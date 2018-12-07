《那霸散步紀行》：不論是客人或店主，皆因市集而產生邂逅

文：新城和博

一如既往的小鎮：沖映通、車站前的一箱古本市

近幾年來，日本全國各地都能見到露天書市的活動，知名者如東京的「不忍書街」、福岡的「Bookuoka．書岡」、名古屋的「Bookmark Nagoya」等等。而說到它們最主要的活動，那就要數「一箱古本市」了。只要帶著一箱舊書前來，任誰都能加入露天擺攤的行列。

每年我都期盼著，心想那霸街頭若能舉辦這樣的活動那該多好。直到今年（2013年）2月，沖映通上終於有了露天書市。在街道協會各方支援下，這場「站前一箱古本市&兒童古本攤」活動，以單軌電車美榮橋站的站前廣場為起點，延伸至淳久堂書店前的大街上，活動為期一天。

而我作為執行委員會的成員，自始就參與了一連串的籌備工作，譬如募集一箱古本店主、發出通知、按地圖佈置會場等。雖然忙得不可開交，但畢竟是自己提議的活動，理當負起責任。

長約300公尺的街道上，一共有42位店主擺出了舊書攤。這些店主都是一般市民，而且，也都是第一次參加擺賣二手書的活動。他們為自己的攤位取了獨特的名字，如「古本孔雀魚」、「桃色書屋」、「小鳩屋」等，說是大人們的舊書攤扮家家酒遊戲也不為過。一人搬來一箱舊書，看似不多，但一箱箱接龍般的延展下去後，就會呈現繽紛多樣的街市風情，非常有意思。

從上午11點開始，直到傍晚5點結束前，逛書市的人潮川流不息，街上比平常熱鬧得多。每家攤位的生意都很好，我最開心的是看著「書本」為市民創造了各式各樣的連結。不論是店主、客人，或兩家相鄰的攤位，皆因著純粹「愛書」的心情而在此邂逅，露出開懷的笑容。

就連街上販賣那霸名產「黑糖菓子」的店家也銷售一空。人們手上拿著黑糖菓子，為這條書街增添了幾許溫馨的氣息。

我總算明白，這就是我期待書市的原因，從前的那霸大街上，本來早晚都有市集。平和通和沖映通現在雖然覆蓋了我部川，但是這一代的繁榮，最初也是從戰後河岸邊的露天市集發展起來的。今天我彷彿是看見了當年露天市集的景象。

一箱古本市的活動結束、收拾完現場後，天色已近黃昏，我獨自走到鄰近的沖映通上，方才還陳列著的那些琳琅滿目的小書攤都不在了，街道恢復為平常的模樣。

市集聚合，然後消散。那彷彿呼吸般生生不息的循環，把人與人連結起來。我像平時一樣走在街上，心裡感到無限的滿足。真是美若幻境的市集啊⋯⋯

往腳底一瞥，這才赫然發現自己正踩在劃分攤位的膠帶殘漬上。我蹲下去把膠帶一條一條撕除乾淨，總算慢慢了解到——就在幾個鐘頭以前，書市確然存在。

到破屋那裡走走：久茂地周邊

我偶爾得利用週六的時間，去西町辦些事情。通常一個上午就辦得差不多了，假如沒有特別的事，我會從東町、上之藏、久米一帶，慢慢閒逛、散步回家。當然，我邊走邊在腦海中描繪出那霸舊日的景象，清點著那一處處消失的山坡、消失的寺院，與消失的河道⋯⋯

不過，有時我也會在街角發現新的景觀，忍不住思考著：「咦？這種地方竟然有泰式料理！」、「這附近從什麼時候開始有這麼多韓國餐廳的呀？」一路上充滿了樂趣。因為這個時候還是上午的時段，放眼望去，小吃店的招牌一清二楚，這一帶以前本來是唐榮（即唐人街），如今發展成了多國（料理餐廳）的街區，也是挺有意思的事。其實我最喜歡走進這一類混合著餐飲店家的住宅區裡面。

走著走著，我逐漸遠離了那霸的老街，越過國道58號，走到久茂地川的對岸，街景為之一變。在我印象中，久茂地這裡充斥著商業辦公建築。（這裡大概是沖繩唯一的商業區吧？ 但最近好像又冒出其他商業區了？）這些大樓包含了媒體、銀行、百貨等等，多半是日本國內大型企業的沖繩分公司；一樓則因闢作餐廳的緣故，形成了美食街。看起來是有些都會的商業氣息。還在讀大學的時候，我就經常來這附近走逛；等到開始工作了，也不知是不是出版業的習慣，我記得自己沒事就會跟同事相偕到久茂地喝酒聚餐。這些習慣到現在也沒多大改變。

