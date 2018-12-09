《伊斯蘭新史》：自殺炸彈攻擊是否屬於伊斯蘭的「聖戰」？

文：卡蘿・希倫布蘭德（Carole Hillenbrand）

現代吉哈德

吉哈德（編按：意即聖戰）對現代穆斯林有何意義？在虔誠的伊斯蘭宗教圈中，不同國家與政權、遜尼派與什葉派、現代主義者與基本教義派之間的解釋都不盡相同。至於穆斯林平民，伊斯蘭律法錯綜複雜的程度沒有太多人能理解；對他們而言，吉哈德不過是一個修辭學上的詞彙，是危機中呼籲所有人團結的口號，和西方非穆斯林使用「十字軍」的意思差不多。在以穆斯林為主的國家，媒體使用吉哈德這個字詞時並沒有深思它會引起何種複雜的回響，這一點和西方相同。

有些穆斯林說，吉哈德是一個不會改變的概念；的確，大吉哈德指的是在真主道路上奮鬥，提升自己的靈性，這是自從先知時代穆斯林就開始的虔誠奮鬥。其他穆斯林主張，小吉哈德會在不同時期的不同地點視情況出現。古蘭經中與防禦進攻等戰鬥有關的經文內容，能容許在伊斯蘭歷史上對吉哈德產生各種解釋，這些解釋或許還會同時並存。不可否認的是，有些現代的吉哈德解釋與中世紀流行的說法截然不同。

某些當代極端主義團體以過於單純的方式看待吉哈德，在他們的解釋下，吉哈德的重要性甚至掩蓋了作為穆斯林日常生活基礎的伊斯蘭五功。然而，這真的是吉哈德嗎？某個1980年代在阿富汗對抗俄國人的吉哈德戰士的兒子，譴責2001年之後種種恐怖攻擊事件：「我們了解吉哈德。它對於穆斯林而言是非常寶貴、充滿榮譽感的一件事，但那並不是蓋達組織的方式。我的父親一定會堅決反對攻擊住在自己國家的平民……這不是吉哈德。」

當然，在伊斯蘭法學典籍中陳述的吉哈德概念，並沒有提到21世紀在機場、飛機、車站和購物中心裡有計畫地大規模謀殺的行動。事實上，數世紀以來由穆斯林法學家列舉詳述的吉哈德規定，必須經由某些清楚解釋的協定加以管控。他們特別規定要保護老弱婦孺。

現代穆斯林思想家對吉哈德的看法

埃及神職人員優素夫・卡拉達威（生於1926年）可算是當今最具聲望與權威的遜尼派學者與傳教士。在長達1400頁的阿拉伯文鉅著《吉哈德律法》，他試圖捍衛並且更有野心地重新思考伊斯蘭在當代的定位。他曾經因譴責恐怖份子在美國進行的九一一恐攻與英國倫敦七七爆炸案，因而被好戰的伊斯蘭主義者抨擊。然而另一方面，他對巴勒斯坦自殺炸彈客的支持，也導致美國禁止他入境。

敘利亞學者瓦赫巴・祖黑里（生於1932年），除了確認以上概述的法學規則之外，也堅持不應該在過程中造成財物損失，除非直接進行軍事戰鬥。他還主張不應該發動戰爭迫使非穆斯林皈依伊斯蘭教，也不應該因為他人信仰而發動戰爭。他反對以下概念：人的宗教與文化認同是現代社會衝突的主要來源─即所謂「文明衝突」理論。他斷言古蘭經讚許人類的多元化。

另一種反對所謂「伊斯蘭的」極端主義者的聲音來自出生於科威特的哈立德・M・阿布－法德爾（生於1963年）。他主張，更恰當的是引用伊本－哈勒敦與在他之前的中世紀學者的用語，稱這些極端主義團體為hirabis或muharibun，也就是發動非法、有罪的戰爭（harb）─這樣的戰爭與吉哈德截然不同。

在《如何理解並實踐伊斯蘭的吉哈德》一書中，深具影響力的敘利亞遜尼派教士穆罕默德・薩義德・布提（1929至2013年）強調，吉哈德的精髓與戰爭完全無關，它是一種個人對抗低層次自我的奮鬥過程。他用一棵樹的意象澄清大吉哈德與小吉哈德之間的差別：「我們或許可以把吉哈德的源頭比做在所有環境與季節都不會改變的一根樹幹，而需要進行戰鬥的那種吉哈德就像是（樹的）嫩芽，依據季節與氣候不時冒出芽來。」

