該離職還是再撐一下？利用「積木法」判斷現在的工作是否適合你

文：Zoey.K

當你選擇工作時，你考量這個工作適不適合你的項目會有哪些呢？

我把考量的項目分成4項，並且用圖表教導你該怎麼樣看這份工作是否值得你繼續花時間、花精力。

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訂定你的積木要素

上圖是我的積木要素，你呢，可能會和我的長得不太一樣。我認為理想工作應該要：能讓我朝理想的自己前進、能夠打磨我的專業能力、建立人脈、或累積作品、上班的日子是否開心、成就感與認同感。

每一個人的判斷與定義都不同，歡迎你拿出紙筆，寫下屬於你的判斷要素，可增加也可以刪減，重點是你認為的理想工作，具備什麼樣的條件呢？

定義要素的具體內容

1、朝理想的自己邁進（最重要）

我認為每一份工作，都必須具備「能夠讓你更接近未來理想的自己」這個要素，但究竟你未來想要有什麼樣的成就？過著什麼樣的理想生活呢？你要自己去找出屬於你的答案。

有人希望自己可以在世界頂尖的大企業打拼、有人想要前進歐美，在當地展開不一樣的生活、有的人則希望自己能夠趕快買到房子，安居樂業。

對我而言，我一直都非常希望未來的自己，能夠有一份屬於自己的事業，所以我會選擇的公司與職務內容，就必須要涵蓋「能夠讓我成為一個更棒的領導者或企業家」、「能夠允許甚至鼓勵我在業餘時創業、建立自己的個人品牌」這些內容。

看完你會了解，你對理想生活的定義不同，判斷的重點也不同。例如你可能未來是想要靠投資或買房來達到財務自由，那你就不能找薪水太低的；如果你是想要透過升遷進到大企業，那也許你就比較能接受高壓的職場環境。所以，目的地不同，過程也會不同。

2、累積實力、人脈與作品集（第二重要）

第二項，我認為每一份工作都得讓你在專業技術上更進步（總不能退步吧？）如果停滯不前，其實也是種變相的退步，所以這份工作必須要能讓我在我想要的技術變得更好，或者是作品集、人脈的累積。

在此，我建議你去分析一下自己想要增強的技能究竟是什麼？也許是業務能力、Coding能力、美感、管理帶人的能力、企劃行銷力等。選好了以後，我建議你寫一張Remider放在電腦或筆記本裡，時時檢視：我有沒有在為這些技能加分？我有沒有在跟很棒的人交流或共事？我有沒有從主管身上學到更多的處事方式？

在傳統產業或小型企業（或新創公司）中，我們常常會一不小心發現自己投身在那些不在我們期望之內的事，此時，你就要回頭問自己：「我現在在做的事情，有在幫助我累積（我想累積的）實力、建立人脈或作品集嗎？」沒有的話，和主管談一談吧。

3、期不期待去上班？（第三重要）

怎麼樣才會讓你開心且期待的去上班呢？也許你的公司有著超美環境、超佛心上司；也許你和同事的感情很好；也許你的公司福利很好，像Google一樣有餐廳、有理髮院、甚至還有睡覺的地方？又或者，你的公司給你的發揮空間很大，每次有專案或會議，都能讓你腦力激盪、躍躍欲試⋯⋯

對我而言，和老闆的價值觀差太多或是上班很無聊，可能就會變成我想要離職的一個原因。但對其他人來說，也許會認為這只是個糊口或得過且過的工作，所以就算上班時並不開心，那也不影響到他的決定。

4、成就感與認同感（第四重要）

每個人在工作上，多少都需要成就感，一份工作做久了，開始變得越來越沒挑戰性，或者你被大才小用，那這一個「成就感」的骨架也會漸漸歪斜。

至於這裡指的認同感，並不是指同事或上司認不認同你的作為，而是你「認不認同公司的企業理念」。

很多時候，我們也喜歡做行銷、寫文章，但如果你的公司在做內容農場，那你可能就會寫得很不開心；或者你本身對汽車不感興趣，但身為企劃行銷的你，必須要幫公司銷售與曝光公司的汽車品牌，那你可能也會興趣缺缺。

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「該不該離職」的判斷基準：積木穩健嗎？

每個要素就如同一塊積木，如果有一塊積木倒下來，那我認為你就該離職了。但究竟要怎麼樣判斷呢？以下有3個步驟：

步驟一：將你認為最重要的要素放在最下面，不重要的放最上面

最重要的放最下面（我的是朝未來理想的自己邁進），最上面則是認同與成就感（表示我對工作的成就感相較之下並沒有那麼在乎），放在最下面的重量越重，越上面的越輕。

步驟二：移動你的積木要素

把你的積木分成5等份，然後開始檢視你對每一項的滿意度達幾成？

以圖為例，在「朝自己理想未來前進」這塊積木，我有80％滿意，20％感到不滿意，所以有4等份在滿意的區塊，1等份在不滿意的區塊。以此類推，我感覺自己在「開心與期待上班」這塊有40％開心，60％不開心，所以圖上有2等份在滿意區塊，3等份在不滿意區塊。

步驟三：看看你的積木是否快倒了？

只要有一塊積木完全在「非理想值」那就倒了。重量越重（越下面）的積木如果在「非理想值」的部分越多，積木的骨架越不穩定，越容易倒塌

如果理想值與非理想值各半（如上圖）那就給自己期限（3個月、半年），若沒有改善，你也要考慮換環境或調整工作內容。

積木佔在「非理想值」的比例高於「理想值」，積木會倒（如下圖）。

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Bonus：3個判斷去留的條件

套用一句業界大大Michael江緯辰說過的話：「年輕人判斷工作適不適合自己有3個條件。（1）你有興趣，（2）這份工作是有前景且能夠符合你的願景，（3）有個真材實料的領導人願意提攜你。」

我們最怕的就是被糟糕的人管理、做自己不感興趣以及沒有未來的事。所以，利用積木法與這3個要點好好檢視你目前的情況，是不是已經沒興趣但還是繼續做？這工作是不是不能讓你變成一個更理想的自己？你是不是整天在處理一個「搞不清楚自己要什麼」的上司的爛攤子？

小心，不要讓自己淪落到「想離職但又沒能力到其他更好的地方，只能繼續待下去」的窘境，提早做工作健檢，能讓你早點回到理想道路的正軌。

所以要離開，還是要留下？

每個人一輩子一定會遇過這個問題。出國、返鄉？分手、復合？離職、還是再撐一下？

所謂當局者迷，當我們在沼澤之中，很難看清到底該如何做決定，我建議你試試看將自己的擔憂與考量視覺化，這樣有助於你釐清目前缺乏的是哪一部份，也可以幫助你知道什麼對你而言是最重要的foundation，什麼又是沒有那麼重要、可以咬牙忍受的？

當然，你的積木會改變，20、30與40歲時的積木會長得不一樣，進入不同的公司要素也可能變更，但我建議你每3個月或每個月都來用積木法檢查一下自己和願景有沒有對齊，然後進行調整。

如果是個不上不下的情況，也一定要給自己一個期限，告訴自己在這間公司待1年、3年，同時去尋找下個更理想的可能，你才有辦法離你的理想生活越來越近。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航