也許是太熟悉夜晚的久茂地，我反而愛在白天裡四處踅逛，發掘新奇的地方。比如我就發現，這兒的兩層樓紅瓦木造屋超乎想像的多。有些用於經營店鋪、有些則是普通住家，不過，它們都是零星分散在各地，看起來就好像是高樓之間突然陷落的凹槽。從建築物的外觀看起來，這些房子並不算是古民家，但畢竟也有些年分了，遂而散發出一種舊房子的情調。

這種木屋的形式，多興建於昭和20年代後期到30年代。那時的普通住家從很早以前就改採用混凝土了，倒是這些木屋二樓的紅瓦身姿，仍然保留了舊街道的景觀。如此一來，只要稍微抬頭仰望，整條街道的印象就改變了。我曾經問過這一帶的老居民，他們告訴我：「以前只要爬上二樓，就看得到海面了呀。」

我沿路欣賞久茂地洗鍊的紅帽屋頂，最後終於抵達那棵高大的合歡木前。角落裡有成排的木造及混凝土老房子，還有幾間被枝葉遮蔽的破屋，看起來應該已經閒置多年，久無人居了。仔細一看，這些木屋當中也不乏華麗的兩層樓建築。

但如今它們的窗戶被粗壯的枝椏入侵，氣根也從外面纏裹了整間屋子。離國際通很近的這群破屋們，彷彿正悄悄地返向森林的懷抱。

望著這片景象時，我心裡的感觸特別深，並不是覺得寂寞，也不是想起了往日的情景，只是，我明白每條街道都有其生命的歷程，而我更願意看見它們繽紛多彩的時刻。

破屋雖然還在原地，卻猶如是在合歡木的樹蔭下打著盹，恍惚地想念著消逝的風景。也許，這是它們作為最終的居所，而被賦予的最後一項任務吧。

我決定要多走些路，盡可能找出角落各處的老屋，仔細端詳那霸這座幻想之城的舊日容顏。

沒想到荒廢的老屋出乎意料的多，在馬路內側的巷弄裡、在高大的細葉榕樹下、在藏著墓碑的樹林子旁、在小巷拓寬以後平白多出的畸零地上都有⋯⋯而這趟從晨間開始的散步，竟也不知不覺的，走了更遠的路途。

相關書摘 ▶《那霸散步紀行》：獨自漫步那霸街頭，彷彿「過河」般通往另一個世界

書籍介紹

本文摘錄自《那霸散步紀行：走訪沖繩那霸市，尋找巷弄間的歷史記憶》，馬可孛羅出版

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作者：新城和博

譯者：張雅茹

新城和博，出版人兼文史工作者，居住在沖繩那霸將近半世紀。對他而言，那霸不只是每日生活起居的地方，也是承載了第二次世界大戰前、甚至數百年前琉球國歷史記憶的古老城市。多年來，他騎著自行車隨興地「慢旅」，實地探訪那霸看似平凡無奇的河川、街道、地景，觀察那霸戰前和戰後的諸多變化；也比對古地圖、舊照片與自身記憶，回溯那霸還是一座島嶼的年代。有些地景與古人所見幾乎沒有分別，有些則是新舊交融，或只能從中發現一點過往風景的蛛絲馬跡。

那霸曾經是一座港都。琉球國時期，那霸是守里的外港，島上設有通商口岸，形成「那霸四町」──西町、東町、若狹町、久米町；戰前的那霸有商港，也有市場，街道與市政中心結合在一起。然而，如此繁華熱鬧的昔日街景，在美軍大規模空襲之下，都化成了焦土灰燼；數百年來不停歇的填海造路工程，也讓那霸和沖繩終於完全連接在一塊。那霸曾經擁有的島嶼姿態，從人們的記憶中逐漸抹去……

本書集結作者自2007年到2014年的雜誌專欄隨筆，共五十篇散文，以細膩又風趣的筆調，一點一滴拼湊出隱沒在時光洪流當中的歷史片段，寫下跨越時空的「那霸城市散步」紀行，喚起人們對土地的情感，探尋記憶中的熟悉景物。



►本書特色

收錄「舊那霸歷史民俗地圖」與「那霸街頭散步地圖」，古今對照。

50篇散文，附作者拍攝照片，一探那霸私房景點。

Photo Credit:馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航