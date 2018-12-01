賴清德的「敗選檢討會」：環保署、農委會、交通部長請辭獲准

2018年九合一地方大選民進黨大敗，丟失多個縣市的執政權，行政院長賴清德今（1）日召開政策檢討會議，各部會首長都到場親自提出檢討報告，會後行政院發言人Kolas Yotaka轉述，今天院長賴清德尚未做出明確裁示，但在開票當天就已經請辭的環保署長李應元、農委會主委林聰賢，以及交通部長吳宏謀報告完後請辭獲准。

《ETtoday》報導，賴清德今天提早1小時到場，後續包括原民會主委夷將・拔路兒、文化部長鄭麗君、金管會主委顧立雄、人事長施能傑、外交部長吳釗燮、內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通、科技部長陳良基等人全都行色匆匆進入會場。

總統蔡英文1日上午到台中舉行選後座談會，結束時她受訪時便指出，一切檢討結束後，就會進行府院黨人事調整；賴清德日前在立法院坦言會有內閣改組，將在適當時機宣布，並已下令各部會展開政策檢討，一周時間過去，賴清德今天下午召開檢討會議，所有部會首長都到齊親自匯報，但強調不會涉及內閣改組議題。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，賴清德於會議一開始，即鼓勵各首長充分發言，今天也沒有設發言時間限制，請所有首長「知無不言、言無不盡」，各部會首長多對執政以來各政策推行所遇見的困難與批評提出自我檢討，也提出未來改進的方向。

Kolas Yotaka強調，今日賴清德並未做出具體裁示或結論，但有向各位首長表示，政府未能從人民角度思考、與人民溝通能力欠佳，在民怨發生時，未能在第一時間解決，各部會首長也理解到，冰冷的數字無法讓人理解。

她也轉述，對於錯假訊息的攻擊，目前既有行政系統，也幾無因應能力及作為，在數位時代，政府無法透過人民慣用的數位通路或媒體溝通，改革將如何走，未來要一起共同檢討與反省，改革務必做到讓人民感到有希望。

Kolas轉述，賴清德也說，政府責任在於減少人民的負擔，讓每個家庭的生活不再有困難，政府有既定的核心價值，但須透過溫暖的說明和做法，才能讓人民能理解，這次會議中的確可感受到各部會的低氣壓，各部會首長雖積極推動認為是好的、方向對的政務，但這次選民以選票為民進黨打了分數。

Kolas發言人表示，賴院長將於彙整完各機關首長的檢討意見之後，親自進行分析與整合，賴院長也將在近期內親自對國人說明檢討的結果與改進的計畫。

改組啟動？3部會首長請辭

事實上在今年7月，賴清德才剛剛啟動一波內閣改組，包括行政院發言人、教育部、法務部、財政部、交通部等首長，共有9位內閣成員都換人做，當時外界解讀，這次內閣改組是為了因應年底選戰，現在選戰結束，新的一波改組又再次因選戰結果而起。

各界注目的部分，包括交通部長吳宏謀因為普悠瑪事件遭受責難，雲林、彰化等農業縣大敗輸給國民黨，也讓農委會主委林聰賢有壓力，至於環保署長李應元則表示，由於空污改善與民眾的期待有落差，他應該為此負起政治責任，3人都在開票當天晚上後便向賴清德請辭。

Kolas發言人表示，賴清德經過一週後的思考沈澱，今天准予請辭，他感謝這3位首長自上任以來推動政務的努力，也肯定三位首長願意負起政治責任，而這3個部會也將於下週二上午舉行交接儀式，皆由該機關政務副首長代理，環保署由蔡鴻德副署長代理署長、農委會由陳吉仲副主委代理主委、交通部王國材次長代理部長。

上任僅141天、4個多月的交通部長吳宏謀，上月21日普悠瑪號出軌釀18死後就已經提出請辭，但後來被慰留，不過如今檢討報告還未完全完成，吳宏謀終究還是離開內閣，也成為交部史上最短命部長。

3個人今天會議中依然提出檢討報告和分析，也幾乎是在最後，他們也認為，政策遭到人民質疑、不信任，發表意見同時，跟在場所有內閣同仁，再次表達他們的辭意是堅定的，會後院長就表示准辭。

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核稿編輯：羊正鈺