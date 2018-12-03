民生議題大於統獨意識，是這次九合一大選的特別之處

文：林懿平（國立台灣大學政治學系政治理論組三年級）

11月24日晚間似乎是近來最緊張刺激的時刻，無數人或實際到場、或守在螢幕前，隨著開票前所未有的龜速，這一緊張心態持續到了深夜，11月25日凌晨2：40，隨著最後一張選票在桃園中壢開出，結局已定：國民黨在經歷2014年慘敗與2016年總統大選後敗部復活，不僅拿下了15席地方首長，還翻轉了「民主聖地」高雄，總體得票率雖然未站上歷史高點，但硬是比2016年低迷的31％增加了17.8％；在各縣市議會方面也較2014年增加了8席，總體成績確實優異。

然而九合一終究只是地方性的政治選舉，政黨作為爭取執政權的存在，真正的目標應是行政與立法大權，也就是2020年的總統大選，做為公民、選民與政治學的修習者，我非常關注這場未來的選戰及其意義，國民黨的眼下的大勝可以保證2020年一帆風順嗎？民進黨慘痛的大敗是否代表敗局底定呢？透過對選舉結果發現的歸納，與國民兩黨選後現況的理解，應可以提供讀者一個觀察方向。

選舉發現

網路選戰實用化

網路這項工具不是第一次被使用在選戰中，過去在民調搜集、政治動員與政治宣傳領域都可以看到傳統政黨的使用，2014年柯文哲的選戰第一次讓政治人物見識到網路聲量轉換為實際支持的潛力，即使柯的勝選曾被指為是倚賴民進黨的地方實力，但在這次選舉中柯綠分家下，柯文哲幾乎沒有投入資金至傳統媒體，僅靠網路宣傳在「三腳督」之下依然勝選。

另一個例子是松山信義區的議員參選人邱威傑，以網紅的身份參選並成功取得5.28％的選票當選，同時媒體最為關注的韓國瑜現象，雖然強調「深入基層」、「苦民所苦」，其效應擴大卻也是依賴網路傳播，由於還在初始階段，這樣的發展具有怎樣的效果還很難說，但透過兩次選戰的實證，網路定是未來選戰觀察的關注重點。

民生議題大於統獨意識

從盧秀燕主打空污議題到韓國瑜的又老又窮，這次選戰的議題明顯以民生議題為主軸，如同網路的應用，這種策略過去不是沒有見過，但將民生議題當作主軸還獲得大勝就非比尋常了，這顯現出兩個主要的現象。

一是台灣民生問題嚴重，先不論產業結構轉型陣痛或中國市場的被壓縮，事實上就是青年低薪、勞工權益低落與傳產經營困難，這些問題雖非三日之寒，但作為執政黨的民進黨在執政兩週年左右後卻也沒能儘速改善。然而在過去透過統獨意識動員，至少在高雄民進黨能夠說服選民繼續支持自己的候選人，為何這次卻慘遭失利呢？

這就是第二個現象，「支持民進黨＝成就台獨」這個招牌公信力的喪失，這不代表人民的意識往統一傾斜，而是民進黨完全執政後證明無法強推獨立，與中國的關係也沒有明確表態，務實台獨、台灣價值也說不清楚，選民認知到個事實後，配合日益衰退的經濟狀況，支持民進黨的理由與動機便急遽萎縮。但有趣的是國民黨候選人勝選之後，雖然拋出支持九二共識等政治信號，實際上卻沒有迅速強推意識形態相關政策。綜合前述的兩個現象，可以發現統獨已經不再那麼具有政治操作的價值。

兩黨意識的弱化

這個發現單看縣市長選舉可能不成立，但地方議員選舉就相當明顯了，民進黨大失血的掉了整整53席，但佔據言論市場與網路聲量優勢的國民黨卻僅增加了8席，除時代力量的16席，最大的贏家是無黨候選人，較2014年增加了35席。無黨籍的組成非常複雜，藍營綠營也都有政治人物因理念不合或初選糾紛而獨立參選，但這次選戰的新態勢是無黨籍成為了一種催票符號，這個態勢一樣是從2014年柯文哲競選開始的，雖然過去有政治人物也會如此主張，但基於他們自己的身份與選民政黨意識，基本上沒有什麼公信力也不可能轉成實際支持，自然也就不會成為競選主軸，但這次地方議員選舉與柯文哲的連任證實了「超越藍綠」主張已經重新拾選民的信心。

