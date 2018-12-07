投資、投機一線之隔：「價值投資」最困難、也最關鍵的兩大步驟

在萬物皆漲、薪水卻不見起色的環境當中，相信大家都會想要利用投資這項工具來獲取更多的金錢。不論在任何的投資方式當中都是有人賠錢，當然也會有人賺錢。

在股市當中也有所謂的82法則，長期投資下來，有80％人會賠錢，只有20％的人會賺錢。那可能有人會說，投資的風險這麼高，我還是不要進行投資比較安全。先不討論要利用投資這項工具能賺取多少金錢，每年通膨都是2％到3％成長，如果只是單純將辛苦賺到的薪水放到銀行，目前銀行的利率不到2％，自己辛苦努力得到的金錢還會被通膨給吃掉，所以必須要透過安全的投資方式來降低風險，才可以保障自己的資金。

價值投資中最困難、最關鍵的2大步驟

投資的最重要的關鍵，可以分為二大項目來探討。

1、控制資金

可以先依照自己的資金大小分散到3－10家公司，盡量別壓押個股或是集中在某個產業面，才能避免資金因為市場上的不確定因素而損失慘重。

假設可以投資的金額為300萬，分散到5家公司，那每家公司可以分別為60萬可以投資，可以將60萬分為3批進場，每批可以投資的金額為20萬，如果以一張股價30元來說，分批的狀況下可以買到這些張數，

第一批：30元（20萬*3萬＝6.6張）

第二批：30元打9折＝27元（20萬*2.7萬＝7.7張）

第三批：30元打8折＝24元（20萬*2.4萬＝8.7張）

有時候股價無法跌到第三批就會反彈，但也沒有關係，耐心等待好的價格再進場，也是成功投資人最重要的條件之一。

2、心理素質如何影響買賣的成敗

股神巴菲特說過：「別人貪婪時我們要恐懼，當別人恐懼時我們要貪婪。」這句話相信大家都能耳熟能詳，但是在實際操作上又有多少人真的能做到呢？

我覺得最主要的，是一定要清楚自己的投資標的物是什麼產業，如果是燒錢產業或是新興產業，也許短暫的時間有話題性，但以長期價值投資者而言，其實應該要避開才最安全。或是問問自己這個產業是否有週期循環性、公司的主要營業項目有哪些、自己為什麼要投資這家公司、多少的價格可以買進這家公司、萬一有負面新聞出現時要如何應對？當自己很清楚這些問題時，即使股價下趺也不會太擔心。

有許多投資人大部分會受到心態及情緒控制所影響，公司的股價也會随著這二個主因而波動。很多人喜歡在價格上漲時買進投資的標的物，當股價上漲時會證實他們自己所做的決定是對的，而在股價下跌時比較不喜歡買進投資標的物，因為會開始懷疑自己的決定是錯誤的。但其實在投資的市場裡，必須要做到反向操作才能獲利。

在《投資最重要的事》這本書當中有提到：渴望金錢是破壞投資人努力的第一種情緒，尤其是當渴望轉變成貪婪時更是如此。貪婪是一股強大的力量，它的力量可以大到壓過知識，讓人忘記小心謹慎。

我週遭有一個實際案例和大家分享。A友人因為看財經新聞，覺得某家公司有短暫的話題性，於是便和B友人分享這件事情，這家公司的股價將近100元。所以等於買一張股票需要10萬元。兩個人隔一天就同時買進這家公司，買進後就每天工作時偷偷看盤，不到2星期的時間股票果然上漲，A友人於是決定賣出獲利了結，B友人因為貪念想要多賺一點於是並未賣出。再過一星期左右，股票開始一路下跌，然後到目前為止都住套房裡了。

投資和投機只有一線之隔

投資和投機只有一線之隔，投機是聽信電視某個老師報名牌，或是輕易聽信別人就買進這家公司，連這家公司是做什麼產業都不是很清楚，讓自己努力存到的資金化成烏有，這應該是大家所不樂見的吧？

其實價值投資很簡單，就是只買進好的公司，買的好等於就是成功的一半，當一家好的公司股價低於實質股價時，這便是一個好的買點。只要做好資金分散進場及克服恐懼及貪婪，相信大家都會成為一個好的價值投資人

與大家共勉之。

本文經艾蜜莉－自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航