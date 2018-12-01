聯合國最新「無形文化遺產」出爐：雷鬼樂、「兩韓共提」的摔跤都入列

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）近幾天舉行的保護非物質文化遺產政府間委員會第13屆常會，宣布將雷鬼音樂、日本的「來訪神」、中國的藏醫藥浴法、法國的香水製造技術和南北韓共同申請的傳統摔角列入「無形文化遺產」（Intangible Cultural Heritage，ICH，又稱為非物質文化遺產）名單。

《BBC》報導，今年是聯合國教科文組織締結《保護非物質文化遺產公約》的15週年，該公約的要旨之一是「在地方、國家和國際一級提高對非物質文化遺產及其相互鑒賞的重要性的意識」，而過去多年來，許多世界各國珍貴的傳統文化都被列入名單當中。

關注愛與反抗的「雷鬼音樂」

《中央社》報導，聯合國教科文組織（UNESCO）宣布，源自牙買加的音樂風格「雷鬼音樂」已獲列入全球無形文化遺產，代表應善加保護和推廣。

教科文組織表示，雷鬼音樂「對國際討論不公、反抗、愛和人性等議題有貢獻，凸顯這種（音樂）元素的活力，同時及於理智、社會政治、感官和心靈層面」，雷鬼樂也被稱為是受打壓者的音樂，歌詞抒發對社會政治議題、遭囚禁和不平等的看法。

雷鬼音樂出現於1960年代晚期，由牙買加的斯卡（ska）和慢拍搖滾（rocksteady）音樂演變而來，也受到美國爵士和藍調影響。《BBC》報導，由於巴布・馬利（Bob Marley）和吉米・克里夫（Jimmy Cliff）等音樂家的成功，雷鬼音樂已經成為主流文化當中的一部分。

日本「來訪神」

《中央社》報導，日本8縣10項傳統活動所構成的「來訪神 面具．扮裝的眾神」，這次也獲列入非物質文化遺產。

《日本放送協會（NHK）》報導，「來訪神 面具．扮裝的眾神」是日本政府提案，由包括日本秋田縣「男鹿生剝鬼節」等8個縣、共10項傳統活動所構成。UNESCO的會議下午在印度洋島國模里西斯舉行，會中一致通過將「來訪神 面具．扮裝的眾神」列入非物質文化遺產。

《日本讀賣新聞》報導，來訪神是用面具等裝扮成各種神的人，在日本過新年等場合挨家挨戶拜訪，勸戒人們不要懈怠，也為人們帶來幸福，被視為是相當程度保留日本自古以來對神的觀念，及民間信仰形態的活動。《日本朝日新聞》報導，日本過去已有能樂、歌舞伎、和食及和紙等，被列入非物質文化遺產。

南北韓和解共提「傳統摔跤」

《中央社》報導，北韓和南韓和解跨出新的一步，兩韓聯合申請將韓國傳統摔跤納入世界文化遺產，今天獲聯合國教科文組織接受。

南北韓原本分別提出申請，要將他們的傳統摔跤納入聯合國教科文組織世界文化遺產。聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）發布聲明說：「兩韓接受聯合申請，這件事前所未見。透過聯合申請登錄遺產，是為南北韓和解踏出歷史性的第一步。」

聯合國教科文組織在模里西斯召開保護非物質文化遺產委員會，通過這項申請案。南韓的傳統摔跤和北韓的朝式摔跤數世紀以來在各地節慶演練。

法國「格拉斯香水製造術」

（中央社）法國南部市鎮格拉斯的香水製造技術今天獲聯合國（UN）列入世界文化遺產。傳統上這裡盛產鳶尾花、茉莉花和其他芳香植物，聯合國的肯定盼能吸引更多特殊植物栽種者返回。

聯合國教科文組織（UNESCO）宣布，將格拉斯（Grasse）的花卉種植和芳香調配相關技術，納入其受保護文化寶藏名單。

《路透社》報導，格拉斯的香水製造技術已發展超過500年，當地微氣候有利晚香玉等香水原料植物生長，因此香水製造業者視格拉斯為全球地位最崇高的芳香中心之一。儘管如此，格拉斯的芳香植物栽種人數仍持續萎縮。

除了部分業者轉移陣地到生產成本較低的突尼西亞或摩洛哥，房地產開發商也闖入這塊鄰近坎城（Cannes）的蔚藍海岸珍貴角落，爭搶原有農地。如今格拉斯的芳香植物種植面積，已由20世紀時的近2000公頃萎縮到僅約30公頃。不過，格拉斯市政府上週表示，他們已將原本劃為都市開發的70公頃土地改為農業區，以鼓勵栽種者前來創業。

當地參議員李魯（Jean-Pierre Leleux）表示，一小群嘗試花卉栽種業的年輕創業者，近年來已成功協助業界最受威脅的特殊作物之一恢復生氣，儘管「和全盛期相比，仍有一大段距離」。

中國印度都曾申請「藏醫藥浴法」入遺

（中央社）歷史悠久的藏醫藥浴法昨天被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，成為中國第40個入選非遺的項目。去年，印度也曾提出藏醫藥申遺。

根據《中國西藏網》和《光明網》，28日，在聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第13屆常會上，中國申報的「藏醫藥浴法—中國藏族有關生命健康和疾病防治的知識與實踐」通過審議，列入人類非物質文化遺產代表作名錄。

藏醫藥的所有權其實存在爭議。2014年，中國開始將藏醫藥申遺，不過在2017年，印度也正式向聯合國教科文組織提出將藏醫藥列入非遺名錄。至於藏醫藥的起源，有些學者認為在中國，有些則認為是在印度。

中國藏學研究中心北京藏醫院副院長仲格嘉認為，藏醫藥以藏區本地的實踐醫學作為基礎，同時也吸收了部分印度阿育吠陀理論和中醫理論。

藏醫藥浴以「五味甘露」為基礎配方，在五味甘露藥的基礎上針對不同病種添加藥，將人體全身或腿足局部浸泡於藥液中。在水的熱能和藥物的雙重作用下開放毛孔，藥物成分透過皮膚直接吸收，進入經絡，促進微循環，從汗毛孔中排出滯留於體內的病邪，從而達到治療效果。

據報導，藏醫藥浴法被列入人類非物質文化遺產，委員會決議指出，這凸顯了有關自然界和宇宙的傳統知識的重要性，提供了人類與環境間可持續關係的積極例證。

聯合國教科文組織每年都會召開委員會審查討論，並整理出一份該年度的名單，目前已經有364項無形文化遺產入列，《BBC》報導，名單中除了較為世人所知的文化習俗之外，也有些較少人聽過的，包括愛爾蘭板棍球（hurling）、西班牙加泰隆尼亞「疊人塔」（castell）、韓國的「海女」、土耳其的口哨溝通法「鳥語」等。

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核稿編輯：羊正鈺