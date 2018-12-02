「公投狂熱國」瑞士平均每月都公投，但他們的重點不在「支持或反對」

11月24日，台灣歷經了史上第一次同時10個公投案需要投票，也因為2017年《公投法》修法降低公投通過的各項門檻，台灣有史以來第一次有公投案通過。10個公投案中，有的公投案並不影響政府現有政策，引發「分化選民」的批評，也有的公投案若都通過將互相牴觸，而投票當天，10個公投案拖長投票時間，也引發討論。

相較於台灣，歐洲的瑞士被稱為全世界最愛公投的國家，瑞士1848年就開始建立公民投票制度，目前，聯邦議案加上地方議案，瑞士人大約每隔1個月就要投票一次，平均投票率約4成，但在瑞士極少聽聞有「分化選民」「勞師動眾」的爭議，也不會有公投案互相抵觸的狀況。

《中央社》報導，中選會發言人陳朝建表示，12月中旬將召開這次投票的檢討會議，行政院長賴清德也說，未來選舉合併公投舉辦勢將成為常態，中選會策進作為包括公投案從查驗連署，應避免死人造假連署；公投主文設計到公報刊登內容的合理辦理時程；兩種投票程序同步進行的有效分流方式等。

我們也許能從瑞士的公投狀況，想想台灣可能如何改進，讓公投能更好的實現「直接民主」。

瑞士的公投跟台灣有什麼不同？

根據我國的《公投法》，想要發起台灣的全國性公投，首先得先「提案」，蒐集到1879份提案書（上一屆總統大選投票人數的0.01%）。中選會審查提案後，公投進入第二階段「連署」，必須在6個月內蒐集約28萬份連署書（上一屆總統大選投票人數的1.5%）。經過宣傳、正反方辯論，實際投票還得有約469萬人投下「有效票」（上一屆總統大選投票人數的25%），且有效票中「同意」多於「不同意」，公投才算通過。

《天下雜誌》報導，目前瑞士的公投分成3種：公民動議（popular initiative）、選擇性公投（optional referendum）、強制性公投（mandatory referendum）。

「公民動議」是針對增修憲法。不到2%的選民，就可以提案，在1年半內獲得10萬人連署的提案，經由內閣分析和國會評估後即可付諸公投，國會否決提案的狀況並不多見，內閣多半是針對提案可能造成的改變，提出分析性看法。

而「選擇性公投」是讓民眾能有機會否決立法部門通過的法案和國際條約。若在法案或條約通過的100天之內收集到5萬份連署，就能啟動選擇性公投，透過全國人民投票，決定是否駁回立法。

前述兩種公投，都只需要同意票較多即算通過，沒有票數門檻限制。只有事關聯邦重大議題的「強制性公投」，需要過半的州和選民同時同意。

此外，台灣的《公投法》規定，同一事項兩年內不得再提。但在瑞士，如果有人對公投結果不服氣，馬上就可提出同一事項的公投。接受《天下雜誌》訪問的瑞士民主基金會國際合作部主任布魯諾・考夫曼（Bruno Kaufmann）表示，在瑞士，如果過分勞師動眾，人民自然不會去連署支持。

此外，在瑞士，大小事都可公投，但為了避免選民負擔過大，通常一次提案數會在4案以下，根據瑞士聯邦秘書處資料，歷年聯邦層級公投投票率幾乎都超過4成。此外，瑞士也開放「通信投票」，除了可以郵寄選票，瑞士更有9個州開放上網投票。

公投案是否該有人審核？

這次台灣的公投，有的提案與國際慣例衝突、有的提案如果都通過將互相抵觸，有人認為是因為2017年修改《公投法》，廢除了「公投審議委員會」，才讓這次公投如此混亂。《法操》報導，考夫曼在公投後受民進黨立委尤美女之邀，來台演講時表示，創制案、複決案應該要有一個外部單位來協助提案人進行提案，修憲案的話則應該要審查有沒有違反現在的國際法相關規範。

此外，瑞士容許政府進行議案內容的配對，提案內容也會採漸進式的方式進行，但瑞士不會把相反議案擺在一起進行討論，像是瑞士就曾經針對要不要繼續使用核電進行過多次的公投，但並不會有相反的議案出現在同一場公投中。

公投需要設立「有效票」門檻嗎？

《中廣》報導，考夫曼觀察台灣公投狀況，他認為，台灣公投混亂很大的原因在於25%的公投有效票門檻。他表示，因門檻過高，為利門檻達成，使得投票時間被限縮在一天內（必須與大選共同舉辦），而造成投票當天的混亂。因此，他建議降低門檻，並增加投票日。

考夫曼表示，高門檻也會造成不願參與公投者反而對公投帶來決定性影響，降低門檻，才可讓參與者的決定呈現真正價值。他說，「我認為最好一年多設幾次公投日，並盡一切可能讓民眾瞭解公投案、做出最好準備，真的有參與的動力。」

《法操》報導，考夫曼也提到，為了讓所有人都能充分理解公投內容，除了公投團隊與民眾進行意見討論，政府也會發訪給所有公投選民一本公投小手冊，確保在選前，所有選民都能理解公投內容。

對瑞士人來說，公投是什麼？

《天下雜誌》報導，考夫曼表示，由於投票方式自由，可以看出民眾對不同議題的關切程度。「即使公投結果不如己意，多數人並不會因此感到沮喪或無力，重要的是引發討論的過程，」考夫曼說。

瑞士國民議會議員克勞德貝格列表示，公投塑造了瑞士政治，由於公投制度明確且頻繁，因此民意代表有誘因去了解民眾想法，有助政治穩定。

在事事可公投的瑞士，投票機會頻繁且議題多樣，不僅不會造成對立，長遠來看反而更能促成社會穩定。克勞德貝格列表示，當議題夠多元時，每個人都是潛在的盟友，一個人在A議題跟你意見不同，在B議題卻是同一陣線，「當議題夠多元時，要分化瑞士是很困難的事。」

但人人都對公共事務有熱誠、有想法，或許也必須從小訓練起。《天下雜誌》報導，瑞士一名家長卡曼辛德（Markus Camenzind）曾分享女兒在班上「公投」的經驗。

「全班一起討論，決定要討論什麼問題、然後進行投票。」卡曼辛德說，整個過程，老師都只是旁觀者，就算同學提出討論、決定要表決的問題，是像「如何排座位」這樣小的問題，老師也不會插手阻止。老師把小孩當成公民，讓他們自己討論，並決定班級的公共事務。對小孩來說，排座位就是件影響他們每天學校生活的大事，要全班一起解決。在討論的過程中，10歲的孩子學會「不同」與「妥協」。

瑞士人怎麼看待台灣的公投？

《中廣》報導，考夫曼表示，台灣這次公投的部份提案內容類似「期待與希望」，而非正式法律條文，帶來執行上的困難。而部份內容以廢除現行法律為主，並未提出新法內容，帶來不確定性。至於瑞士的作法，他表示，瑞士公投案大部份會清楚寫下要實施的法律內容。

《法操》報導，考夫曼也歸納出台灣公投接下來需要面臨的幾個挑戰：

公投法定人數的門檻可能還是過高。 有賦予創制權但不包含修憲，且似乎不容許人民參與最終的法案制訂過程。 電子連署或電子投票尚未實施，使得有資源的人可以透過動員讓許多人出動，但資源少的人相對沒辦法。

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核稿編輯：楊之瑜