他繼續說道，穆斯林必須時常反思真主之書，才能滋養大吉哈德。布提抨擊，當提到吉哈德時，許多人只想到武力奮戰，卻忽略了傳說中能供給他們養分的那棵最初的樹幹。他似乎暗示這些戰士靈性層面的匱乏。他要人們注意「由真主制定的永恆吉哈德，以及今日普遍風行、吸引多數年輕世代的革命」兩者間的巨大差異。

自殺與「殉教」

什麼是現代背景之下的殉教？在以暴力追求國家解放以及恐怖主義這兩者之間，界線並非總是十分清晰。在某些例子中，暴力運動的領導者現在已是合法政府的成員，例如南非與北愛爾蘭。斯里蘭卡的坦米爾伊拉姆猛虎解放組織或西班牙的巴斯克自治區，都是使用暴力手段試圖創造自治區。坦米爾伊拉姆猛虎解放組織在世紀之交的20年間完成上百件自殺攻擊，數量超過世界上其他所有激進組織的總和。許多國家與信仰的人在追求理想時都訴諸暴力。

世界上有許多自稱為穆斯林的團體都有好戰的觀念，他們的信仰中心是具體的吉哈德與暴力活動。這些團體的成員不只隨時準備濫殺無辜，也願意犧牲自己，在他們相信是「在真主道路上的吉哈德」行動中，成為「自殺殉教者」。現代最早的istishhad（尋求殉教，或殉教的行動）例子，是黎巴嫩、以色列與伊拉克的什葉派教徒。然而，殉教行動目前已經散播到阿富汗與巴基斯坦，以及歐洲、美國與世界上其他地方的遜尼派極端主義團體中。兩伊戰爭時一個13歲伊朗男孩穆罕默德・法赫米達的死，造成深遠的影響。1980年十一月，他把手榴彈綁在胸前，在一輛伊拉克坦克面前自殺。何梅尼讚揚他是一位國家英雄，激勵其他年輕人做出同樣行為。他在德黑蘭城外的墓成為信徒造訪的地點。

近年來以吉哈德之名發動的攻擊似乎沒有打著民族主義的名號；這些攻擊行動都是為了抗議美國與英國涉入伊拉克與阿富汗的戰爭、巴勒斯坦的困境與西方價值等，這些事件引發「深沉的挫敗、沮喪與疏離感」，並且釀成「原宗教至上主義」的走向。

自殺炸彈攻擊是否屬於伊斯蘭教？

雖然有一些穆斯林認為自殺炸彈攻擊是英雄主義與反抗行動，許多遜尼派與什葉派學者卻譴責這種行為。針對這個議題有各種不同的意見。

在古蘭經與聖訓中，吉哈德與殉教的關聯性十分明確。然而，現今自殺炸彈客「在真主的道路上」自殺的同時又攻擊其他人，他們聲稱自己懷抱希望能獲得殉教者的皇冠，在天堂占有一席之地，這如何可能？他們如何扭曲解釋，主張這是屬於伊斯蘭教的行為？類似信仰是否能在伊斯蘭正典中找到真正的理論基礎？答案似乎是否定的。因此，某些吉哈德主義者往往在自殺炸彈攻擊的背景下採用「殉教」一詞，而不說是「自殺攻擊」；有些人的確試圖在伊斯蘭律法掩護下將這種行為正當化。

然而，對許多穆斯林而言，所謂「殉教行動」，如九一一事件，反映的是伊斯蘭教義中對殉教解釋的扭曲。正如基督教不允許蓄意殺害無辜的人，九一一行動也不符合伊斯蘭教中的殉教模式。伊斯蘭教中有許多殉教者，最有名的就是先知的孫子胡笙，人們稱他是「殉教者之王」；他是被其他人殺害。然而，自殺炸彈客無論男女，卻正好相反，他們是因自己的行為而死。在古蘭經中，殉教必須在真主道路上完成，在吉哈德的戰場上。死在這樣的戰鬥中，被敵人殺害，才能進天堂。

