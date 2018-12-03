「未達政情，又無良輔」：英式改革挫敗，蔡英文的連任之路怎麼走？

文：郭瓊俐

這場縣市長選舉結果，外界拿來和2006年紅衫軍抗議前總統陳水扁貪腐、2008年總統大選慘敗時的民進黨相比擬。不過，蔡英文清廉與操守沒問題，她到底做錯了什麼？

圖／吳尚哲攝 期中考失敗，蔡英文接下來將面臨更艱難的挑戰。（圖／吳尚哲攝）

用人習慣與決策風格：想要面面俱到，落得兩邊不討好

「未達政情，又無良輔」，一位賣力在高雄市助選的南部綠營人士，以這八個字總結蔡英文的執政現象。他說，蔡英文身邊被文青幕僚包圍，接收到的都是「同溫層」的訊息，不知民間真正的聲音；她上台後用了大量的「老藍男」，整個行政決策體系，不是文官出身就是學者，美其名是穩定大局，實情是她看不起民進黨的政治人物，但這些文官和學者並沒有政治操作的能力，也不是真的效忠於民進黨，只要看到藍營勢力復辟，就會悄悄靠過去了。

「現在蔡英文四面楚歌，但她一向『未達政情』，不知道是否真的理解民進黨內部和社會的看法？」綠營人士激憤地說，南部的基層支持者，覺得執政之後的民進黨只有驕氣，而那些被棄置不用的民進黨政治人物，縣市長選舉中當然也不會真心挺民進黨候選人，民進黨過去的中堅骨幹和基層都崩解，蔡英文敗選聲明還在講「民主給民進黨上了一課」等文青語言，「選輸也是剛好而已。」

民進黨前立委林濁水指出，蔡英文陷入困境，和她自己的性格有絕對關聯，蔡英文本質上就是一個公務員和學者，所以她偏好用這兩種人，而且對掌權者而言，公務員和學者都比較好控制。但這兩種人沒有政治歷練，無法面對國會和民眾，也沒有經過選戰的洗禮，在立委面前先矮了半截，每天在立法院被罵也不敢大聲捍衛自己的政策，要怎麼做事？

林濁水表示，蔡英文個性猶豫不決，每一個決策的時間都拖太久，拖到不能再拖時，反而粗糙做決定。例如拔管案，本不該由總統府介入，但蔡英文要管，又不立即解決，拖到後來成了大患；例如年金改革，還要設一個年改會，搞了一年多，讓反年改的勢力集結壯大，她又想面面俱到，做出來的改革方案，卻讓贊成年改和反對年改的人都生氣，兩邊的人都得罪了。

「管得太細」，也是綠營內部對蔡英文個性的評論。蔡英文每週把部會首長叫到官邸開會，已不是祕密，她也常直接打電話指揮部會首長，這種越過閣揆下指令的模式，連和她相知相惜的行政院前院長林全都受不了，更別說在政治路線上和她不接近的現任閣揆賴清德。

據了解，這次公投綁大選的投票路線規畫不當，導致一面投票一面開票的爭議，事前就有人建議，調整領票方式和投票路線，但是府方已拍板決定，沒有人敢再提出異議。

林濁水說，北農總經理吳音寧的事，就是蔡英文「管很細」的例子，一個北農總經理的人事和去留問題，需要總統親自管嗎？農委會副主委、主委就可以決定，還不到行政院長的層次，但總統跳下來親自管，「什麼都管，就什麼都管不好。」

圖／攝影組 敗選當天晚上，蔡英文宣布辭去民進黨主席一職。（圖／攝影組）

開闢太多戰場：年改、勞基法、同婚都難善後

「要承認現行的政治體制是不能用的，」林濁水直指問題的核心，還有台灣的憲政體制。他說，在國民黨威權尚存的情況下，李登輝當了10年總統可以過關，但接下來的陳水扁、馬英九、蔡英文，名聲一個比一個還差，閣揆一個換過一個，部會首長的更換更如走馬燈，人民都不知道部長的名字；有這麼高的機率，讓台灣人選出來的3位總統、過去被任命的10幾位行政院長，能力都這麼差嗎？「問題在於台灣的雙首長制沒辦法用，選誰都一樣。」

