為何在辦公室被排擠：我個性被動錯了嗎？

被排擠是態度不夠積極？

一位社會新鮮人來諮詢，她在辦公室被排擠，快要過不下去。這位女孩說剛進公司還好，大家都客客氣氣，幾個月後她被排擠，原本還有說有笑的人也沒了交集。女孩性格內向被動，沒交集沒關係，做好本分的事就好，但慢慢有人在業務上刁難、背後說她的不是、捅她一刀。最後，就連平常不會找她的主管也來訓話，認為她跟同事處不好，要她態度積極一點。

「有哇，我很認真做事，進度從不延誤，如果要我幫忙，有空我也是會去的。」她抱屈地說：「我只是不善交際，可不會背後說人長短，也不會害人。難道個性被動也錯了嗎？」

我們談了幾次，女孩的自卑來自過去，害怕做錯，與人互動時不知道可以做些什麼，總是等他人下指示，這是被動的心理原因，不過她做事勤快，老實單純，只要指令清楚，通常做得很好。安分守己的人在辦公室也許不見得受歡迎，然而照理說也不致惹人招怨才對。到底怎麼回事呢？

女孩曾問前輩、長輩，所有人都指向她，就是那麼一句：「你態度要積極點！」到底要怎麼積極？要她變外向活潑、四處寒暄實在困難，不是本性的事她做不來，還有人說她負能量太多，好像都是她自己害的，讓她想起過去，倍感挫折，更自卑。

我們討論很久，要嘛是當事人被動消極所起，要嘛是職場同事陰險可怕，結論也是要嘛改變自己，或者離開公司。女孩說之前她待過幾個地方，慢慢也變這樣，又好像真的是個人問題，她這樣一想，負面情緒就止不住，掉入了一個為生存得扭轉性格的困局裡，又好想逃離這噁心不友善的環境，長期矛盾下，她出現幾項憂鬱症狀。

問題出在哪？其實是兩件事的組合

1、為何被排擠？

我想起自己初入職場也有類似經驗，那是一個分工明確，各做各的，安分守己的地方。因性格關係，我不太交際哈拉，不參與某些聚餐，於是同事們不知道我在想什麼，而我也不知道他們在想什麼。久了就像小團體一樣，我不是他們那一團，自然很多事也不會叫我、提醒我，有時候分工也盡量不在一起。做好自己的事後，我通常在位置上被動的「等待他人指示」，可是他們又不會找我，於是看起來很像「我什麼都不做」。

這形象被誤解後，同事背後傳著「這人不好相處」、「這人很難叫得動」、「這人主見太強，很難合作，不願分擔業務」等等黑掉的八卦，其實我哪有不願幫忙，只是我被動，他們不主動就是。這是不是「被排擠」？仔細想一想，其實是人性表現，哪個地方不是這樣？

2、為何被衝康？

雖然我不會害他們，他們也不會弄我，然一個職場不太可能一直各做各的，也總會有「交集」與「合作」之時，例如大型活動中的瑣碎、全公司環境大掃除，或者小一點的請假代理、公文發送、臨時雜事。這些事涉及全體利益，有人不做就得有人多做，而且沒有明文規定怎麼做。

職場上的同事不是朋友，同事關係的基礎與職場利益相連，全體利益的事須由全體共同承擔，然既無明文規定，也鮮少有人帶頭分工明細，那麼就全靠職場平常的關係與默契（表面詞：互相幫忙），你做一點、我做一點，共同完成，小事也是這樣喔，每件事都被自動算計著。

既然我們被排擠，鮮少交集，大事還好，一般的小事卻不會刻意叫我們分擔，於是他們多做了。一開始還好，一陣子則會出現怨言，他們心裡期待你主動撿回那些分擔的瑣碎，但又沒人願意當這個角色，於是疏遠你、排擠你，再轉變成討厭你的情緒。他們討厭你，你也感覺得到這股莫名氣氛，自動離他們更遠，而躲來躲去的惡性循環，最終變成「衝康」（按：台語用法，指在背後算計、陷害）你的海浪前嘯。人性是這樣，那些情緒會有意無意在某些機會自動行事，說你壞話、丟你業務、傳你八卦，以宣洩他們的心頭小怨。

個性被動錯了嗎？沒有。然而你被動，他們不主動，又長期累積這些全體利益的小怨，兩件事組合起來讓被動的人很吃虧，不知為何就演變成代罪羔羊的角色。人性流動是如此，要說那是同事們的心理問題，可任何人多的地方都會這樣，躲不掉。這是人性，意指多數人不是故意要這樣搞的，而是種潛規則，每個人逐漸被捲進去了。個性被動沒有錯，但也要付一半的責任，與其等待有人替你申冤，不如撿起自己能做的事，不要放縱大家誤解你卻不吭聲。

做你能做的事：等價交換

就如宮廷劇一樣，你不爭王妃，被動內向沒關係，但職場潛規則如此，也是要保護自己，不必認為都是自己的錯，也不要抱屈承受一切。

其實只要做一件簡單的事就好：「主動協助同事」，不論是大型活動的瑣碎、全公司環境大掃除，或者小一點的請假代理、公文發送、臨時雜事，你都盡量表示想幫忙，直接走過去問對方：「我可以幫忙嗎？」、「我可以做些什麼？」每件涉及全體利益的事都起身去問，率先去做。如果想更進一步，那麼團購、聚餐等社交情境也可以參一腳，讓他們有認識你的機會。

「主動參與」這件事，在你能力範圍內選擇一些做就可以，應酬是種加分，而涉及利益的不主動參與會扣分。

同事喜歡你或討厭你，都與共同利益有關，想要被接受就必須靠交集、合作才有機會，這是職場人性。在涉及利益的事上主動付出、分擔，他們比較不會衝康你；在社交場合讓他們多認識你一些，他們較不會排擠你的。這個原則是「等價交換」，不是扭曲自己本性，你只是為了平和與安靜做一點角色調整，而且你知道，那不是你個人的問題。

本文經林仁廷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航