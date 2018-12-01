打贏波灣戰爭奠定美國「世界警察」地位，老布希辭世享壽94歲

前美國總統老布希（George H.W. Bush）辭世，享壽94歲。

《中央社》報導，老布希是美國第41位總統，任期1989年到1993年，在總統任內，因主導打贏波斯灣戰爭一度聲望大增，但在波斯灣戰爭結束後，由於國內經濟衰退，老布希1992年大選時敗給了民主黨的柯林頓（Bill Cliton），未能連任。

軍人出身的老布希充滿冒險精神，喜歡各種戶外活動，2014年，當時已經90歲的他還以跳傘的方式慶祝自己的90大壽。當年6月，他在一名美國軍官的協助下，在緬因州完成自己第8次跳傘記錄。

不過老布希晚年罹患巴金森氏症，讓他近年來必須靠電動車或輪椅代步。家人曾表示，老布希因年事已高，必須有旁人協助才走得動，這讓熱愛戶外運動的他相當沮喪。近來則因為身體健康因素頻繁住院，而他的太太芭芭拉則是在今年4月已與世長辭。

他的兒子美國前總統小布希臉書今天下午也貼出老布希和芭芭拉兩個人合照的背影，表示老布希已經離開了親愛的家人，他並說老布希是「最好的父親」。

老布希的從政之路

《中央社》報導，老布希1924年6月12日出生於麻薩諸塞州密爾頓（Milton）的政治世家。父親是投資銀行家，當過參議員。根據《美聯社》，老布希曾在第二次世界大戰從軍，是當時最年輕的海軍飛行員，他的飛機曾在太平洋上方被擊落，幸而獲救。

根據《CNN》和白宮網站，老布希退伍後本來不打算上大學，想找工作，但因父親不同意而作罷，最後進入耶魯大學，致力完成學業和養家，1945年1月與芭芭拉（Barbara Pierce）結婚，育有4男2女，但大女兒因白血病夭折。

老布希1948年畢業後舉家搬到德州西部，進入石油產業，40歲時就成為百萬富翁。老布希創立石油公司致富後不久，就開始參與政治，選上眾議院議員，1980年雖未獲共和黨提名參選總統，但獲候選人雷根（Ronald Reagan）邀請擔任副手，1981年贏得大選。

在這之前，老布希曾於1971年擔任美國駐聯合國大使；1973年擔任共和黨全國委員會主席；1974年被任命為美國駐北京聯絡辦事處主任；1976年接任中央情報局局長，之後於1980至1988年擔任副總統。

1974年，老布希得到出任美國駐英國或法國大使的機會，這2個職務當時被認為是美國政府內最具吸引力的美差，但他卻出人意表提出要去中國，成為美國駐北京聯絡處第2任主任。老布希曾表示，選擇去中國是因為當時感到中國對美國與世界的未來至關重要，曾說「我預見她會崛起。我希望能成為『未來』的一部分」。

當上總統後的老布希

老布希1988年打敗民主黨提名的前麻州州長杜凱吉斯（Michael Dukakis）當選總統，外交政策是他任內主軸，他曾經歷過巴拿馬和波斯灣的軍事行動、1989年柏林圍牆倒塌以及1991年蘇聯解體等風雲變遷。

《ETtoday》報導，他最著名的政績之一就是「第一次波斯灣戰爭」，當時背景是伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）入侵鄰國科威特，更威脅要掌握全球的石油資源，而老布希運用聯合國和美國30國聯軍的資源，成功擊敗伊拉克。

老布希帶領美國等30國聯軍，在100小時的「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）讓科威特重獲自由，並對伊拉克實施經濟制裁，確定美國在世界上具有監督責任的警察地位；而他在國內支持率也因此飆升至91%，成為蓋洛普（Gallup）民調紀錄上支持率最高的美國總統。

不過也因為政府高額舉債，美國的失業率和犯罪率攀升，導致老布希只能違背對選民的承諾，提高稅收；1992年當他要爭取連任時，選民以經濟考量，把票投給民主黨的柯林頓，老布希連任失敗。

《轉角國際》報導，老布希任內陸續遭遇了天安門事件、柏林圍牆倒塌與蘇聯解體，真正帶領世界從「冷戰結束」走入「美國治世」（Pax-Americana）的關鍵事件，卻是1991年波斯灣戰爭——當年老布希下令的「沙漠風暴行動」，向世界展示了美軍壓倒性的軍事與政治實力，「美是自由的獨霸」也在他治下成為全新而絕對的國際現實。

他的兒子小布希（George W. Bush），2001年到2009年擔任美國第43位總統。小布希的弟弟傑布．布希（Jeb Bush）也曾角逐共和黨2016年總統提名，並當上佛州州長。布希家族多人從政，被譽為可與甘迺迪家族相提並論的「布希王朝」。

老布希過世消息一出，美國前總統歐巴馬也表達哀悼之意。他表示今日是美國沉痛的一天，「美國失去了一位愛國者、一位謙卑的公僕」。

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY — Barack Obama (@BarackObama) 2018年12月1日

《蘋果日報》報導，總統蔡英文也得知這項消息後，請外交部向美方以及老布希前總統家人致上她與台灣人民的悼念之意。總統府發言人黃重諺則表示，蔡英文總統高度推崇老布希前總統任內致力於冷戰的結束與國際和平的促進，而老布希前總統對台灣的支持，台灣人民更是由衷感謝，現在老布希的離世，令人哀傷不捨，而其對世界與台灣所做的一切，將永遠被記住。

老布希1993年元月卸下總統職務，11月就應邀偕夫人芭芭拉一銅訪問台灣3天，當時他以「後冷戰時期的亞洲及崛起中的台灣」為題發表演說。

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核稿編輯：羊正鈺