Photo credit: 中央社

國民兩黨的現況與走向

民進黨：後院失火，群龍無首

民進黨在這次選舉的慘敗是不爭的事實，失去了大量執政縣市，中選會的無能也又再一次打擊了行政部門的威信，選舉結束後不過數天，蔡英文辭去黨主席職務，賴清德與陳菊也相繼提出辭呈，雖獲慰留但新潮流系的挫敗是非常清楚的。派系政治在國民兩黨中都佔有極大的份量，民進黨從創黨之初組成就極其複雜，「黨外」勢力包羅萬象，造就了各式各樣的派系，派系之間的權力平衡也成為了決定民進黨方向的重要變因，蔡英文的參選與執政就是派系平衡的產物，民進黨在接下來一年多是否能產生強而有力的領導者，或一致對外的共識，並快速重整地方動員基礎與打出更好的議題攻勢，將決定其2020大選的結果。2014年的國民黨沒能做到，最終迎來2016年總統大選的慘敗，民進黨沒剩多少時間了。

國民黨：暫勝一籌，前路堪憂

國民黨或許取得了地方執政的多數，但在韓流吹起前，國民黨依然處於2016後的萎靡狀態，民進黨對黨產的窮追猛打，幾乎取得了關於社會重大議題的所有有利位置，隨後年金改革、同婚議題與前瞻計畫雖然讓民進黨失去不少支持，但國民黨追擊的力道卻讓不少支持者失望，而即將困擾國民黨的也是前瞻計畫，國民黨籍立法委員嚴格的預算審查與掣肘，如今在地方縣市變天後反而成為一大阻礙。一如前述，本次選舉民生議題是勝選重點，以經濟考量為執政績效判准的選民數量必然同時增加，如果缺乏中央的金援與規劃，選民的期望如此之高，若在兩年內對國民黨的執政效果失望，將大大減少2020年國民黨勝選的機會。

另一個擋在總統大位與國民黨之間的是更深遠的問題：世代斷層。當民進黨部分人士喊出中生代交班時，國民黨的中生代力量根本還不成氣候或依附在大老之下，這是馬英九擔任黨主席時幾乎不培育新政治明星，與2014、2016的慘敗所致，即使大老們取得共識推舉出一個中生代候選人，其知名度不足的狀況下，能否取勝實屬未知；若是大老自己出來選，光打世代對立的意識形態戰爭就足以耗盡國民黨的選舉資源，因此候選人的產生國民黨必須在搞好地方施政的同時仔細思量，國民黨所面臨的時間壓力其實與民進黨一樣緊迫。

結論

綜上，我們可以得出幾個結論：

網路選戰應用將會增加 民生議題將在2020年大選中扮演更重要的角色 政黨招牌的吸引力正在下降 民進黨的重組速度、議題方向，國民黨的改革速度與施政成效是兩黨未來的勝選關鍵

最後，容我用一個段落做些呼籲與情緒性發言。

選舉結束，日子終究要過下去，投票結束才是人民政治開始的地方，無論你／妳支持誰、討厭誰，今天開始，從競選承諾到實際施政，請用力監督所投出的候選人，缺乏參與的政治必然腐敗且不符期望，等待他者前來主持公道的結果便是滅亡。

台灣只是一片小小的島嶼，退一步就是海洋，團結才有生存的道理，但這不代表我們應當忽略一切爭端與爭議：統獨爭議、世代正義、勞資衝突、同志婚姻……不同於我們的好鄰居，台灣施行著值得驕傲的民主制度，一個以法治民、以民治國的制度，在這樣的民主社會中爭議與政權更替的解決都用「吵」，這些爭議當然在造成社會持續的分裂，但只有真的花時間去解決，這個社會才能迎來真正的和解與共識，團結一致在日益惡化的國際環境下生存。

2020年的大選固然重要，但更重要的，也是我耗費時間精力分析預測的根本原因，我們正身處於一場價值與文明的大戰，台灣遲早要選邊站，否則就會被擠壓到灰飛煙滅。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航