因此，發動九一一行動的團體，與近年來其他聲稱以伊斯蘭教之名發動吉哈德的恐怖主義者，似乎不是在通往天堂捷徑上的英雄式殉教行為，而是自殺行徑。最重要的事實是，伊斯蘭嚴格禁止自殺。雖然古蘭經沒有明文禁止，先知穆罕默德在許多正典的格言中都曾譴責自殺。

其他類型的吉哈德

今日吉哈德已經是個被濫用的詞，然而在對抗侵略與干預的勢力時，它也可以是強大的團結號召。對某些人而言，吉哈德的號召是有特定的政治目標，例如巴勒斯坦。其他穆斯林利益團體則是以強烈的道德立場反對美國的全球化經濟以及政治支配力，因此最近發起的「反對可口可樂的吉哈德」，就試圖摧毀這個象徵美國的產品，並且用其他飲料代替，供數百萬穆斯林飲用。在這一連串吉哈德中，我們還可以加上網路吉哈德，也就是駭進個人電腦以及政府部門與機構。最近有一本名為《i-穆斯林》（i-Muslims）的書，揭露蓋達組織如何很有技巧地利用網路影響輿論並達成其目的。

因此，正如伊斯蘭歷史顯示，吉哈德是一個複雜而多面向的主題，它在穆斯林之間也激起廣泛討論。他們談論眾人筆下的吉哈德與心中的吉哈德，同時也包括平民的吉哈德、非暴力吉哈德、人道主義吉哈德與環境吉哈德─以上這些都是有效而重要的討論，有助於了解吉哈德作為奮戰手段的確切定義。它不需要比「十字軍運動」這個字詞更好戰與暴力，因為「十字軍」也可以是「反對吸菸的十字軍」。

處理吉哈德問題時忽略歷史事實，只專注於現在，而且將它視為政治用語，是一種過於簡化因而有瑕疵的觀點。在現代西方媒體中有太多這一類討論。然而，大多數主要穆斯林觀點都以一種吉哈德學說為基礎，那是經由許多世代的學者，不管是遜尼派或什葉派現代主義者或傳統主義者，以虔誠的精神孜孜不倦地將該理論去蕪存菁而得來的學說。這種吉哈德學說包含千年以上的智慧結晶，無法輕易被一時竄起的軍閥、恐怖份子或煽動的政客漠視。

相關書摘 ▶《伊斯蘭新史》：信徒共同朝覲，證明眾人在真主眼中完全平等

書籍介紹

本文摘錄自《伊斯蘭新史：以10大主題重探真實的穆斯林信仰》，貓頭鷹出版

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作者：卡蘿・希倫布蘭德（Carole Hillenbrand）

譯者：何修瑜

本書作者為首位獲得「費瑟國王伊斯蘭研究獎」的非穆斯林學者

並榮獲大英帝國勳章高等教育貢獻獎

伊斯蘭很重要，但你的了解有多少：

伊斯蘭=聖戰=炸彈攻擊？

穆斯林女性只能永遠遮蔽在面紗之下？

伊斯蘭是最純粹的一神教？

伊斯蘭的律法，嚴酷且無情？

今日台灣，外籍人口有一半是穆斯林。路上偶爾還可見到包頭巾的美麗身影。但你知道嗎？他們信仰的伊斯蘭教是世界第二大宗教，信徒人數高達17億。如今也是全世界成長最迅速的宗教，早先在東南亞傳播，使得印尼成為世界第一大伊斯蘭國度。不過，在主流媒體渲染下，伊斯蘭卻在911之後被汙名化成為恐怖的代名詞。

雖然近年伊斯蘭著作漸增，但宗教文盲依舊無所不在。中東、伊斯蘭、阿拉伯三詞彙更是經常混淆不清。伊斯蘭不等於阿拉伯，阿拉伯人只占穆斯林人口的五分之一。而穆斯林也不是中東才有。目前他們沒有眾所公認的宗教領袖。比起聖戰，包容與和平才是他們信仰。

這是一本伊斯蘭入門書，內容親切易讀，卻保有經典著作的深度與廣度。作者為愛丁堡大學伊斯蘭研究教授，她選擇回歸歷史，以豐富多元的史料，用十大主題，探尋伊斯蘭的根基。從穆罕默德誕生前的阿拉伯世界說起，以中世紀基督徒與穆斯林的相互攻訐來看延續至今所謂的文明衝突。從信仰本質，討論伊斯蘭信仰如何回應各地社會與時代需求。

Photo Credit:貓頭鷹出版社

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航