蔡英文競選總統時，曾將修憲列為政見之一。執政一年多後，在民進黨全代會致詞時，她再提憲改議題，希望「打造更完善運作的民主憲政體系」，但後來即無下文。

林濁水說，蔡英文憲改的承諾是喊假的，如果真心想推動憲改，「一個法學博士，講不出任何內容嗎？」2015年總統選舉期間，社會對修憲有很高的共識，等掌權的人登高一呼即可進行，但蔡英文上台後，「是在阻擋修憲」，因為內閣制比總統制好，但內閣制做不好就要下台，總統制有任期保障，她想維持「有尊有權」的現行體制。

蔡英文對修憲的議題擱置，但她上台後，丟出很多改革案，不管是修改《勞基法》、年金改革、同婚議題等，戰場不斷開闢，卻無法好好善後，這些議題都成了此次選舉，對民進黨劃下重傷的利刃。

一位民進黨大老指出，蔡英文過去和社運團體素無交集，2014年的太陽花運動，讓她看到白色力量、社運團體的力量，對社運團體開始很迷戀；但不管是環保、勞工或社福議題，社運團體是單一價值取向，治理國家卻必須取多元價值的中間數，政黨可以扮演這個多元價值的協調角色。蔡英文跳過政黨，直接啟用大量社運人士，結果丟出的改革案，往往引起另一邊反彈，又急忙縮回去，一來一往，重傷了政府的威信。

他舉例，《勞基法》修正案，一開始就往勞團的立場修法，後來引起巨大反彈；二度修法，又往資本家的立場靠攏，結果勞工和資本家都得罪了。

即使黨內抱怨連連，把這次選舉的重挫主因指向蔡英文，目前看不出對蔡英文有「逼宮」的跡象。

連任之路大挑戰：黨內缺巨星，還是小英續拚

一位派系人士說，民進黨慣例是不會挑戰連任者，除非有嚴重的貪腐或司法問題，歷史上，民進黨人挑戰縣市長連任者的結局都不好，更何況總統大位；更現實的問題是，這場選舉，讓黨內各派系和政治明星都受了重傷，「誰有正當性出來挑戰蔡英文？」

「新潮流30年培養的一個賴神，1年被小英打包。」一位黨內人士說，賴清德接任閣揆的那一天起，就和蔡英文綁在一起了，如果這次選的不錯或維持平盤，2020年還是蔡英文競選連任，賴清德最多是副總統人選，沒有接班或挑戰的可能性；現在民進黨慘敗，蔡英文固然受重傷，賴清德一樣重傷，因此他在第一時間就請辭閣揆，因為要負連帶責任。

在蔡英文請辭黨主席之後，接下來的代理主席和黨主席改選，也緊扣蔡英文2020年的動向。

原本被視為政績良好、名列未來接班之位的林佳龍，在台中市長連任一役，大輸20萬票，也被視為傷兵。除非黨內跨派系結合支持他，否則他也沒有接任黨主席的正當性。

原本黨內預估，若蔡英文為敗選辭掉黨主席，有足夠分量接掌黨主席的人，是總統府祕書長陳菊或新北市長候選人蘇貞昌。但傾全黨之力輔選的高雄市一役，慘敗收場，可代表蔡英文意志的陳菊，也連帶受創嚴重；可以和蔡英文抗衡的蘇貞昌，在最後聲勢躍起、黨內信心大增的情況下，新北市長一役竟然大輸30萬票，蘇貞昌出馬競選黨主席的意願和可能性，都有很大的問號。這次民進黨就是「大家一起打包了。」黨內人士說。

在重量級人物都受重傷的情況下，除非蔡英文自己想退，2020年才會換人競選，「但目前看不出這個跡象，」黨內人士說。

「如果2020年還是蔡英文出來，民進黨所有的立委候選人都會很『剉』」。」民進黨大老說，就像這次各地縣市議員席次大幅潰敗一樣，2020年總統大選和立委選舉，民進黨前景也是一片黯淡，立委席次大掉，是可預期的。此外，他說，未來兩年，中共一定會全力扶持國民黨執政的縣市，大量送觀光客過來或購買貨品，製造國民黨較會拚經濟的社會觀感，民進黨將會更難選；未來兩年，民進黨只能努力振作，做好執政工作，希望2020年不要大敗，黨內人士悲觀地說。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航