過勞資調解等程序，就可以拿到少給的工資。另外《最低工資法》的罰則應該額外訂定，而非綁著《勞基法》會比較好。還有草案中應明定月薪及時薪不得脫鉤，保障勞工權益。

由於過去時常聽到資方集體退席杯葛基本工資審議，邱駿彥建議《最低工資法》中應該要有相關的處理程序，例如資方拒絕出席，勞動部有權更換委員。邱駿彥也表示，審議委員應該也要賦予研究如何提升一般勞工薪資水準的任務，這對提升國內薪資水平，相信會有更大幫助。

至於代表資方的全國商業總會副理事長許舒博，日前則對《聯合報》表示，今年8月才調漲過一次最低薪資，在這個時間點又要預告最低工資法草案，對企業來說是「雪上加霜」。

他認為，基本工資不是不能調，但要有配套措施，政府不能只想提高勞工所得．也要思考如何增加企業所得，或是祭出獎勵措施，否則無形中企業不斷增加成本，「若活不下去，哪來的勞工？」，呼籲政府三思。

目前草案預告期60天，外界如果有相關意見，可在2019年1月29日前提供給勞動部。勞動部也推出懶人包解答民眾疑問。

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核稿編輯：羊正鈺